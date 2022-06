Asparuhov nuovo schiacciatore di Padova

Ecco le sue prime parole dopo il trasferimento:

LE PAROLE DI ASPARUH ASPARUHOV-

« E’ una bellissima nuova sfida per me arrivare in una squadra come quella di Padova. Ho tanta voglia di misurarmi in una realtà che ammiro molto, che è stabilmente ad alti livelli da tanti anni. Dal mio punto di vista certamente aiuta il fatto di aver già disputato tre stagioni in SuperLega: conosco i giocatori, sono abituato all’atmosfera che si respira in certe occasioni e questo infonde una maggiore tranquillità, soprattutto nei momenti delicati. E’ chiaro che, nonostante questo, sono ancora giovane e devo imparare molto. In questo senso, credo sia importante ciò che potranno trasmetterci i giocatori più esperti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dell’atteggiamento e della mentalità. Tutte le volte che ho incontrato Padova da avversario ho visto una squadra in salute, che giocava con fiducia ed entusiasmo e mi auguro di ritrovare queste caratteristiche anche nella squadra di cui farò parte la prossima stagione. Sappiamo che anche il prossimo sarà un campionato molto competitivo, ma sono convinto che lo saremo anche noi. Abbiamo giocatori forti e tutte le carte in regola per vincere tante partite. Mi ricordo che qui c’è un pubblico molto caldo, spero arrivi presto il momento di conoscerli e di vivere insieme tante emozioni ».