Play Off: Trento in Gara 1 surclassa Piacenza

TRENTO- L’Itas Trentino, in Gara 1 delle semifinali Play off fa la voce grossa contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza che tiene botta per due set a Kaziyski e compagni arrendendosi però nei finali sia del primo e del secondo set. La squadra di Lorenzetti poi, sull’abbrivio del doppio vantaggio, hanno avuto la giusta decisione per tenere saldamente in mano anche il terzo parziale chiudendo in scioltezza questo primo round per 3-0 (25-23, 25-22, 25-18). Protagonista di serata uno scatenato Lavia (top scorer del match con 13 punti e meritatamente MVP). Non ci sarà però il tempo di cullarsi sugli allori e rifiatare, domenica di nuovo in campo, stavolta a Piacenza, per Gara 2.

Dopo diciotto giorni di attesa, l’Itas Trentino si ripresenta di fronte al pubblico della BLM Group Arena in sestetto tipo: Sbertoli in regia e Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia in banda, Lisinac e Podrascanin al centro e Laurenzano nel ruolo di libero. La Gas Sales Bluenergy Piacenza risponde con Brizard alzatore, Romanò opposto, Leal e Lucarelli laterali, Simon e Caneschi al centro, Scanferla libero. L’inizio è tambureggiante; Simon mura Michieletto (2-3), ma poi Lucarelli spinge out la pipe (5-4) prima che un altro block, stavolta di Caneschi su Lisinac, e una ricostruita di Romanò riconsegnino il vantaggio agli ospiti (5-7). I biancorossi si tengono stretto il +2 sino al 9-11 e poi allungano ulteriormente con Lucarelli (time out Lorenzetti); Lisinac mura Simon e rianima le speranze gialloblù (12-13), ma subito dopo un errore di Kaziyski riallarga la forbice (12-15). Piacenza non concede più nulla sino al 16-19, forte di una fase di cambiopalla molto precisa ed efficiente, poi vede di nuovo riavvicinarsi i locali (19-20) che trovano il pareggio con un errore di Leal a quota 22. Il finale è bellissimo; Trento mette la freccia con Lavia (24-23, time out Botti) e chiude i conti alla prima occasione con un attacco out dell’ex Lucarelli.

La Gas Sales Bluenergy prova a reagire in avvio di secondo parziale (4-6), ma Lavia prima e Michieletto poi consentono all’Itas Trentino di pareggiare i conti già a quota 6 e poi di mettere il naso avanti (10-8 e 11-9). Piacenza risponde subito con Leal (12-12), ma i padroni di casa graffiano di nuovo con Kaziyski (15-13); non basta perché Simon e Romanò si scatenano in fase di break offrendo di nuovo il vantaggio esterno (16-17, time out Lorenzetti). Alla ripresa del gioco è il momento di Podrascanin (muro di Simon) che prende in mano la situazione murando Simon (18-18), poi ci pensa Kaziyski con un ace che vale il nuovo +2 (20-18). Gli ospiti si innervosiscono, sbagliano in attacco ed in ricezione con Leal e Trento vola sul +4 (23-19), confermando poi il vantaggio sino al 25-22 (pipe di Michieletto).

Sull’onda dell’entusiasmo per il 2-0, l’Itas Trentino parte fortissimo anche nel terzo set (4-2 e 7-2), momento in cui Leal va in difficoltà a rete e viene sostituito da Basic. Lavia è infermabile (9-4) e Trento allunga e dilaga (14-6), tenendo a debita distanza gli avversari grazie ad un muro granitico (17-9). A rifinire la magistrale prestazione ci pensano ancora una volta Michieletto e Lisinac, scatenato a muro (21-11 e 25-18).

I PROTAGONISTI-

Daniele Lavia (Itas Trentino)- « Abbiamo avuto sin dai primi scambi il giusto atteggiamento, quello che ci ha permesso di recuperare l'iniziale vantaggio di Piacenza e diventare sempre più protagonisti in campo. È una vittoria importante perché ci offrirà un po' più di tranquillità nell'affrontare Gara 2 a Piacenza, ma ovviamente il cammino è lungo ».

Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)- « No, non credo che il primo set abbia condizionato la partita, abbiamo avuto la possibilità di vincerlo è vero ma penso che questa gara non l’avremmo portata a casa perchè non abbiamo giocato con lo spirito giusto. Ci è mancato quello spirito che ci deve contraddistinguere da qui alla fine della stagione se vogliamo portare a casa qualcosa di importante ancora non l’abbiamo capito, forse pensiamo di essere più forti di quello che siamo, dobbiamo essere coscienti che abbiamo tante qualità ma anche dei difetti che dobbiamo essere bravi a mascherarli quando si scende in campo e se non accettiamo questo alla fine di esponiamo alle difficoltà. E se non ci piacciono le difficoltà bisogna essere più bravi a nascondere i nostri difetti, cosa che oggi non abbiamo fatto ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-0 (25-23, 25-22, 25-18)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Lavia 13, Lisinac 7, Kaziyski 11, Michieletto 8, Podrascanin 9, Nelli 0, Cavuto 0, Dzavoronok 0, Laurenzano (L). N.E. Pace, Berger, Depalma, D’Heer. All. Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 1, Santos De Souza 6, Simon 9, Romanò 9, Leal 9, Caneschi 3, Scanferla (L), Recine 1, Basic 1, Alonso 3. N.E. Hoffer, Gironi, De Weijer, Cester. All. Botti.

ARBITRI: Lot, Cesare.

NOTE – durata set: 29′, 30′, 23′; tot: 82′.

MVP: Daniele Lavia (Itas Trentino)

Spettatori: 2354