Mergarejo è L'MVP dei Quarti Play Off

MILANO-Osniel Mergarejo è il Credem Banca MVP dei Quarti di Finale. Lo schiacciatore dei meneghini sarà premiato nel pre partita di Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova, valida per Gara 2 delle Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca, in programma domenica 16 aprile alle 18.00 e in diretta su Rai Sport, come miglior giocatore dei Quarti di Finale. Il cubano in maglia numero 2 si prepara dunque a ricevere l’ennesima ovazione dell’Allianz Cloud, dopo quelle ottenute in Gara 2 e Gara 4 dei Quarti di Finale, entrambe contro la Sir Safety Susa Perugia, dove ha ricevuto i due premi di MVP dell’incontro. In entrambe le gare, decisive nella qualificazione alle Semifinali, Mergarejo ha messo a segno 22 punti, distinguendosi ancora per le grandi doti in attacco.