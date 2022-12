Bernardi non è più l'allenatore di Piacenza

Nonostante la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, ottenuta giovedì, la società ha ritenuto i risultati fin qui conseguiti dalla squadra in campionato, attualmente quinta con 22 punti dopo 13 giornate, non in linea con i programmi e le ambizioni di inizio stagione.

La guida della squadra è stata affidata al piacentino Massimo Botti e al suo fianco in qualità di secondo allenatore ci sarà Matteo De Cecco.