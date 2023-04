Trento in semifinale, le altre alla bella

ROMA - Una sola squadra in semifinale dopo Gara 4 dei Quarti Play Off. Tre serie su quattro sono sul 2-2. Dopo la Cucine Lube Civitanova , che ieri è andata a vincere in casa della WithU Verona pareggiando i conti, oggi hanno fatto altrettanto la Gas Sales Bluenergy Piacenza e l’Allianz Milano che hanno sconfitto in casa la Valsa Modena e la Sir Safety Susa Perugia tenendo vive le proprie possibilità. L’unica ad aver chiuso i conti è l’Itas Trentino che è andata a vincere con autorevolezza sul campo della Vero Volley Monza.

TUTTE LE SFIDE-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – VALSA GROUP MODENA-

Modena è battuta per la seconda volta nel giro di una settima con il massimo dello scarto e si allunga la vita in questi Quarti di Finale. Dopo aver perso le prime due partite al tie break e sempre sul filo di lana, i biancorossi hanno prima dominato a Modena domenica scorsa e quindi anche al PalabancaSport hanno di fatto messo all’angolo la formazione modenese.

Fase break che ha funzionato al meglio, correlazione muro e difesa pure: Gas Sales Bluenergy Volley ha sempre avuto in mano il pallino del gioco fin dall’inizio del primo set dove si è trovata a condurre 9-2. Modena ha cercato la reazione nel secondo parziale quando è stata avanti anche di tre lunghezze ma Piacenza non è indietreggiata di un millimetro, ha recuperato e quindi lasciato ai blocchi gli avversari.

In avvio di gara coach Massimo Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Simon e Caneschi al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. Dall’altra parte della rete coach Andrea Giani risponde con Bruninho e Lagumdzija in diagonale, Sanguinetti e Stankovic al centro, Ngapeth e Rinaldi alla banda, Rossini è il libero.

Partenza bruciante di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Simon segna due punti nel giro di tre scambi e poi va in battuta sul 2-1 e quando lascia la linea dei nove metri si è sul 9-2. Il tutto condito con due ace e Caneschi che là davanti è autore di due punti in primo tempo e di un muro. Modena reagisce, ringrazia per due attacchi out di Piacenza, mette a segna un ace con Rinaldi e si porta a cinque lunghezze (11-6). Spettacolo in campo, spettacolo sugli spalti, ace di Leal ed è 19-12 con Giani a chiamare il secondo time out a disposizione, errore in attacco di Romanò, gran difesa di Scanferla ma il punto lo chiude a muro Modena ed è 19-16 con Botti a chiamare tempo. Ace di Modena e gli ospiti si portano a meno due (19-17), riparte Piacenza con Lucarelli e quindi Gironi appena entrato in campo (21-17), l’ace con aiuto del nastro di Bruno riporta sotto i suoi (22-20), il primo di quattro set point arriva con la battuta in rete di Ngapeth, chiude Leal.

L’avvio di parziale questa volta è equilibrato, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza cerca l’allungo (6-4) con il muro di Caneschi, è parità a quota 7 con l’errore in attacco di Lucarelli. E’ Modena che mette per la prima volta nella partita il naso avanti (7-8) e cerca subito l’allungo con il muro secco su Leal (7-9), gli ospiti guidano le danze e quando arriva l’ace di Lagumdzija il vantaggio è di tre lunghezze (9-12) con Botti a chiamare time out. Tre punti di Leal nel giro di quattro scambi ed è 13-14 con Giani che chiama tempo, la parità arriva subito con Lucarelli e il sorpasso con perfetto lungo linea di Leal in pipe (15-14) con il tecnico di Modena a chiamare nuovamente time out. Modena pareggia i conti ma poi vede scappare Piacenza con Romanò e Brizard a schiacciare nei tre metri (18-15), non c’è un attimo di respiro, l’ace di Sanguinetti riporta sotto i suoi (19-18), Simon riporta a due le lunghezze di vantaggio (21-19), Brizard porta il primo di quattro set point (24-20), chiude alla seconda occasione Lucarelli.

Spinge subito sull’acceleratore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con Caneschi a segnare il 7-4, Modena appare all’angolo, due errori consecutivi in attacco dei modenesi (9-5) fanno chiamare time out a Giani. Viaggiano veloci i biancorossi, punto di Lucarelli, muro dello stesso schiacciatore (11-5) e Giani costretto a chiamare ancora time out. Simon in primo tempo, Simon subito dopo a muro (13-6), set che si è incanalato sul binario giusto, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza deve solo controllare, sul 17-12 Bruno nel recuperare una palla accusa un problema alla caviglia destra e lascia il campo, dentro Salsi. Leal riceve poi diagonale perfetto dopo l’imbeccata di Brizard (21-14), l’ace di Salsi dice 21-16, il promo di cinque match ball arriva sulla battuta lunga d Sanguinetti (24-19), il sipario su Gara 4 cala sulla battuta sbagliata di Modena.

I PROTAGONISTI-

Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)- « Abbiamo giocato una grande partita mettendo subito in difficoltà i nostri avversari ma non abbiamo fatto ancora nulla, si riparte da zero a zero e Gara 5 sarà una vera e propria finale. Abbiamo lavorato bene in settimana, siamo cresciuti nella fase break e soprattutto nelle ultime due partite a muro e in difesa, Romanò è stato per tutta la stagione il nostro punto di riferimento sia in attacco che in battuta, lo è ancora. Adesso abbiamo una settimana di tempo per recuperare e preparare una partita che sarà bellissimo giocare ».

Andrea Giani (Allenatore Valsa Modena)- « Stasera siamo partiti male poi abbiamo fatto meglio anche se certamente in questo periodo non stiamo esprimendo tutte le nostre potenzialità, ci manca una parte importante dell’attacco, secondo me abbiamo lavorato bene negli altri fondamentali ma abbiamo faticato nel mettere giù il pallone, loro in questo sono stati più bravi di noi. Dobbiamo essere bravi a cambiare la nostra attuale atmosfera, non è soltanto una questione tecnica ma soprattutto di testa ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA - VALSA GROUP MODENA 3-0 (25-20, 25-21, 25-20)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Lucarelli 14, Simon 9, Romanò 7, Leal 14, Caneschi 6, Brizard 4, Scanferla (L), Gironi 1, Basic, Recine. Ne: Hoffer (L), Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende Bruno 4, Ngapeth 10, Sanguinetti 6, Lagumdzija 13, Rinaldi 7, Stankovic 1, Rossini (L), Gollini (L), Marechal, Krick, Sala, Rousseaux 1, Salsi. Ne: Bossi. All. Giani.Arbitri: Vagni, Curto

NOTE- Durata set 28’, 31’, 27’ Tot: 86’.

MVP: Antoine Brizard (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)

Spettatori 2535

ALLIANZ MILANO – SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

Di fronte ai 4696 spettatori dell’Allianz Cloud, Milano ripete l’impresa e regala lo strepitoso successo sulla Sir Safety dopo quasi 2 ore e mezza di gioco. 3-2 dunque il risultato finale che decreta la resa dei conti finale per staccare il pass per le Semifinali Scudetto a Gara cinque il weekend prossima in Umbria. 25-15, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13 i parziali dell’incontro con cui l’Allianz batte i Block Devils firmando la serie 2 pari.

Un’altra altalena di emozioni ha vissuto il pubblico dell’Allianz Cloud, clima infuocato dopo il primo set con Piano e compagni che collezionano subito uno scarto importante sul punteggio decretando la fine della prima frazione 25-15. Gli uomini di Anastasi, però, reagiscono nel secondo e nel terzo, e trascinati da Leon riportano la situazione in parità per poi decretare il sorpasso con il successo anche nel terzo set 19-25. A guidare la rimonta dei meneghini le due bande di Milano, Ishikawa e Mergarejo (il cubano che verrà nominato MVP del match con 22 punti) sugli scudi vincono il quarto parziale ai vantaggi. Ed è di nuovo tie break all’Allianz Cloud, dove a fare la differenza è la seconda linea, Milano dopo il break di Porro al servizio riesce a mantenere il vantaggio e chiude con il muro di Loser 15-13.

Ora si deciderà tutto alla “bella” durante il weekend di Pasqua, Gara 5, infatta, sarà un’unica ed importante chance per i meneghini di scrivere un pezzo di storia e staccare per la prima volta il pass per le Semifinali.

Coach Piazza parte con il sestetto iniziale delle ultime gare: Porro e Patry sulla diagonale, Ishikawa e Mergarejo in banda, Loser e Piano al centro e Pesaresi libero. Anastasi sceglie Russo-Solè coppia di centrali. Herrera gioca in diagonale a Giannelli.

Primo doppio vantaggio per Milano con Mergarejo che porta i suoi a 4-2. Ingrana la marcia l’Allianz con Patry che in diagonale firma il +4 (6-2). In difficoltà la ricezione umbra, così Piano e compagni ne approfittano e allungano sul 9-4, coach Anastasi è costretto al time out. Il capitano di Milano è infuocato, prima il muro e poi l’attacco vincente che blindano il punteggio di 13-6. Ancora al servizio Milano danneggia la ricezione dei Block Devils con Porro che infila due ace consecutivi, sono 10 i punti di scarto a questo punto del set (17-7). Ma il massimo scarto arrivo con l’attacco out di Russo al centro e Milano comanda 20-9. Anastasi sceglie Plotnyskyi su Leon e Rychlicki su Herrera (21-11). L’opposto francese mette a segno la palla del 24-14 e timbra la fine del parziale con un’altra diagonale vincente, 25-15.

Alla ripartenza sono gli ospiti i primi a portarsi in vantaggio (2-4), e Leon conferma il distacco prima in attacco e poi al servizio (4-8). Ci pensa Piano per Milano che rifila a Russo il suo muro (6-8). Gli uomini di Piazza entrano in difficoltà sotto i colpi di Leon e dopo il servizio vincente di Semeniuk, il tecnico meneghino chiama il time out (8-13). È un tira e molla per gli ambrosiani, con il muro a uno di Ishikawa su Herrera l’Allianz si rifà sotto 10-13. Mantiene il vantaggio la squadra di Anastasi con Leon che firma la palla del 14-18 da seconda linea. Anastasi sceglie Plotnyskyi al servizio, ma Jean Patry lo ferma sul punteggio di 18-22; gli ospiti però non si fanno raggiungere ed Herrera al servizio si conquista 5 set point e Leon ne approfitta a muro firmando la fine del secondo set 25-19.

Equilibrio in partenza del terzo periodo, ma il servizio di Semeniuk è pericoloso per i meneghini (un break conquistato), poi Mergarejo riporta la situazione in parità 6-6. Gli ospiti acquistano fiducia con Herrera e Milano rallenta: la fotografia della situazione vede i Block Devils in vantaggio 7-10. Qualche problema in ricezione tra le fila meneghine e Piazza sceglie Ebadipour su Mergarejo per rinforzare la seconda linea, il martello iraniano poi da il suo contributo anche in attacco e in pipe segna l’11-13. Da qui in poi Perugia ingrana e il set procede a senso unico verso l’Umbria, tentano Patry e Mergarejo di ricucire il distacco (18-21), ma Herrera risponde a tono a tono e si conquista 7 set point (18-24). Ed è proprio l’opposto cubano a toccare le mani di Ishikawa e chiudere il parziale 19-25.

Grande equilibrio nel quarto set in partenza di parziale che viene spezzato dal muro di Patry che procura il primo break del set per la sua squadra (9-7), ma Milano non riesce a scappare, lo smash di Giannelli riporta la parità. L’opposto francese recupera un break al servizio (12-10) e riporta il doppio vantaggio a favore dei suoi, vanificato dal muro di Russo su Patry (14 pari). L’Allianz Cloud s’infuoca sul muro di Mergarejo su Leon che segna un altro break per Piano e compagni (17-15). Mergarejo accende il pubblico e il palazzetto esplode sul mani out del cubano (19-17). I Block Devils si riportano ad una lunghezza dai meneghini con Solè (20-19), poi con Semeniuk la parità a quota 21. Finale di parziale da cardiopalma, è Milano la prima ad avere la palla del set dopo l’errore in battuta di Herrera (24-23). Ma la resa dei conti è rimandata ai vantaggi, Milano ha 4 set point e sul 27-26 è Ishikawa ha terminare il set dopo che Mergarejo mette in crisi Leon in ricezione. 28-26 il risultato.

Parte bene Milano nel tie break con l’ace di Porro (3-1), ma Leon risponde al servizio e arriva il sorpasso e il break (3-5). Cambio campo a favore degli umbri con l’errore di Loser al servizio, la situazione è 6-8 per la Sir. Block out di Mergarejo, ma gli umbri mantengono il doppio vantaggio 8-10. Piano e compagni recuperano un break con Ishikawa che passa nel muro avversario (10-11), poi palla chiamata a video check sul tocco a muro di Patry che non c’è e il punto della parità va a Milano (12-12). Bagar in campo per una presenta invasione di campo di Herrera che atterra su Ishikawa, costretto ad uscire dal campo, al suo posto Vitelli che segna il 14-12 in primo tempo. Ma segna l’ultimo punto del match Agustin Loser che a muro porta a casa il match 15-13.

I PR0TAGONISTI-

Matteo Piano (Allianz Powervolley Milano)- « É stata una bella occasione aver giocato questa partita e un bel premio averla vinta. In battuta siamo stati altalenanti ma nel tie break siamo stati decisivi, come lo sono stati loro perché nel tie break Perugia ha servito ancora meglio, hanno fatto vedere veramente una bella pallavolo come l’abbiamo fatta vedere noi oggi, quindi è stata una bella partita da vivere da ogni punto di vista, da casa, il pubblico e in campo. Per essere grande devi essere grande, secondo me noi abbiamo le nostre possibilità sapendo che ci siamo costruiti un’occasione, penso che la vita sia bella per il suo equilibrio, penso che sia bello avere un po’ di pressione, penso che sia bella l’opportunità e sapere di avere un’opportunità. Penso che sia bello essere finiti di nuovo in casa nostra a vincere una gara ».

Andrea Anastasi (Sir Safety Susa Perugia)- « Nel primo set Milano ha giocato alla grande in battuta, poi siamo rientrati in gioco. Ho rammarico perché nel quarto e quinto set abbiamo costruito un sacco di opportunità che non abbiamo sfruttato e questo ci deve far riflettere. Dobbiamo essere più determinati quando abbiamo le transizioni da chiudere, questa cosa dobbiamo assolutamente rivederla in questi giorni. Giovedì lo Zaksa e poi gara 5? Ci giochiamo la stagione in una settimana. Abbiamo delle aspirazioni e dobbiamo giocare meglio se vogliamo passare il turno in Champions ed andare in semifinale playoff. Abbiamo l’opportunità di giocarle entrambe al PalaBarton ed il nostro palazzetto può diventare importante per spingere i nostri ragazzi. Mi rendo conto che abbiamo davanti due partite complicatissime, ma dobbiamo essere positivi e tenere la pressione nel modo giusto ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ MILANO – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 3-2 (25-15, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13)



ALLIANZ MILANO: Porro 6, Patry 15, Piano 7, Loser 5, Mergarejo 22, Ishikawa 18, Pesaresi (libero), Ebadipour 2, Vitelli 1, Fusaro. N.e.: Lawrence, Bonacchi, Colombo (libero). All. Piazza.



SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 7, Herrera 19, Russo 7, Solè 6, Semeniuk 14, Leon 22, Colaci (libero), Piccinelli (libero), Plotnytskyi, Rychlicki, Flavio. N.e.: Ropret, Cardenas, Mengozzi. All. Anastasi.



Arbitri: Florian, Cerra

NOTE- Durata set: 23’, 28’, 29’, 36’, 27’. Durata 143’.

MVP: Osniel Mergarejo (Allianz Powervolley Milano)

Spettatori: 4696

VERO VOLLEY MONZA – ITAS TRENTINO-

Non si prolunga a Gara 5 la sfida dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto Credem Banca tra la Vero Volley Monza e l'Itas Trentino. Dopo tre partite al cardiopalmo, sono infatti i dolomitici a strappare con veemenza il biglietto per la Semifinale tricolore contro la vincente tra Piacenza e Modena (che andranno a Gara 5) grazie al successo per 3-0 in Gara 4. Davanti ad una Arena di Monza da brividi (3930 spettatori), la Vero Volley non riesce a replicare la performance fatta vedere in Gara 2, commettendo qualche errore di troppo e non riuscendo ad accendersi con continuità. Dall'altra parte della rete, una Trento molto più lucida e determinata, in grado di risolvere a proprio favore un primo set molto equilibrato nelle battute decisive e poi di costruirsi dei break nel prologo di secondo e terzo utili a gestire il vantaggio con autorità. A fare la differenza, nonostante la doppia cifra di Grozer, Davyskiba e Maar per i lombardi, è una maggiore continuità dai nove metri degli ospiti, ben guidati in regia da Sbertoli e in attacco da Kaziyski e Michieletto, quest'ultimo MVP con 12 punti, 1 muro ed il 58% finale in attacco.

Monza parte con Kreling in regia in diagonale a Grozer, Davyskiba e Maar in posto 4, Galassi e Di Martino al centro, Federici libero. L’Itas Trentino si presenta al completo in Brianza, con anche il secondo palleggiatore Depalma a referto dopo due assenze consecutive; Lorenzetti riparte quindi dal sestetto che ha vinto otto giorni prima la terza sfida: Sbertoli al palleggio, Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Podrascanin e Lisinac centrali, Laurenzano libero.

L’inizio è equilibrato ma forse troppo nervoso da parte dei padroni di casa che sul 7-7 iniziano a sbagliare troppo, concedendo il fianco agli ospiti che con Kaziyski scappano sul 10-7. Il time out di Eccheli è provvidenziale, perché alla ripresa i brianzoli tornano subito sotto (11-11) coi servizi di Davyskiba (anche un ace diretto) e gli attacchi di Grozer. Trento non ci sta e riparte con Kaziyski e il muro di Podrascanin (16-14), trovando nuovamente il +3 con un attacco in ricostruita dello stesso Matey (20-17). La Vero Volley si riavvicina di nuovo due volte (21-20 e 23-22 dopo essere stata sotto 23-20), prima di cedere sul nuovo spunto gialloblù col servizio del capitano (25-22 col punto risolutore di Nelli, appena entrato per alzare il muro al posto di Sbertoli).

Monza prova a reagire in avvio di secondo set, ma la sua partenza sprint (0-3) viene subito stoppata dagli ospiti che con Lavia e Kaziyski (un ace a testa), prima pareggiano i conti a quota quattro e poi mettono la freccia (7-5, time out Eccheli). Monza risale la china con Grozer (14-13), ma poi subisce un altro break pesante da parte dei gialloblù (20-16), che indirizza definitivamente il parziale, chiuso dall’Itas Trentino già sul 25-20 con Michieletto.

Sull’onda dell’entusiasmo, i gialloblù partono alla grande anche nel terzo periodo (3-1 e 6-4), spinti in avanti dalla propria ottima fase di break, fra muro e battuta. Podrascanin abbassa la saracinesca su Grozer e Galassi e proietta i suoi sul +4 (10-6), poi ci pensa Lavia ad aumentare il gap anche con un ace fortunoso; sul 14-8 esterno Eccheli ha già spesso tutti i time out a disposizione. La sua squadra prova a rialzare la testa con Maar e Grozer (15-12 e 16-15), ma poi è ancora il muro trentino a scavare la differenza (20-16) e ad offrire la passerella finale verso il meritatissimo 3-0, che giunge sul 25-19 con un ace di Lavia.

I PROTAGONISTI-

Stephen Maar (Vero Volley Monza)- « Durante le gare della Serie i nostri avversari hanno saputo cambiare il proprio gioco, soprattutto trovando ritmo in difesa e a muro. Questo loro cambio è mancato a noi e se vogliamo fare ottime cose nei Play Off 5° posto dobbiamo fare un check di squadra su come migliorare questo aspetto. La stagione infatti non è ancora finita, per questo dobbiamo analizzare ogni aspetto di questa partita per migliorarci. Ovviamente non siamo troppo contenti per questo finale ma guardiamo già al prossimo obiettivo ».

Daniele Lavia (Itas Trentino)- « Siamo la prima semifinalista dei Play Off e siamo orgogliosi di tutto ciò perché non era affatto scontato; anche il match odierno è stato molto più combattuto di quanto potrebbe dire il punteggio finale. Siamo stati bravi a gestire bene ogni momento dell’incontro e a portarci a casa una qualificazione importante e non scontata. Adesso abbiamo davanti a noi un periodo di soli allenamenti che cercheremo di sfruttare bene prima di Gara 1 di Semifinale ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA – ITAS TRENTINO 0-3 (22-25, 20-25, 19-25)

VERO VOLLEY MONZA: Kreling 1, Davyskiba 11, Di Martino 1, Grozer 14, Maar 11, Galassi 2, Szwarc 0, Pirazzoli (L), Federici (L), Zimmermann 1, Marttila 1. N.E. Beretta, Magliano, Rossi. All. Eccheli.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Lavia 11, Lisinac 5, Kaziyski 12, Michieletto 12, Podrascanin 5, Nelli 1, Laurenzano (L), Dzavoronok 0. N.E. Pace, Cavuto, Berger, Depalma, D’Heer. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Goitre, Piana.

NOTE – durata set: 29′, 27′, 30′; tot: 86′.

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 3930

I RISULTATI-

Allianz Milano-Sir Safety Susa Perugia 3-2 (25-15, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13)-Serie sul 2-2;

WithU Verona-Cucine Lube Civitanova 1-3 (25-20, 23-25, 26-28, 24-26); Giocata ieri; Serie sul 2-2;

Vero Volley Monza-Itas Trentino 0-3 (22-25, 20-25, 19-25); Serie chiusa 1-3

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 3-0 (25-20, 25-21, 25-20) Serie sul 2-2

5ª GIORNATA DI QUARTI PLAY OFF-

Sabato 8 aprile 2023, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova - WithU Verona



Lunedì 10 aprile 2023, ore 18.00 (da confermare)

Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza



Sir Safety Susa Perugia - Allianz Milano