Modena ha ingaggiato il belga Rousseaux

MODENA- Tomas Rousseaux è un nuovo giocatore della Valsa Modena, lo schiacciatore classe ‘94 arriva per rinforzare il reparto bande a disposizione di coach Giani. Il martello belga ha già collezionato un’esperienza in Superlega quando nella stagione 2015-16 indossava la maglia della Vero Volley Monza. Rousseaux ha giocato le ultime stagioni nel campionato polacco e ha conquistato in carriera diversi trofei tra i quali 3 campionati del Belgio oltre a 1 Coppa e 1 Supercoppa di Germania. Il giocatore si aggregherà domani alla squadra per il primo allenamento condotto da Coach Giani e vestirà la maglia numero 14.