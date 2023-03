Sorpresa a Cisterna, la Top Volley 'cannibalizza' Piacenza

CISTERNA DI LATINA (LATINA) – La Top Volley Cisterna, nell'anticipo della 10a di ritorno , ha tirato fuori dal cilindro la prestazione che riapre le speranze di entrare nei Play Off. Al cospetto della Gas Sales Bluenergy Piacenza, che solo sei giorni fa ha alzato trionfalmente la Coppa Italia al PalaEur, la squadra di Soli ha conquistato una inequivocabile vittoria per 3-0 (25-18; 25-18; 25-20), accendendosi contro una delle grandi del campionato. Delusione invece nel clan biancorosso tornato a subire gli alti e bassi che hanno contraddistinto tutta la stagione.

In evidenza tra i pontini il turco Efe Bayram protagonista nei finali dei tre set risultando determinante per la vittoria. Coach Fabio Soli ha indubbiamente trovato i meccanismi giusti per mettere in difficoltà gli avversari sfruttando il muro difesa, ma soprattutto avendo dalla sua un Baranowicz ispiratissimo. Dall’altra parte della rete indiscutibile la qualità dei singoli, Brizard ha armato con la solita maestria tutti i suoi attaccanti ma molto spesso le giocate biancorosse si sono infrante sui muri di Zingel e Rossi. In casa Top Volley Dirlic ha confermato l’ottimo stato di forma, lucidissimo nella serata nel concludere al meglio gli attacchi tra potenza ed astuzia. Tre set dominati dai padroni di casa trascinati da un palazzetto con il pubblico delle grandi occasioni.

I padroni di casa staccano subito gli avversari con un più tre che permette ai pontini di portarsi avanti 6-3. Staforini difende egregiamente e mette la palla in testa a Baranowicz che inventa giocate impeccabili per Dirlic e Rossi i quali mettono palla a terra e portano Cisterna a più cinque, 9-4. I pontini trovano il massimo vantaggio con il doppio ace di Bayram, raddoppiata piacenza, 16-8. Sedlacek trova il mani out di Alonso e i laziali mantengono il vantaggio di più sei, 19-13. Piacenza in confusione e non riesce a chiudere, Leal prima, Romanò dopo spediscono la palla in tribuna, 22-15. Sedlacek chiude il set piegando il muro di Brizard, 25-18.

Cisterna parte bene anche nel secondo set con Sedlacek che d’astuzia mette a terra una palla recuperata da Dirlic, 4-3. Rossi in pipe sorprende il muro avversario, 8-6. Zingel fa la differenza, doppio muro, prima su Lucarelli e nell’azione successiva chiude la porta in faccia a Leal, 12-8. La Top Volley Cisterna continua a mettere palla a terra con Dirlic e Bayram liberati all’ultimo istante da capitan Baranowicz, 18-12. Ace di Bayram che replica dopo un muro di Zingel, 24-16. Servizio out di Romanò, 25-18, Cisterna avanti 2-0.

Il terzo set è giocato testa a testa, Piacenza più concreta con Romanò che mette palla a terra attaccando da posto due, Baranowicz si affida ai centrali trovando punto grazie a Rossi, 10-12. Sedlacek di potenza trova il mani out di Alonso, poi Liucarelli schiaccia fuori, aggancio compiuto, 15-15. Sorpasso, Rossi c’è, da posto tre mette palla sotto le gambe di Scanferla che non può nulla, 16-15. Controsorpasso con Caneschi, 17-18. Un equilibrio interminabile, Piacenza trova il pareggio con l’ace di Brizard, 20-20. Muro di Zingel su Leal, poi Lucarelli spara fuori e Bayram mette la ciliegina sulla torta trovando il mani out di Alonso, alla fine l’invasione di Romanò consegna il match ai padroni di casa, 25-20.

I PROTAGONISTI-

Matteo Staforini (Top Volley Cisterna)- « Siamo molto contenti di questa vittoria, un successo che serviva per rimanere attaccati all'ottavo posto in classifica. Piacenza ha giocato due partite fantastiche in Coppa Italia, avevamo preparato il match nel minimo dettaglio e oggi non abbiamo sbagliato nulla. Ora andiamo a Verona a giocarci quest'ultimo incontro di Superlega con il morale giusto, poi guarderemo la classifica ».

Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)- « Non me l’aspettavo ma temevo una partita del genere, eravamo scarichi mentalmente e alle prime difficoltà non siamo riusciti ad uscirne. Mi dispiace, l’approccio non è stato dei migliori e Cisterna in casa gioca sempre una buona pallavolo, non c’eravamo proprio in nulla. E’ stata una settimana difficile per tanti motivi, faremo tesoro di questa partita ».

IL TABELLINO-

TOP VOLLEY CISTERNA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: 3-0 (25-18; 25-18; 25-20)

TOP VOLLEY CISTERNA: Zingel 8, Martinez, Catania (L), Kaliberda (ne), Sedlacek 14, Zanni (ne), Mattei (ne), Dirlic 13, Rossi 6, Staforini (L), Baranowicz, Bayram 13, Guiterrez (ne). All. Soli.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Basic, Recine 1, Gironi, Alonso 4, Brizard 5, Lucarelli 6, Leal 8, Scanferla (L), Cester, Romanò 15, Caneschi 4, De Weijer . All. Botti.

ARBITRI: Saltalippi, Cesare.

NOTE- durata set: 25′, 24′, 26′; tot: 75′.

Mvp: Efe Bayram (Top Volley Cisterna)

Spettatori: 1482