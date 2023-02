Trento festeggia la vittoria con Marco Mengoni

MILANO-Il successo dell'Itas Trentino al quinto set sul campo dell'Allianz Milano è stato festeggiato nel post partita assieme ad un ospite e tifoso illustre. A seguire a bordocampo l'intero match c'era infatti il fresco vincitore di Sanremo, Marco Mengoni; da tempo molto amico di Cavuto, Lavia e Sbertoli, con cui condivide la passione per la musica e la pallavolo, il cantante non ha voluto perdere l'occasione per vedere dal vivo l'Itas Trentino e complimentarsi con i gialloblù al termine della sfida, posando per una simpatica foto.