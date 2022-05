Per Civitanova secondo match ball contro Perugia

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)-Dopo la prima chance sfumata al PalaBarton per il terzo Scudetto di fila, i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova ci riprovano in Gara 4 mercoledì 11 maggio, alle 20.45, con diretta RAI Sport, tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum. La Sir Safety Conad Perugia, che fino al terzo confronto si trovava sotto 2-0 nella serie tricolore dei Play Off SuperLega Credem Banca, ora può agganciare i rivali. Domenica il Club umbro ha tirato un sospiro di sollievo ritrovandosi grazie a un atteggiamento più combattivo e alla serata molto positiva di Leon, MVP con 21 punti e 5 ace. Buone le risposte anche dall’innesto di Mengozzi, partito titolare. Un passo indietro da parte dei cucinieri, che nei precedenti match erano stati implacabili in ricezione e difesa, più performanti al servizio e lucidi in attacco. La prova altalenante dei marchigiani dopo cinque gare consecutive di altissimo livello potrebbe essere derubricata a calo fisiologico. Discorso che vale anche per i perugini, perfetti per tutta la Regular Season, più vulnerabili negli spareggi per il titolo. Sarà il campo a parlare e a decretare se sarà assegnato lo Scudetto o se si andrà a Gara 5.