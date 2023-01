Negli anticipi pomeridiani successi in trasferta per Piacenza e Milano

ROMA- Due successi in trasferta pesantissimi negli anticipi pomeridiani di Superlega. La Gas Sales Bluenergy Piacenza, in cui ha esordito in panchina Massimo Botti che ha sostituito Lorenzo Bernardi , compie l’impresa espugnando il campo di Trento raggiungendo così l’Itas al quarto posto in classifica. Netta vittoria in tre set per l’Allianz Milano in casa di un’ Emma Villas Aubay Siena sempre più sola all’ultimo posto della classifica.

LE DUE SFIDE-

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza espugna il campo di Trento e come all’andata rifila un 3-1 a Kaziyski e soci. Era il debutto nel campionato di SuperLega per coach Massimo Botti ed è arrivata una vittoria importante, pesantissima non solo per la classifica. Convinzione nei propri mezzi, sacrificio, una battuta efficace sono state le armi vincenti dei biancorossi che vinto il primo set, lasciato per strada il secondo si sono imposti nel terzo con grane autorità e un Basic sugli scudi. Il quarto parziale sembrava poter essere una passeggiata (4-11) per Brizard e soci ma Trento ha recuperato e lottato fino alla fine dove Simon ha fatto la differenza dalla linea dei nove metri. Il tutto con Lucarelli e Leal a bordo campo tra gli spettatori.

In avvio di gara coach Massimo Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Alonso e Simon al centro, Recine e Basic alla banda, Scanferla è il libero. Leal e Lucarelli sono a bordo sono a bordo campo. Trento risponde con Sbertoli Depalma e Kaziyski in diagonale, Podrascanin e Lisinac al centro, Lavia e Michieletto alla banda, Laurenzano è il libero. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in campo con il lutto al braccio per la recente scomparsa di Alberto Burzoni patron della Bft Burzoni.

L’avvio è targato Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, la schiacciata di Brizard vale quattro lunghezze di vantaggio per i suoi (4-8) con Lorenzetti costretto a chiamare time out. Biancorossi che, al rientro in campo sbagliano la terza battuta del set, è il là per il recupero dei padroni di casa che impattano a quota 11 e quindi cercano subito l’allungo (13-11 e 15-12). L’ace di Kaziyski vale il 17-14, i due consecutivi di Gironi, appena entrato in campo per Basic, riportano in parità le due squadre a quota 18. Quando lo schiacciatore biancorosso esce dalla linea dei nove i suoi sono avanti di una lunghezza (19-20), vantaggio che aumenta con l’ace di Cester appena entrato in campo (19-22) e con l’errore in attacco dei trentini (20-23) bravi poi a recuperare (22-23), primo set point biancorosso con Romanò, si va al cambio campo con l’invasione a rete dei padroni di casa.

Gironi resta in campo, sull’ace di Lisinac (5-3) Trento cerca subito l’allungo con i biancorossi lì a tenere nel mirino gli avversari con Romanò (6-5), nuovo allungo trentino e l’ace di Sbertoli dice 12-8, ci pensa Romanò a riportare sotto i suoi prima con una ce e poi un lungo linea che vale il meno uno: 15-14. Il muro secco di Podrascanin sul secondo tocco di Brizard riporta a tre le lunghezze di vantaggio per i suoi (17-14), è l’allungo decisivo, il sigillo arriva dall’ace di Michieletto e dal muro su Gironi che porta il set point ai padroni di casa, si va al cambio campo sulla battuta in rete di Romanò.

Set subito molto combattuto, Trento guida le danze, Piacenza è lì a soffiargli sul collo nonostante un paio di contrattacchi non chiusi al meglio, il primo vantaggio biancorosso del parziale arriva con Basic (9-10), Simon in battuta mette in crisi Trento suo il punto del più tre (10-13), il muro su Romanò dice 15 pari, il primo muro biancorosso della gara è di Recine e fa mettere nuovamente il naso avanti ai suoi (15-16). Bello spettacolo, Trento trova il pareggio ma poi vede scappare via i biancorossi anche per tre errori consecutivi, uno in battuta e due in attacco (18-22), Basic porta il primo di 5 set point (19-24), chiude Alonso.

Parte subito forte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, ace di Recine (1-4) e Lorenzetti chiama time out e poco dopo sul 2-7 chiama il secondo a sua disposizione. Simon continua a mettere in crisi la ricezione trentina, suo l’ace del più sei (2-8). Piacenza spinge forte in battuta, ace di Romanò (3-10) ma Trento resta lì sornione, ringrazia per un paio di errori dei biancorossi (7-11) mentre Botti stoppa tutto e parla ai suoi. Trento ha ritrovato colpi e convinzione, due ace di Nelli, in campo da qualche scambio, fanno sentire il fiato sul collo dei biancorossi (15-16), Recine di fino in attacco, quindi a muro in collaborazione con Simon (16-19), invasione di Brizard ed errore di Recine ed è nuova parità a quota 20. Ace di Simon (21-23), nuovo ace del cubano e sono tre match ball (21-24), battuta ancora forte del gigante buono, ricezione lunga e chiude Alonso.

I PROTAGONISTI-

Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)- « Lo dico sinceramente speravo di fare qui a Trento una grande partita ma vincere era solo un sogno. Che si è avverato grazie ad un gruppo di ragazzi eccezionali che in campo hanno dato tutto anche nei momenti di difficoltà. Si l’emozione era tanta per questo mio debutto nel campionato di SuperLega come primo allenatore, devo ringraziare tutti i ragazzi, è stata una partita ben giocata ma deve rappresentare solo un punto di partenza per fare sempre meglio. Adesso abbiamo poco tempo per allenarci, giochiamo in Romania in Coppa Cev una partita importante, sappiamo quanto sia importante per la società questa manifestazione ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3 (22-25, 25-19, 19-25, 21-25)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Michieletto 15, Lisinac 8, Kaziyski 11, Lavia 15, Podrascanin 7, Pace (L), Nelli 2, Dzavoronok 0, Laurenzano (L), D’Heer 1. N.E. Berger, Cavuto, Depalma. All. Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 2, Recine 14, Simon 13, Romanò 16, Basic 10, Alonso 6, Hoffer (L), Scanferla (L), Cester 1, Gironi 4. N.E. De Weijer, Caneschi. All. Botti.

ARBITRI: Zavater, Brancati.

NOTE – durata set: 29′, 23′, 28′, 27′; tot: 107′.

MVP: Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 2999

EMMA VILLAS AUBAY SIENA – ALLIANZ MILANO-

L’Allianz Powervolley Milano centra la prima vittoria nel girone di ritorno e si impone per 3-0 sull’Emma Villas Aubay Siena al termine di 1 ora e 15 minuti di gioco. È stata partita vera quella andata in scena nell’impianto senese, dove la squadra di coach Piazza ha messo in campo un grande spettacolo pallavolistico con l’intento di dare seguito agli obiettivi stagionali. Milano si è dimostrata più cinica e volitiva di Siena per portare a casa il successo pieno che lancia Piano e compagni a quota 20 punti.

L’obiettivo, alla vigilia del match, era quello di non sottovalutare l’avversario e i valori in campo sul taraflex del PalaEstra hanno dimostrato una Milano decisa e incisiva su ogni fondamentale, senza permettere ai padroni di casa di riuscire ad impensierire davvero la compagine meneghina. L’approccio, dunque, è stato quello giusto fin dall’inizio, con il parziale di 15-25, Milano fa sua la prima frazione mettendo a ko l’offensiva senese con il fondamentale del muro (6 solo nel primo set) e un’ottima fase di transizione. Nel secondo parziale, Siena sembra più reattiva ma gli uomini di coach Piazza non abbassano la guardia e anche la seconda frazione va a favore di Milano (22-25). Il terzo parziale è copia e incolla del primo, Milano accelera il ritmo e Siena non riesce ad andare a tempo, conquistando così il set e il match (15-25). Dunque Milano si porta a casa il bis contro Siena che subisce ancora il ko di 3-0 dai meneghini, la cui performance ha dato a Porro certezze offensive nei terminali d’attacco in Ishikawa (18 punti con il 64%) e Mergarejo, eletto MVP al termine della sfida, due armi taglianti per la retroguardia toscana. Milano la vince anche a muro (saranno 13 i blocks totali di squadra).

I PROTAGONISTI-

Yuki Ishikawa (Allianz Powervolley Milano)- «Questa partita era molto importante per noi, soprattutto per i tre punti guadagnati in ottica classifica, siamo molto contenti per questo. Sono contento anche della mia prestazione, sia in attacco sia a muro abbiamo fatto molto bene. Dopo le sconfitte con Cisterna e Monza, la vittoria con Civitanova in Coppa Italia e la partita di oggi ci permettono di proseguire con la nostra crescita, stiamo giocando molto bene e abbiamo ottime sensazioni. Vedremo le prossime gare, già contro Modena settimana prossima che sarà molto difficile, all’andata abbiamo vinto e questo ci permette di credere ancora di più in noi stessi».

IL TABELLINO-

EMMA VILLAS AUBAY SIENA – ALLIANZ MILANO 0-3 (15-25, 22-25, 15-25)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finoli 0, Petric 6, Mazzone 3, Pinali 17, Raffaelli 3, Ricci 2, Pochini (L), Van Garderen 1, Pinelli 0, Bonami (L), Biglino 0, Pereyra 0. N.E. Fontani. All. Pelillo.

ALLIANZ MILANO: Porro 1, Ishikawa 18, Loser 9, Patry 8, Mergarejo Hernandez 15, Piano 5, Pesaresi (L), Ebadipour 0, Lawrence 1, Vitelli 0. N.E. Colombo, Bonacchi, Fusaro. All. Piazza.

ARBITRI: Puecher, Verrascina.

NOTE – durata set: 23′, 30′, 23′; tot: 76′.

MVP: Hernandez Mergarejo (Allianz Milano)

Spettatori: 1.022