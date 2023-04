Play Off: Trento corsara a Piacenza, serie sul 2-0

PIACENZA - In Gara 2 delle semifinali Play Off l’Itas Trentino ribadisce la vittoria ottenuta giovedì in casa anche al PalaBanca e si porta in vantaggio 2-0 nella serie sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza. Un successo in sicurezza per gli uomini di Lorenzetti che si sono imposti 1-3 (19-25, 22-25, 25-20, 20-25) in virtù di una maggiore coralità di gioco e anche sfruttando a fallosità dei ragazzi di Botti ( 8 errori in battuta e tre in attacco contro le quattro battute sbagliate di Trento con zero errori in attacco). Gara 3 alla BLM Arena potrà essere già decisiva per designare la finalista scudetto.

In avvio di gara coach Massimo Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Simon e Caneschi al centro, Leal e Lucarelli alla banda, Scanferla è il libero. Trento risponde con Sbertoli e Kaziyski in diagonale, Podrascanin e Lisinac al centro, Lavia e Michieletto alla banda, Laurenzano è il libero.

Sono gli ospiti ad impattare meglio sul match, iniziando a spron battuto con muro e difesa, fondamentali che fruttano subito un doppio vantaggio (6-4), anche grazie all’errore in attacco di Lucarelli e all’appropriato uso gialloblù del video-check. In seguito, Trento allunga ancora con Kaziyski ed un altro attacco abbondante di Caneschi (10-6), costringendo Botti ad interrompere il gioco. Le indicazioni del tecnico piacentino non sortiscono effetti, perché l’Itas Trentino continua a viaggiare spedita anche in fase di break point (14-10 e 18-13) grazie ad un super Kaziyski. Nel finale la squadra di Lorenzetti raggiunge anche il +8 (22-14), prima di chiudere sul 25-19 con due punti in pipe di Michieletto e aver concesso qualcosa ai locali.

Il secondo set parte nel segno dell’equilibrio (3-3 e 7-7) con Piacenza che mette in mostra Lucarelli e non sfrutta un paio di ricostruite che avrebbero potuta proiettarla avanti. Successivamente, Trento scappa via (16-14) grazie all’ace di Podrascanin su Leal e dell’attacco vincente in fase di break di Kaziyski. Botti interrompe il gioco e alla ripresa del gioco deve attendere qualche scambio per avere una risposta positiva dai suoi, che siglano con Leal un parziale di 0-3 sul 18-16 portandosi avanti 18-19. Lorenzetti chiama time out e alla ripresa i suoi giocatori gli regalano un parziale di 6-3 che chiude il parziale grazie agli ace di Džavoronok (entrato proprio per il servizio) e di Michieletto e al muro di Podrascanin su Romanò: 25-22 e 2-0.

Nel terzo periodo la Gas Sales Bluenergy prova a mettere in campo tutto quello che ha e con Simon e Leal si costruisce il +3 (da 6-6 a 6-9). Trento non si scompone e nel giro di pochi minuti trova la parità a quota 11 con Lisinac, prima di portarsi avanti di due 13-12. Piacenza replica ancora con Romanò e Lucarelli (15-18) e poi allunga in maniera decisiva sino al +5 (15-20) per mezzo dei ficcanti servizi del martello brasiliano ex di turno. Lorenzetti inserisce D’Heer, Džavoronok e Nelli, ma non riesce più ad invertire la tendenza. Gli emiliani chiudono positivamente il loro primo set della serie sul 20-25, riaprendo il match.

Il quarto parziale resta equilibrato sino all’8-8, poi Simon attacca out e Sbertoli realizza l’ace che vale il 10-8. I gialloblù difendono il vantaggio appena ottenuto ed allungano solo a metà parziale (17-14) sfruttando l’errore a rete di Romanò. Botti interrompe il gioco due volte nel giro di pochi minuti, senza riuscire ad ottenere l’inversione di tendenza auspicata (20-17). Michieletto mura Lucarelli per 22-18 e lancia il rush finale verso il 3-1, che arriva sul 25-20 (errore in battuta di Brizard).

I PROTAGONISTI-

Antoine Brizard (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)- « Oltre alla battuta non hanno funzionate altre cose, in avvio di partita un paio di attacchi usciti di pochissimo hanno dato morale a Trento e noi abbiamo iniziato a faticare. Ora abbiamo un’altra opportunità per allungare questa serie e ce la giocheremo fino in fondo, durante la stagione abbiamo avuto alti e bassi ma ci siamo meritati di essere qui, già una volta abbiamo recuperato la serie, ci proveremo ancora adesso ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « E’ stata una partita giocata con maggiore intensità da entrambe le squadre rispetto a gara 1, siamo stati bravissimi a tenere botta in particolar modo nel secondo set, nel momento in cui non riuscivamo a mettere la palla a terra con continuità. E’ una vittoria molto importante e bella, ma possiamo celebrarla solo per una manciata di ore perché già da mezzanotte dovremo pensare a gara 3, ben sapendo che la storia dei Play Off ci insegna a non dare nulla per scontato ed in particolar modo contro questa Piacenza, che è già stata in grado di recuperare una situazione analoga nei quarti di finale contro Modena. Andiamo avanti con umiltà, pensando ad un singolo set alla volta e con la voglia di essere sempre presenti ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – ITAS TRENTINO 1-3 (19-25, 22-25, 25-20, 20-25)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Romanò 19, Leal 12, Caneschi 8, Brizard 4, Lucarelli 11, Simon 10, Scanferla (L), Recine, Gironi, Basic. Ne: Hoffer (L), Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.

ITAS TRENTINO: Michieletto 15, Podrascanin 9, Sbertoli 8, Lavia 4, Lisinac 9, Kaziyski 10, Laurenzano (L), Dzavoronok 2, Nelli 2, D’heer, Cavuto. Ne: Pace (L), Berger, Depalma. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Zavater, Cerra

NOTE- Durata set 28’, 26’, 31’ e 25’ Tot.110’.

MVP: Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)

Spettatori 3.430