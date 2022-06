Fernando Kreling "Cachopa" è il nuovo regista di Monza

MONZA- Fernando Kreling "Cachopa" sarà un giocatore della Vero Volley Monza per la stagione 2022-2023. Oro con il Brasile alla VNL di Rimini 2021, alla World Cup di Giappone 2019, al Campionato Sudamericano di Brasile 2021 e Cile 2019, MVP del Campionato Sudamericano per Club nel 2020 e vincitore di 3 titoli brasiliani, 5 coppe del Brasile, 3 supercoppe brasiliane, 6 campionati sudamericani per club e 3 mondiali per club, l'ultimo nel 2021 in Finale contro Civitanova, nel quale è stato nominato miglior palleggiotore, il talentuoso atleta verdeoro sarà il regista della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley nella prossima SuperLega Credem Banca. Intelligente tatticamente, dotato di una straordinaria visione di gioco, oltreché di una notevole rapidità nella mani, "Cachopa"vivrà con la casacca di Monza la sua prima esperienza europea e soprattutto italiana. LA CARRIERA-

Fernando Kreling, in arte "Cachopa", inizia a giocare a pallavolo a 12 anni a Caxias do Sul (RS), sua città di nascita. Nel 2014, a 18 anni, si trasferisce al Sada Cruzeiro, il club più vincente della pallavolo brasiliana, dove fa tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare in prima squadra nel 2016. Con la formazione di Belo Horizonte ha vinto 3 scudetti, 5 coppe di Brasile e 3 Supercoppe di Brasile, oltre a 3 mondiali per Club e 6 campionati sudamericani per Club. Lo stesso percorso, il nuovo alzatore monzese, lo ha fatto con la nazionale brasiliana. Partendo dalle categorie minori, dal Under 19 all'Under 23, dove ha vinto praticamente tutto, anche a livello di riconoscimenti personali, infatti, Cachopa è arrivato fino alla Seleção, con cui ha conquistato 4 ori (VNL 2021, World Cup 2019, Campionato Sudamericano 2019 e 2021) e della quale fa tuttora parte. Il brasiliano, che dovrebbe arrivare in Italia a metà settembre, sta rappresentando i colori vederoro nella VNL 2022.

LE PAROLE DI FERNANDO KRELING CACHOPA-

« Sono felicissimo e non vedo l'ora di entrare a far parte della Vero Volley Monza. Perché ho scelto Monza? Avevo bisogno di una nuova esperienza, di fare un ulteriore step nella mia carriera per migliorare nel gioco e come persona. Quando è arrivata l'opportunità di giocare per Monza quindi non ci ho pensato molto su: penso sia la scelta giusta per me. La squadra, lo staff ed il club sono fantastici. Tante persone mi hanno detto che Monza è una bellissima città, anche se non la conosco e che il Vero Volley è una realtà estremamente professionale. Vissotto, che ha giocato qui, ma anche Lucarelli, Bruno e Joao mi hanno parlato benissimo del mio nuovo Club. Cosa posso portare? Esperienza, nonostante sia giovane, in tante competizioni importanti in questi anni. In Brasile abbiamo un diverso approccio all'allenamento e alla partita: non vedo l'ora di confrontarmi con il metodo italiano, così da poterci scambiare informazioni e conoscenze per migliorarci. Per la prossima stagione abbiamo grandi obiettivi, una grande squadra e un grande staff: siamo pronti a raggiungerli insieme. Saluto tutti i tifosi e spero di vederli presto all'Arena ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO CLAUDIO BONATI-



« Siamo molto contenti di accogliere Cachopa nel nostro Club. E' reduce da una stagione importante, nella quale ha vinto il Mondiale per Club e il Campionato Sudamericano per Club con il Sada Cruzeiro, risultando spesso il miglior palleggiatore nelle varie competizioni. E' motivato a vivere con la nostra squadra la prima esperienza in Europa e in Italia e questo non può che farci piacere. Siamo sicuri che con le sue qualità tecniche ed umane saprà guidarci verso quel salto di qualità che proveremo a fare ».