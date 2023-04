Play Off 5° posto: Padova strapazza ancora Cisterna

PADOVA- Una Top Volley ormai priva di molti titolari, e probabilmente senza particolari stimoli ed ambizioni in questo campionato, si arrende in tre set ad una Padova che invece con il successo odierno guarda con fiducia alla possibilità di qualificarsi per le sfide che contano dei Play Off per il 5° posto . Oggi pomeriggio è stato Guzzo a trascinare i suoi alla vittoria con 20 palloni vincenti e una serie di giocate davvero pregevoli.

Partenza sprint per i padroni di casa che spingono subito sull’acceleratore e si portano avanti 6-4. La Top Volley prova a reagire e Mattei accorcia le distanze murando Desmed, 6-5. Padova allunga con Gardini e trova il più tre, 10-7. Un vantaggio mantenuto per i padroni di casa con Guzzo che trova diverse diagonali taglienti, 21-18. Il solito Guzzo chiude l’azione più bella del primo set con attacchi e difese da entrambi le parti del campo, l’opposto trova il mani out dei pontini, 25-19. Secondo set più equilibrato, Baranowicz serve palle preziose alternandosi tra Martinez, Gutierrez e Bayram, 8-7. Parziale giocato punto a punto, con Rossi che prima mette a segno un ace e poi mette a terra una palla veloce di Baranowicz, 15-14. Guzzo e Gardini si riportano sul più tre, 18-15. Cisterna riporta il fiato sul collo degli avversari e nel finale si rifà sotto trovando il pareggio con Zingel, 22-22. I pontini non vanno oltre e Padova si aggiudica anche il secondo set, 25-22. Parte forte nel terzo set Padova che si porta avanti 7-1 con una serie positiva di battute di Desmed. Massimo vantaggio della partita per Padova che arriva a più otto, mettendo una seria ipoteca sul match, 19-11. I pontini provano a reagire con Martinez che trova punti preziosi dimezzando il vantaggio dei veneti, 19-14. Padova in confusione, non gestisce il vantaggio e i ponti i ne approfittano portandosi a meno uno, andando a segno con Zingel e Martinez, 23-22. Guzzo chiude il set, 25-23.

I PROTAGONISTI-

Riccardo Cengia (Pallavolo Padova)- « Sono molto felice per la vittoria, volevamo rifarci dopo la brutta gara con Taranto e ce l’abbiamo fatta. Ci tenevamo a far divertire i tanti tifosi venuti anche oggi. Il primo punto in Superlega ? Lo aspettavo, ero fiducioso che sarebbe arrivato presto e sono contento di avere avuto la possibilità di disputare qualche minuto in campo. Ora testa alla partita con Taranto che potrà permettere di superare il turno ».

Fabio Soli (Allenatore Top Volley Cisterna)- « Siamo in una condizione evidente, viviamo alla giornata, abbiamo giocato combattendo punto su punto. Entrare in campo non è semplice contro una bella Padova che sta dando spazio a giovani molto interessanti. Sono orgoglioso e contentissimo di quello che hanno fatto i ragazzi quest’anno, partendo dall’obiettivo di una salvezza mai messa in discussione, poi ci siamo meritati di ambire ai play off, purtroppo gli infortuni ci hanno penalizzato, ma siamo molto contenti e sfiniti ».

IL TABELLINO-

PALLAVOLO PADOVA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-0 (25-19, 25-22, 25-23)

PALLAVOLO PADOVA: Zoppellari 3, Desmet 10, Canella 4, Guzzo 20, Gardini 10, Crosato 5, Lelli (L), Zenger (L), Cengia 1, Takahashi 0. N.E. Asparuhov, Saitta, Volpato. All. Cuttini.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 1, Bayram 9, Mattei 4, Martinez 17, Gutierrez 2, Rossi 8, Zingel 5, Staforini (L), Catania (L). N.E. Zanni. All. Soli.

ARBITRI: Papadopol, Armandola.

NOTE – durata set: 25′, 28′, 31′; tot: 84′