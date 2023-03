Play Off 5° posto: Padova-Cisterna apre il ritorno

PADOVA- Le prime tre giornate dei Preliminari Play Off 5° Posto Credem Banca si sono chiuse con risultati netti, ma al giro di boa nessuna delle tre squadre in lizza ha saputo prevalere sulle altre nella classifica parziale. La graduatoria vede infatti le contendenti appaiate con 3 punti ognuna. Domenica 2 aprile, alle 15.30, si riaccendono le luci della Kioene Arena per il 1° turno di ritorno tra i padroni di casa della Pallavolo Padova e la Top Volley Cisterna. Nel match che ha aperto questa fase i pontini hanno incassato un netto stop tra le mura amiche contro i patavini, che ora vogliono ripetersi con il fattore campo a favore. Nei due successivi confronti della Pool sono arrivate due affermazioni casalinghe: Cisterna ha domato senza problemi Taranto, mentre nel 3° turno il sestetto pugliese si è rifatto nel proprio quartier generale in 3 set con Padova. PALLAVOLO PADOVA - TOP VOLLEY CISTERNA-

PRECEDENTI: 37 (21 successi Pallavolo Padova, 16 successi Top Volley Cisterna)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 precedenti – 1 nei Preliminari Play Off 5° Posto (1 successo Padova), 2 in Regular Season (1 successo Cisterna e 1 successo Padova).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 2 precedenti – 1 nei Preliminari Play Off 5° Posto 2022/23 (1 successo Padova), 1 precedente nella 5a di andata Girone 2020/21 (1 successo Padova).

EX: Davide Saitta a Cisterna nel 2003/2004, 2009/2010; Andrea Mattei a Padova nel 2013/2014, 2014/2015

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Davide Gardini - 34 punti ai 100, Marco Volpato - 29 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Josè Miguel Gutierrez - 2 punti ai 100, Marko Sedlacek - 5 punti ai 300 (Top Volley Cisterna).

Nei Play Off 5° posto: Marco Volpato - 25 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Petar Dirlic - 35 punti ai 200; Aidan Zingel - 15 punti ai 200 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Davide Saitta - 4 muri vincenti ai 300 (Pallavolo Padova); Petar Dirlic - 3 muri vincenti ai 100 (Top Volley Cisterna).

Asparuh Asparuhov (Pallavolo Padova)- « Vogliamo rifarci dopo la brutta prestazione di Taranto dove non siamo riusciti ad esprimerci come sappiamo fare. Affrontiamo Cisterna, una squadra che, anche se con qualche elemento in meno, è pericolosa e ci può mettere in difficoltà. Torneremo davanti ai nostri tifosi, quindi ci teniamo a renderli felici con una bella partita ».

Damiano Catania (Top Volley Cisterna)- « Stiamo preparando la partita al meglio dopo una Regular Season che ci ha visti protagonisti. La trasferta di Padova sarà impegnativa, loro hanno una squadra che sta giocando una buona pallavolo anche in questi preliminari, non dobbiamo trovare scuse e fare la nostra partita. Dal canto nostro ci siamo concentrati analizzando gli avversari, cercando di arrivare in campo con le armi giuste per contrastarli. Ce la metteremo tutta per provare a raggiungere questo girone di Play Off 5° Posto, vedremo se il campo ci darà ragione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA PRELIMINARI PLAY OFF 5 POSTO CREDEM BANCA-



Domenica 2 aprile 2023, ore 15.30-

Pallavolo Padova - Top Volley Cisterna Arbitri: Papadopol, Armandola

Riposa: Gioiella Prisma Taranto

LA CLASSIFICA PRELIMINARI PLAY OFF 5° POSTO CREDEM BANCA-

Top Volley Cisterna 3, Pallavolo Padova 3, Gioiella Prisma Taranto 3.