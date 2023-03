Play Off 5° posto: Taranto supera Padova in tre set

TARANTO- La Gioiella Prisma batte Pallavolo Padova per 3-0 (28-26, 25-22, 25-17) al PalaMazzola e festeggia davanti ai propri tifosi, 580 i presenti, con una bella vittoria nella 3 giornata valida per i Play off 5°post o, portando così la mini classifica di andata in parità. Tutte le squadre infatti si trovano a 3 punti con una vittoria. Ottimo Alletti in posto 4, mvp del match che trascina insieme ad Antonov e una buona prestazione anche di Pierri che tiene viva la ricezione per tutto il match, ma è una prestazione corale aggressiva sin dall’inizio sui veneti che non riescono a reagire, nonostante un primo set portato ai vantaggi.

La Gioiella si presenta con la diagonale Cottarelli-Ekstrand, al centro Larizza-Gargiulo, in posto 4 Alletti-Antonov, libero Pierri.

Padova parte con la diagonale Zoppellari-Guzzo, in posto 4 Desmet-Gardini, al centro Canella- Crosato libero Zenger.

La Gioiella comincia in vantaggio 7-4, approfittando di alcune imprecisioni avversarie.Ekstrand trascina 9-6. Antonov firma il 10-6. Cottarelli di prima intenzione firma il 12-8 Risponde Desmet con una bella diagonale per il 14-10. Cottarelli finalizza il 17-11. Padova corre ai ripari e inserisce Saitta in regia. Gardini fa ace 18-14. Ottimo primo tempo di Gargiulo 19-15. Alcuni pasticci in difesa e Padova accorcia 19-18. Antonov in lungolinea firma il 20-18. Ekstrand viene murato e Padova sorpassa 20-21. Poi tira fuori 20-22. Antonov viene murato 20-23. Larizza in primo tempo 21-23. Alletti in pallonetto 22-23. Antonov sbaglia il servizio 22-24, ma anche Desmet per i 23-24. Alletti in pallonetto 24-24. Gargiulo mura la pipe di Desmet. Ekstrand fa ace 26-25. Antonov in pipe 27-26. Alletti fa ace 28-26.

Alletti trascina anche nel secondo set 6-4. Firma anche il 7-5. GArgiulo fa ace 9-8, poi Padova aggancia sul 10 pari. Antonov sorpassa ancora 11-10. Ekstrand firma il 12-11. Alletti firma il 13-11. Larizza ferma Gardini 14-11. Guzzo attacca out, Antonov fa ace per il 16-11. Padova recupera 3 punti, Gargiulo in pallonetto mette a terra il 18-14. Guzzo attacca out 20-16. Cottarelli mura Gardini 21-16. Cuttini fa un doppio cambio con Saitta e Desmet e inserisce anche Tagahashi. Antonov mette a terra in diagonale il 22-17. Canella mura Larizza per il 23-21.Ekstrand in diagonale ottiene il 24-22. Chiude Antonov con un ace 25-22.

Nel terzo set Gargiulo mura Desmet per il 4-1. Desmet viene murato ancora e Taranto allunga 6-1. Alletti si aggiudica il 7-2 con un bel lungolinea. Gargiulo firma il 9-4. Antonov fa mani out 10-4. Ace di Gargiulo 11-4 Antonov firma il 12-4. Scambi lunghi e concitati e Padova accorcia un po’ 13-8. Alletti continua a passare e firma il 16-10. Pipe di Antonov 18-11. Gardini mette a terra il 18-13. Cottarelli di prima intenzione 19-13. Ace di Gardini per il 20-16. Ekstrand mura Desmet. Letti mura Guzzo 24-17. Chiude ace di Larizza 25.

I PROTAGONISTI-

Aimone Alletti (Gioiella Prisma Taranto)- « Oramai qui a Taranto sto sperimentando più ruoli, quest’anno ho ricoperto anche il ruolo di banda: merito dei miei compagni, in particolar modo dei più giovani, che in questa fase finale stanno trovando più spazio e stanno disputando ottime prestazioni. Sono contento di aver dato il mio contributo a questa vittoria. Ora siamo tutte a tre punti? Difficile pronosticare come finirà, noi continueremo a fare ciò che abbiamo fatto finora, impegnandoci, divertendoci e mettendo in mostra chi ha avuto un minutaggio minore in campionato. Rivincita del ko in campionato? Avrei preferito vincere quella ».

Davide Saitta (Pallavolo Padova)- « Sapevamo che dopo la prima gara Taranto voleva fare bene in casa. Noi non abbiamo approcciato bene la gara e il primo set è stato lo spartiacque del match. Siamo una squadra giovane ed è giusto che in questo momento giochi chi ha avuto meno spazio, ma bisogna entrare in campo con più attenzione. Ora abbiamo due partite in casa e cercheremo di sfruttare al massimo il fattore campo ».

IL TABELLINO-

GIOIELLA PRISMA TARANTO – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (28-26, 25-22, 25-17)-

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Cottarelli 5, Antonov 15, Larizza 7, Ekstrand 12, Alletti 10, Gargiulo 10, Rizzo (L), Pierri (L), Falaschi 0. N.E. Stefani, Andreopoulos. All. Di Pinto.

PALLAVOLO PADOVA: Zoppellari 0, Desmet 13, Canella 2, Guzzo 7, Gardini 8, Crosato 1, Lelli (L), Zenger (L), Asparuhov 5, Takahashi 0, Saitta 0, Volpato 1. N.E. Cengia. All. Cuttini.

ARBITRI: Salvati, Zavater.

NOTE – durata set: 31′, 27′, 22′; tot: 80′

MVP: Aimone Alletti (Gioiella Prisma Taranto)

Spettatori: 580

LA CLASSIFICA DEL PRELIMINARE PLAY OFF 5° POSTO-

Top Volley Cisterna 3, Pallavolo Padova 3, Gioiella Prisma Taranto 3

PROSSIMO TURNO- 02/04/2023 Ore: 15.30

Pallavolo Padova-Top Volley Cisterna

Riposa: Gioiella Prisma Taranto