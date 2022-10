Domani l'anticipo della 5a giornata Trento-Civitanova

TRENTO-Prolessi della SuperLega Credem Banca in arrivo. A cavallo del 3° e del 4° turno della Regular Season, alle 20.30 di giovedì 20 ottobre, l’Itas Trentino ospita la Cucine Lube Civitanova per l’anticipo della 5a giornata di campionato. Una modifica al calendario resa necessaria perché la gara era inizialmente programmata a ridosso della Final Four Del Monte® Supercoppa prevista in Sardegna lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre con Trento e Civitanova tra le quattro protagoniste.



In classifica i padroni di casa sono fermi a 4 punti dopo la seconda sconfitta stagionale, incassata domenica a Piacenza senza il supporto del regista titolare Riccardo Sbertoli, rimasto ai box per un infortunio agli addominali. Sul fronte marchigiano è tornato in campo dal primo minuto Marlon Yant, in evidenza con Ivan Zaytsev e Luciano De Cecco nella vittoria casalinga con il massimo scarto contro Modena che ha rilanciato i cucinieri in terza posizione solitaria a quota 7.



Al centro dei padroni di casa milita Marko Podrascanin, unico ex di giornata,che ha murato in biancorosso per 8 stagioni.