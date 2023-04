Play Off 5° posto: domani in si gioca la 2a giornata

ROMA- Scatta la seconda giornata nel calendario dei Play Off 5° Posto a caccia di un pass per la Challenge Cup 2023/24. Squadre in campo mercoledì 19 aprile. La classifica vede in testa con 3 punti Verona, che riposa mercoledì, seguita da Monza a 2 e Modena a 1. A secco Padova, mentre Perugia sta per fare il suo esordio in trasferta.

Il turno si apre alle 19.30 con la sfida in Arena tra Vero Volley Monza e Sir Safety Susa Perugia. La formazione brianzola ha bagnato il debutto nella corsa al quinto posto con una vittoria esterna al tie break a Modena, buttandosi alle spalle l’eliminazione dai Quarti di finale Scudetto nella serie contro Trento. Si tratta invece di un esordio per i Block Devils, che in pochi giorni sono stati eliminati dallo Zaksa nella Semifinale di CEV Champions League e da Milano nei Quarti di finale dei Play Off SuperLega Credem Banca. Il sestetto umbro, che nella Regular Season ha vinto tutte le partite, vuole ritrovare il suo ritmo, ma deve fare i conti con un team che nelle ultime settimane ha potuto contare su un Fernando Kreling tornato al top dopo l’infortunio.

Reduce da una sconfitta netta nel derby veneto al Pala AGSM AIM, la Pallavolo Padova non vuole vanificare le fatiche della Pool Preliminare che l’hanno portata fino al Girone dei Play Off 5° Posto e, forte del fattore campo, cerca il primo successo. Sull’altro fronte, nella sfida di mercoledì alle 20.30, c’è una Valsa Group Modena ferita dopo l’eliminazione dai Play Off Scudetto in Gara 5 dei Quarti sul proprio campo per mano di Piacenza e dopo il passo falso al PalaPanini nel 1° turno del Girone per il 5° Posto. I gialli vogliono buttarsi subito alle spalle gli alti e bassi di domenica sera e il modo migliore è presentarsi alla Kioene Arena con un atteggiamento aggressivo, a caccia di punti preziosi prima del turno di riposo degli emiliani nella prossima giornata. Andrea Giani non potrà contare sul centrale tedesco Tobias Krick, rientrato in Germania, ma può tornare a schierare l’australiano Lorenzo Pope dopo il lungo infortunio.

VERO VOLLEY MONZA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

PRECEDENTI: 28 (6 successi Vero Volley Monza, 22 successi Sir Safety Susa Perugia).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 in Regular Season (2 successi Perugia).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: nessuno.

EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014/2015; Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/2019; Jan Zimmermann a Perugia nel 2020/2021; Oleh Plotnytskyi a Monza nel 2017/2018, 2018/2019

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Thomas Beretta – 19 punti ai 100, Vlad Davyskiba – 26 punti ai 400 (Vero Volley Monza); Simone Giannelli – 3 punti ai 100, Kamil Rychlicki – 27 punti ai 300 (Sir Safety Susa Perugia).

Nei Play Off 5° posto: Vlad Davyskiba – 5 punti ai 100, Gianluca Galassi – 23 punti ai 100, Arthur Szwarc – 16 punti ai 100 (Vero Volley Monza); Oleh Plotnytskyi – 27 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).

In carriera: Georg Grozer – 2 muri vincenti ai 100 (Vero Volley Monza); Oleh Plotnytskyi – 30 punti ai 1500 (Sir Safety Susa Perugia).

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Siamo felici di poter giocare contro una squadra come Perugia che, nonostante l’eliminazione subita ai Quarti di Finale, resta tra le squadre più forti al mondo. Affrontarla in questo torneo è per noi motivo di orgoglio e non vediamo l’ora di farlo. A Modena mi è piaciuto l’approccio dei ragazzi al match, la voglia di vincere che hanno avuto e come si sono divertiti in campo. Sicuramente non è stato un match dai contenuti tecnici elevati, ma sono soddisfatto della pallavolo espressa. Speriamo sia un buon inizio per ripeterci contro Perugia ».

Andrea Anastasi (Allenatore Sir Safety Susa Perugia)- « Ovviamente il rammarico è tanto per le ultime sconfitte perché in quindici giorni abbiamo gettato al vento i nostri obiettivi principali che erano Campionato e Champions. Purtroppo non siamo stati così bravi da meritarci di andare avanti. Ma non abbiamo perso attenzione nel lavoro quotidiano, stiamo spingendo dal punto di vista fisico e tecnico per farci trovare pronti per questo torneo che sono i Play Off 5° Posto. Partita dopo partita cercheremo di recuperare energie fisiche e nervose, ovviamente non è facile ritornare in campo, ma abbiamo la volontà di far bene. Monza ha recuperato Cachopa, che è un palleggiatore straordinario e domani dovremo stare molto attenti. Abbiamo preparato già la partita, abbiamo studiato le loro caratteristiche ed andiamo a Monza per cercare di affrontare la gara nel modo migliore ».

PALLAVOLO PADOVA – VALSA GROUP MODENA-

PRECEDENTI: 105 (86 successi Valsa Group Modena, 19 successi Pallavolo Padova).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 in Regular Season (1 successo Modena, 1 successo Padova).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 nel Girone 2020/21 (1 successo Modena).

EX: Nessuno

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Tommaso Guzzo – 10 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Earvin Ngapeth – 14 punti ai 400, Dragan Stankovic – 11 punti ai 200 (Valsa Group Modena);

Nei Play Off 5° posto: Marco Volpato – 22 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera: Davide Saitta – 4 muri vincenti ai 300 (Pallavolo Padova); Earvin Ngapeth – 15 punti ai 4000, – 5 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena).

Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Sappiamo che questo girone è molto complicato da affrontare per noi ma è anche molto bello. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo sfruttare tutte le occasioni. Ci abbiamo provato con Verona anche se ci è riuscito in parte. Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto nel terzo set, visto che ora ci aspettano altre tre partite molto impegnative con Modena, Monza e Perugia. Tutti squadroni che hanno giocato per un posto in Semifinale Scudetto, ma si tratta di un’opportunità da cogliere per i ragazzi, in particolare per coloro che hanno giocato meno in Regular Season ».

Lorenzo Sala (Valsa Group Modena)- « Contro Monza ci siamo trovati sotto di due set e siamo riusciti a rimontare, purtroppo ci è mancato qualcosa alla fine. A Padova vogliamo vincere, proviamo a conquistare questo torneo per il 5° Posto ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA PLAY OFF GIRONE 5° POSTO-

Mercoledì 19 aprile 2023, ore 19.30



Vero Volley Monza – Sir Safety Susa Perugia Arbitri: Caretti, Piperata

Mercoledì 19 aprile 2023, ore 20.30



Pallavolo Padova – Valsa Group Modena Arbitri: Brancati, Nava

Riposa: WithU Verona

CLASSIFICA GIRONE 5° POSTO CREDEM BANCA-



WithU Verona 3, Vero Volley Monza 2, Valsa Group Modena 1, Sir Safety Susa Perugia 0, Pallavolo Padova 0.

1 incontro in meno: Sir Safety Susa Perugia.