Verona chiude la Regular Season con successo da tre punti

VERONA- Nell’anticipo dell ’ultima di andata di Regular Season la WithU Verona centra la chiusura perfetta. Ancora una volta davanti a un grande pubblico, la formazione scaligera infila la settima meraviglia consecutiva, superando la Top Volley Cisterna in quattro set e terminando a quota 37 questa fase della stagione. Un successo voluto e sudato per la squadra di Stoytchev, che ha potuto contare su un tridente d’attacco in grande spolvero con i 22 punti di Sapozkhov (nuovamente best scorer del match), i 18 di Keita e i 17 di Mozic, premiato MVP. Ma il punto più importante è arrivato a partita conclusa, quando la squadra ha dedicato la vittoria ad Armando, collaboratore del Club. La prossima tappa è Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off, in attesa di conoscere l’avversario.

Dopo il minuto di raccoglimento richiesto dal CONI per onorare le vittime del naufragio di Cutro, la gara parte con gli ospiti avanti, ma Mozic inizia subito a carburare con un mani-out vincente. Il muro di Mosca vale il momentaneo sorpasso (3-2). I laziali restano in scia e mantengono il punteggio in parità. Poi, una lunga serie dai nove metri di Keita, in collaborazione con i muri di Grozdanov e Sapozhkov, permettono agli scaligeri di allungare di quattro (13-9). Mozic incrementa il vantaggio con una palla piazzata in buca d’angolo e i suoi tengono a debita distanza. La squadra di Soli trova la reazione e si riporta a -1 (18-17), poi fa tutto il martello sloveno: difende e mette a segno il punto del 20-17. Bayram infila l’ace che ridà speranza agli ospiti, ma il muro di Mosca impacchetta il primo set sul 25-22.

Partenza equilibrata anche nella seconda frazione, con Cisterna che mette la faccia avanti con un mani-out (5-6). Verona si rimette in carreggiata e ribalta il punteggio con un colpo da fantascienza: Keita recupera un pallone in fondo al campo con il piede in rovesciata, disegnando una traiettoria perfetta Mozic, che insacca il 9 a 8. L’aquila del Mali si prende la scena anche sottorete, mandando i suoi avanti di tre punti. La furia del numero 19 gialloblù, poi, si scatena anche da seconda linea, con una pipe che vale il 17-13. La truppa pontina prova a rimanere aggrappata, ma la WithU Verona difende il +3 e con Keita aumenta il divario (21-17). Il sigillo sul set ce lo mette Mozic, con una diagonale che buca le mani alla retroguardia ospite.



Al rientro in campo, la Top Volley non si abbatte e prova a rientrare in partita con una grande reazione. Baranowicz e compagni si creano un discreto margine di vantaggio, volando sul 5-10. Keita sfodera la sua potenza da porto 4, poi Grozdanov firma un pregevole primo tempo, accorciando le distanze. Gli ospiti tentano la fuga grazie a un’ottima intesa tra i reparti e staccando gli avversari di sei lunghezze. I gialloblù si affida ai suoi attaccanti per il recupero: Keita e Sapozhkov provano a scardinare la difesa pontina, riducendo le distanze (16-19). L’ace dell’ex Zingel porta i ragazzi di azzurro vestiti sul 17-22. Magalini, entrato in campo per Keita, trova una pipe vincente per il ventesimo punto dei suoi (20-23). Dopo un tocco a muro contestato, Verona prova il recupero ine extremis, ma Cisterna chiude i conti e manda la sfida al quarto set.



Galvanizzati dalla reazione avuta nel set precedente, gli ospiti approcciano bene il quarto parziale, andando sul 2-4. Un errore di Bayram in attacco consegna il pareggio agli scaligeri, mantenuto da una pipe vincente di Keita. Il bomber con il numero 9 sulle spalle spara forte anche nell’azione successiva, ma la gara non si schioda dai binari dell’equilibrio (8-8). Dopo il vantaggio laziale, Verona recupera con una buona serie al servizio di Grozdanov, che porta al momentaneo sorpasso (12-11). Un’azione prolungata si conclude con il lungolinea out di Sedlacek, seguito dal monster block di Spirito, che sigla il 15-12. La compagine di casa incrementa il proprio vantaggio con la coppia Keita-Sapozhkov. Mosca prende la mira dai nove metri e timbra l’ace del 19-14. Bayram è altrettanto preciso in battuta, riportando i suoi a -3 con tre ace di fila. Sapozhkov interrompe la striscia e Mozic ristabilisce le distanze (22-19). Verona tiene il vantaggio acquisito e mette fine alla gara. Settima meraviglia per gli scaligeri.



I PROTAGONISTI-

Luca Spirito (WithU Verona)- “È sempre bello vincere. Arriviamo ai playoff al meglio delle nostre possibilità. Mi aspetto il palazzetto pieno anche nel prossimo turno, la carica di questo pubblico ci aiuta sempre molto nel raggiungimento dell'obiettivo. Guardando le qualità che abbiamo, mi aspettavo un campionato così da parte nostra. MVP di febbraio? Rappresenta un grande onore per me. Devo ringraziare tutti ».

Aidan Zingel (Top Volley Cisterna)- « Entrambe le squadre non avevano nulla da perdere, loro erano saldamente al quinto posto e noi lottavamo per i Play off però sapevamo che sarebbe stata una cosa molto faticosa da raggiungere. abbiamo fatto fatica in attacco, Verona è stata bravissima a muro e di controllare i nostri attacchi. Qui anche se gioco da avversario mi sento sempre a casa ».«

IL TABELLINO-

WITHU VERONA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-1 (25-22, 25-20, 21-25, 25-20)

WITHU VERONA: Spirito 1, Keita 18, Grozdanov 7, Sapozhkov 22, Mozic 17, Mosca 6, Bonisoli (L), Gaggini (L), Magalini 1. N.E. Vieira De Oliveira, Zanotti, Cavalcanti, Jensen, Cortesia. All. Stoytchev.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 1, Bayram 10, Zingel 13, Dirlic 15, Sedlacek 13, Rossi 9, Staforini (L), Martinez 0, Mattei 0, Kaliberda 0. N.E. Lostritto, Catania, Gutierrez, Zanni. All. Soli.

ARBITRI: Luciani, Cerra.

NOTE – durata set: 27′, 26′, 30′, 25′; tot: 108′.

MVP: Rok Mozic (WithU Verona)

Spettatori: 3.960