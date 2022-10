Cisterna ingaggia Martinez l'opposto 'tronista'

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Si sta allenando già da venerdì con il gruppo di Fabio Soli e stasera firmerà un contratto che lo legherà nella prossima stagione al team pontino. La Top Volley Cisterna , che è partita a razzo in campionato con tre vittorie nelle prime tre partite, aveva bisogno di un secondo opposto e lo ha individuato in Javier Martinez .

LA CARRIERA-

Argentino di Cordoba classe ’95 ma si è trasferito giovanissimo in Sardegna. ha un trascorso nelle giovanili della Cucine Lube Civitanova, proviene da Modica dove ha disputato gli ultimi due campionati di A3. In precedenza ha giocato a Loreto, Foligno e Porto Viro.

E’ conosciuto in Italia per essere stato uno tentatori single protagonisti di Temptation Island 2019, dove ha corteggiato Ilaria Teolis. Javier è poi finito a Uomini e Donne 2019/2020 per corteggiare Sara Tozzi, ma la sua avventura è finita presto poiché Sara Tozzi, la sua tronista, ha lasciato prima del previsto il trono.