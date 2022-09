Baranowicz, Soli e Manu Benelli al Premio Letterario Invictus

CISTERNA DI LATINA (LATINA) -Cisterna di Latina si appresta a vivere una serata di sport davvero unica. Giovedì prossimo, nella sede del prestigioso Palazzo Caetani, verrà annunciato il nome del vincitore dell’edizione 2022 del Premio Letterario Sportivo Invictus, che, giunto alla terza edizione, ha aperto un punto d’osservazione e di discussione qualificato e sulla letteratura sportiva italiana. Il premio, organizzato dalla casa editrice Lab DFG, è impreziosito dalla partnership con la Top Volley, che sin dalla prima edizione ha partecipato con giocatori e dirigenti all'appuntamento. Giovedì, alla serata di gala, la squadra sarà rappresentata da Michele Baranowicz e da coach Fabio Soli, ma la pallavolo sarà presente anche con Manu Benelli una delle più grandi pallavoliste italiane di tutti i tempi, in procinto di pubblicare il suo libro, e dalla presidente del Consorzio Vero Volley Monza Alessandra Marzari, in qualità di membro di giuria.

« Il Premio Invictus – dice Giovanni Di Giorgi, editore e ideatore del premio – ha trovato la sede naturale a Cisterna di Latina anche perché questa città ha la fortuna di avere un'eccellenza dello sport nazionale come la Top Volley.

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, nel presentare l'evento, ha ribadito la sua massima vicinanza alla Top Volley:

« E' il fiore all'occhiello di questo territorio e di tutta la nostra regione – ha detto il primo cittadino – e questo premio che porterà qui diversi atleti olimpici e personaggi importanti del mondo dello sport e dei media non fa altro che ribadire quanto questo comune sia a trazione sportiva ».

IL PREMIO INVICTUS -

Dopo la lettura di oltre 200 opere pubblicate nel 2021, la presentazione della cinquina finalista avvenuta a maggio al Salone del Libro di Torino, la giuria del Premio è arrivata al verdetto finale. Giovedì 8 settembre, alle ore 18:30, nella sede del prestigioso Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, verrà annunciato il nome del vincitore dell’edizione 2022, che verrà scelto tra la cinquina composta dai libri di Emanuele Atturo, Roger Federer è esistito davvero (66than2nd), Franco Baresi, Libero di sognare (Feltrinelli), Gianfelice Facchetti, C’era una volta San Siro (Piemme), Moris Gasparri, Il potere della vittoria (Salerno Editrice) e Mario Salvini, Il diamante è per sempre (Terre di Mezzo). Si tratta di una cinquina che rappresenta in modo variegato e completo il mondo della letteratura sportiva, dove trovano spazio libri che non si limitano a un semplice racconto o a una cronaca di gesta sportive, ma vanno a ricercare anche aspetti e tematiche sociali e di vita.

A scegliere il vincitore della terza edizione sarà la giuria guidata dal campione olimpico Davide Tizzano, e composta da giornalisti sportivi Elisabetta Caporale, Italo Cucci, Matteo Marani, Sandro Fioravanti, Stefano Bizzotto e Xavier Jacobelli, campioni e dirigenti del mondo sportivo come l'ex martellista azzurra e attuale Vice Presidente vicaria del CONI Silvia Salis, la quindici volte campionessa italiana di basket Raffaella Masciadri, il pluri olimpionico di pentathlon moderno Daniele Masala, il dirigente della Federcalcio e apprezzato autore Mauro Grimaldi, la stella del tennis Mara Santangelo e la presidentessa del Consorzio Vero Volley Monza Alessandra Marzari. Durante la serata, oltre ai componenti della giuria saranno presenti numerosi campioni sportivi del presente e del passato, come l'icona della pallavolo Manu Benelli e alcuni giocatori della Top Volley.

Il Premio Invictus prevede cinque riconoscimenti: Premio Invictus città’ Cisterna di Latina (5.000 euro per il primo classificato), Premio Grandi Lettori Log Up Service e STI srl (1.500 euro per il secondo e il terzo), e due menzioni speciali, Premio Guerin Sportivo (500 euro per il quarto) e Premio Lab DFG (500 euro per il quinto).

Novità della terza edizione sono le sei menzioni del Premio Extra Invictus conferite da Rai Radio 1 Sport, Tuttosport, Il Corriere dello Sport, Liberementi Libri, Letteratura Sportiva e Libri di Sport, che verranno scelte all’interno della seguente dozzina di finalisti: AA.VV., Underdog (Battaglia), Marco Ballestracci, Giocare col fuoco (Mattioli), Collettivo Banfield, È successo (CentoAutori), Gianmario Bonzi, Giochi di gloria (Libri Co.), Carlo Cavicchi, L’altra faccia delle corse (Minerva), Dario Ceccarelli, Quasi nemici (Minerva), Dubravka Dacic, Memorie di un divenire (BKC Editore), Simone Marcuzzi, Kobe (Piemme), Alberto Rimedio, Euro 2020 (Diarkos), Alessandra Schepisi e Pierpaolo Romio, 24 storie di bici (Il Sole 24 Ore), Fulvio Valbusa con Serena Marchi, Randagio (Fandango Libri).

Il Premio Sportivo Letterario Invictus è organizzato dalla casa editrice Lab DFG, con il sostegno della Regione Lazio e del Comune di Cisterna di Latina.