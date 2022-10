La Superlega manda in scena la 4a giornata

ROMA - Dopo l’anticipo del 5° turno di Regular Season vinto giovedì sera da Civitanova al tie break nella sfida della BLM Group Arena contro Trento, le squadre della SuperLega Credem Banca tornano in campo nel fine settimana del 22 e 23 ottobre per la 4a giornata di andata con due anticipi al sabato e quattro match in calendario nel giorno successivo. Dopo due vittorie, la WithU Verona di Radostin Stoytchev è incappata nella prima sconfitta in Regular Season sul campo della capolista Perugia. I giganti veneti vogliono riscattarsi tra le mura amiche contro la Gioiella Prisma Taranto, che si presenta al PalaOlimpia con l’ex scaligero Aimone Alletti. Nell’ultimo turno, davanti ai propri supporter, gli ospiti allenati da Vincenzo Di Pinto hanno centrato la prima vittoria stagionale piegando Monza. Nella città dell’Arena i tarantini intendono dare continuità al loro cammino, con il regista Marco Falaschi che è vicino al traguardo dei 500 punti in Regular Season e il bomber di riserva Luconi che dista 14 giocate vincenti dalle 1000 in stagioni regolari. Tra i veronesi Spirito insegue il block n. 200 in carriera. La matricola Emma Villas Aubay Siena di Paolo Mantagnani è ancora a digiuno dopo il suo ritorno nella massima serie. Sabato alle 20.30, con Nemanja Petric a 3 punti dai 3000 in carriera e Juan Ignacio Finoli alla gara n. 100 in Regular Season, i toscani ospitano la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che domenica al PalaBancaSport contro Trento ha firmato il primo successo grazie anche al contributo di Ricardo Lucarelli, in campo a un mese dall’infortunio suibito in nazionale. La corazzata di Lorenzo Bernardi è in crescita, così come sta alzando il livello il campione del mondo Yuri Romanò, ex della gara che nell’ultimo turno ha chiuso da MVP in casa. La Valsa Group Modena di Andrea Giani non fa drammi dopo la sconfitta subita sul campo dei Campioni d’Italia. Gli emiliani sanno bene che il percorso di costruzione di una squadra pronta a giocarsela con tutte le big passerà per un sentiero tortuoso, fatto di vittorie esaltanti e frenate brusche, in cui ogni passo falso servirà per affrontate con il giusto piglio gli step successivi. A iniziare dalla sfida del PalaPanini con l’Allianz Milano di Roberto Piazza che, dopo un avvio a fari spenti, ha acceso gli abbaglianti nella vittoria esterna al tie break della 2a giornata in Brianza nel derby lombardo con Monza e ha superato in modo autoritario Siena nell’ultima gara all’Allianz Cloud. A Modena si presentano tre ex, Yuki Ishikava, Matteo Piano e Paolo Porro, mentre tra i padroni di casa figura Elia Bossi, che nel 2018/19 murava all’ombra della Madonnina. Reduce dal primo stop, sul campo della capolista Cisterna , la Pallavolo Padova di Jacopo Cuttini prova a riprendere la marcia contro la Sir Safety Susa Perugia di Andrea Anastasi, squadra che ha incamerato 9 punti in 3 gare, al pari di Cisterna. Un’impresa tutt’altro che semplice per il sestetto veneto che avuto la meglio in 3 dei 22 incontri con i Block Devils. I giocatori patavini, capaci di espugnare il tappeto tricolore dei Campioni d’Italia, hanno nelle loro corde il mix di grinta e incoscienza per exploit simili, purché l’aggressività a muro delle prime due gare torni a dominare la scena. Dal canto suo, la Sir ha dimostrato che cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: anche quando mancava Wilfredo Leon i perugini sono stati travolgenti. Il vicecampione del mondo Kamil Semeniuk, MVP con Verona, è in stato di grande forma. Penultima in classifica con 1 solo punto all’attivo e penalizzata dall’infortunio di Fernando Kreling, la Vero Volley Monza viene dal netto stop a Taranto, ma spera di riabilitarsi con il sostegno del proprio pubblico e con il possibile contributo in regia di Jan Zimmermann, palleggiatore teutonico ingaggiato in settimana. In Brianza arriva la Cucine Lube Civitanova, che nell’anticipo del 5° turno ha immagazzinato 2 punti esterni agganciando momentaneamente Cisterna e Perugia a quota 9. Dopo aver annullato Modena all’Eurosuole Forum nel 3° turno, i campioni d’Italia hanno centrato una rimonta epica a Trento imponendosi al tie break grazie alle prodezze di Luciano De Cecco, di nuovo MVP, bravo a gestire i giovani talenti a disposizione. I monzesi hanno vinto solo 1 dei 19 precedenti contro i cucinieri, mai in Regular Season. Ancora priva del palleggiatore titolare Riccardo Sbertoli, giovedì l’Itas Trentino è incappata nella terza sconfitta consecutiva in Regular Season. La formazione allenata da Angelo Lorenzetti ha comunque dimostrato di essere viva e vegeta aggiudicandosi i primi due set con Civitanova per poi lottare alla pari nei successivi, anche grazie alla buona prova del giovane Niccolò Depalma in regia. Fatale alla distanza il ritorno dei biancorossi e la beffa nel combattutissimo tie break. Alla BLM Group Arena arriva la capolista Top Volley Cisterna, unica squadra, insieme a Perugia, che ha portato avanti un percorso netto dall’inizio del torneo. I pontini, infatti, al momento sono in vetta con 9 punti, a braccetto con i Block Devils e Civitanova (la Lube ha giocato una gara in più). Un ex per parte nelle fila di Itas e Top Volley, Oreste Cavuto e Aidan Zingel.

TUTTE LE SFIDE-

WITHU VERONA - GIOIELLA PRISMA TARANTO-

PRECEDENTI: 13 (4 successi Gioiella Prisma Taranto, 9 successi WithU Verona)

EX: Aimone Alletti a Verona nel 2018/2019.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oleg Antonov - 3 muri vincenti ai 100, Marco Falaschi - 2 punti ai 500, Manuele Lucconi - 14 punti ai 1000 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera: Luca Spirito - 4 ace ai 100, - 1 muro vincente ai 200 (WithU Verona).



Radostin Stoytchev (WithU Verona)- « La gara di Perugia non ci ha rimesso con i piedi per terra, perché nessuno li aveva mai staccati da terra. Siamo pienamente consapevoli dei nostri limiti, ma altrettanto delle nostre potenzialità. Come avevo detto a inizio stagione, questo campionato dovrà essere affrontato con la testa di chi vuole vincere ogni gara come fossero tutte finali. Con Taranto dobbiamo rimanere concentrati, con il dovuto rispetto per una squadra che ha ottenuto una bella vittoria contro un avversario forte ».

Eric Loeppky (Gioiella Prisma Taranto)- « Sono molto felice di quanto abbiamo fatto nell’ultimo match, abbiamo battagliato a lungo e duramente insieme, è stata una vera e propria vittoria di squadra. Prendere tre punti con Monza è un grande risultato, ma ora dobbiamo continuare a giocare questo tipo di pallavolo e guardare alla prossima. Una vittoria è un gran colpo, ma non basterà, dobbiamo pensare che sarà una dura stagione e cominciare già da Verona a combattere ancora colpo si colpo con pazienza. Credo che la nostra squadra possa conquistare punti con tutte, se giocheremo come abbiamo fatto domenica, noi crediamo nella vittoria ad ogni partita ».

EMMA VILLAS AUBAY SIENA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Yuri Romanò a Emma Villas Siena nel 2019/2020, 2020/2021.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Juan Ignacio Finoli - 1 gara alle 100 giocate (Emma Villas Aubay Siena), Fabio Ricci - 11 attacchi vincenti ai 500 (Emma Villas Aubay Siena)

In carriera: Nemanja Petric - 3 punti ai 3000, Giacomo Raffaelli - 2 muri vincenti ai 100 (Emma Villas Aubay Siena); Enrico Cester - 9 attacchi vincenti ai 1500, Yuri Romanò - 3 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).



Giulio Pinali (Emma Villas Aubay Siena)- « Da Piacenza c’è da attendersi una grande qualità di gioco. Nel loro roster ci sono giocatori molto importanti che verranno qui per vincere la partita perché hanno bisogno di fare punti. Come noi, d’altronde, e infatti spingeremo e cercheremo di fare del nostro meglio. Ritroverò in questa sfida giocatori come Scanferla, Recine e Romanò con i quali ho condiviso momenti bellissimi in maglia azzurra. Sono molto felice di rivederli. So che tipo di giocatori sono, li conosco bene. Ricordo con grande piacere tutto quello che abbiamo fatto insieme. Questa estate siamo stati compagni di stanza con Yuri Romanò, quindi abbiamo avuto occasione di conoscerci ancora meglio. Ma da tanti anni giochiamo insieme, lo facevamo anche nelle rappresentative giovanili. C’è un bel rapporto, ci sosteniamo sempre a vicenda ».

Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Tornare a giocare a Siena è un grande piacere, lì ho giocato per due stagioni, mi sono trovato davvero bene e sono stati due anni ricchi di soddisfazioni che mi sono serviti per crescere e approdare in SuperLega. Mi aspetto una gara molto difficile perché Siena vale sicuramente molto di più dell’attuale classifica e poi giocare in quel palasport non è mai facile per nessuna squadra. Noi dobbiamo dare continuità al risultato positivo ottenuto nell’ultimo turno di campionato, siamo pronti ma anche consapevoli che per tornare a casa con dei punti dovremo giocare un’ottima partita ».

VALSA GROUP MODENA - ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 25 (5 successi Allianz Milano, 20 successi Valsa Group Modena)

EX: Elia Bossi a Milano Power nel 2018/2019; Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/2015; Matteo Piano a Modena nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; Paolo Porro a Modena nel 2020/2021.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Earvin Ngapeth - 25 attacchi vincenti ai 2000, - 2 muri vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Matteo Piano - 4 ace ai 100 (Allianz Milano).

In carriera: nessuno.



Adis Lagumdzija (Valsa Group Modena)- « Sicuramente giocare al PalaPanini ci trasmette una grande energia, l’apporto dei tifosi è fondamentale e domenica so che saranno al nostro fianco. In vista della Del Monte® Supercoppa dobbiamo lavorare e prepararci a riaffrontare la Cucine Lube Civitanova con una prestazione diversa ».

Paolo Porro (Allianz Milano): « Mentre nella prima partita stagionale non abbiamo dato il meglio di noi, con Monza e Siena abbiamo giocato molto bene e questo ci ha permesso di accrescere la fiducia in noi stessi, anche in allenamento stiamo crescendo tanto. Modena sarà molto carica, soprattutto dopo la sconfitta con Civitanova la scorsa settimana, avrà voglia di riscatto; poi il fattore campo è sicuramente un punto a loro favore. Noi però abbiamo fiducia e siamo carichi per affrontare la partita al meglio ».

PALLAVOLO PADOVA - SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

PRECEDENTI: 22 (3 successi Pallavolo Padova, 19 successi Sir Safety Susa Perugia)

EX: Davide Saitta a Perugia nel 2010/2011.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oleh Plotnytskyi - 30 punti ai 1000 (Sir Safety Susa Perugia).

In carriera: Davide Saitta - 1 punto agli 800 (Pallavolo Padova); Wilfredo Leon Venero - 1 ace ai 400; Kamil Rychlicki - 18 attacchi vincenti ai 1500, Roberto Russo - 21 punti ai 1000, - 3 ace ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).



Marco Volpato (Pallavolo Padova)- « Incontreremo una squadra tra le più forti d'Europa, sarà complicatissimo. Non ci snatureremo e proveremo a fare il nostro gioco. Abbiamo provato diverse soluzioni per cercare di metterli in difficoltà, consapevoli che hanno comunque delle armi superiori. Ma ogni occasione che avremo proveremo a coglierla, anche per fare un regalo ai tifosi che ci sostengono sempre ».

Kamil Semeniuk (Sir Safety Susa Perugia)- « Il livello della SuperLega è molto equilibrato. Padova ha vinto con Modena e Civitanova, la rispettiamo molto e ci stiamo preparando alla partita di domenica con la stessa attenzione con la quale ci siamo preparati nelle tre gare precedenti. Ovviamente la nostra intenzione è quella di mettere in campo al meglio la nostra pallavolo e di prenderci i tre punti in palio. Di sicuro non sarà facile, ma faremo di tutto per tornare a Perugia con la vittoria ».

VERO VOLLEY MONZA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 20 (19 successi Cucine Lube Civitanova, 1 successo Vero Volley Monza)

EX: Nessuno

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Stephen Maar - 1 ace ai 100, Gianluca Galassi - 30 punti ai 1000 (Vero Volley Monza); Barthelemy Chinenyeze - 4 attacchi vincenti ai 500, Ivan Zaytsev - 3 ace ai 400

In carriera: Thomas Beretta - 4 muri vincenti agli 800, Gabriele Di Martino - 3 muri vincenti ai 300, Georg Grozer - 1 ace ai 100 (Vero Volley Monza); Simone Anzani - 12 attacchi vincenti ai 1500 (Cucine Lube Civitanova).



Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Quella contro Civitanova sarà una gara importante per noi, sia dal punto di vista del gioco che della determinazione in campo. Potremo schierare l'ultimo arrivato Zimmermann e spero che, grazie al suo arrivo, possa essere la partita dello switch, soprattutto nell'atteggiamento, per ripartire alla grande. Attacco e contrattacco sono qualità che nelle ultime partite ci sono mancate tanto e speriamo di implementarle con l'innesto di Jan. Poi dovremo giocare con continuità in battuta: fondamentale importante per noi ».

Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova)- « Quella a Monza sarà un'altra partita tosta. I brianzoli hanno perso il proprio palleggiatore a inizio stagione per infortunio e sono tornati sul mercato ingaggiando Zimmermann. Hanno voglia di riscatto e, come abbiamo visto con Trento, vince chi ha più determinazione. C'è poco tempo per analizzare bene l'ultima sfida giocata, ma di sicuro vogliamo portarci dietro l'energia positiva alla base del nostro cambio di ritmo dando il massimo e cercando di crescere il più possibile ».

ITAS TRENTINO - TOP VOLLEY CISTERNA-

PRECEDENTI: 43 (9 successi Top Volley Cisterna, 34 successi Itas Trentino)

EX: Oreste Cavuto a Latina nel 2020/2021; Aidan Zingel a Trento nel 2017/2018.

A CACCIA DI RECORD: .

In Regular: Oreste Cavuto - 11 punti ai 1000, Donovan Dzavoronok - 11 attacchi vincenti ai 1500, Matey Kaziyski - 2 punti ai 3500 (Itas Trentino). Marko Podrascanin - 1 ace ai 300 (Itas Trentino)

In carriera: Michele Baranowicz - 26 punti ai 800 (Top Volley Cisterna).



Daniele Lavia (Itas Trentino)- « Siamo reduci da cinque set giocati solo giovedì sera contro Civitanova, ma sono sicuro che la possibile stanchezza verrà superata dalla nostra voglia di tornare al successo. Contro la Cucine Lube il match è stato lungo ma ci ha permesso di trovare maggior ritmo di gioco contro questo assetto, cosa che tornerà utilissima per affrontare al meglio una squadra forte come quella pontina ».

Efe Bayram (Top Volley Cisterna)- « Trento è un club importante, nelle ultime due stagioni ha giocato la finale di Champions League, sta facendo un grande lavoro in SuperLega ma noi dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi, veniamo da tre partite vinte e abbiamo la confidenza e l’approccio giusto alle partite. Loro sono forti, giochiamo sul loro campo, ma sono fiducioso e credo nella nostra squadra ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA-

Sabato 22 ottobre 2022, ore 18.00



WithU Verona - Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Braico, Pozzato



Sabato 22 ottobre 2022, ore 20.30



Emma Villas Aubay Siena - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Canessa, Simbari



Domenica 23 ottobre 2022, ore 15.30



Valsa Group Modena - Allianz Milano Arbitri: Florian, Cappello



Domenica 23 ottobre 2022, ore 18.00



Pallavolo Padova - Sir Safety Susa Perugia Arbitri: Giardini, Boris

Vero Volley Monza - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Cerra, Cesare

Itas Trentino - Top Volley Cisterna Arbitri: Piperata, Puecher

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 9, Top Volley Cisterna 9, Cucine Lube Civitanova 9, Allianz Milano 5, Itas Trentino 5, Pallavolo Padova 4, WithU Verona 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 4, Valsa Group Modena 4, Gioiella Prisma Taranto 3, Vero Volley Monza 1, Emma Villas Aubay Siena 0.

1 incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino.