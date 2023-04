Play Off: domani sera in programma Gara 3 delle semifinali

ROMA- Gara 3 di Semifinale Play Off è alle porte. Si gioca mercoledì 19 aprile all’Eurosuole Forum e alla BLM Group Arena. Civitanova e Milano , dopo l’accesissimo match dell’Allianz Cloud, sanno già che la serie non si chiuderà con il terzo atto, ma sarà necessaria almeno Gara 4. Al contrario, Trento ha la grande chance di eliminare subito un team attrezzato come Piacenza, capace però di grandi impese quando è sotto pressione, come nei recenti Quarti di Finale contro Modena.

Alle 20.30 di mercoledì le telecamere di RAI Sport saranno all’Eurosuole Forum per Gara 3 di Semifinale Play Off Credem Banca tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano. La situazione è di 1-1: alla vittoria netta dei Campioni d’Italia tra le mura amiche all’esordio, i meneghini hanno risposto con una prova di grande intensità in un Allianz Cloud sold out con quasi 5300 tifosi assiepati sugli spalti dell’arena lombarda. Gli uomini di Chicco Blengini vogliono rifarsi subito, sfruttando il turno infrasettimanale nel proprio campo, ma prima devono fare i conti con Yuki Ishikawa, MVP di Gara 2 tornato a mostrare tutta la sua classe al servizio e nelle fasi di attacco dopo un giro a vuoto nel precedente match. Dopo le prime due battaglie sportive della serie quello che sta accadendo in campo potrebbe provocare un dejà vu visto che l’Allianz nei Quarti aveva perso 3-0 il primo match con la Sir per poi riemergere al tie break.

Sempre alle 20.30 di mercoledì, va in scena il terzo atto delle Semifinali Scudetto tra i padroni di casa dell’Itas Trentino e gli ospiti della Gas Sales Bluenergy Piacenza. I padroni di casa hanno vinto i primi due match della serie, per 3-0 a Trento e in quattro set al PalaBancaSport in Emilia. L’obiettivo degli uomini di Angelo Lorenzetti è chiudere subito il conto davanti ai propri tifosi cercando di evitare ulteriori pericoli costituiti dall’eventuale Gara 4 in trasferta. La formazione di Massimo Botti, invece, sogna di riproporre una rimonta in grande stile dallo 0-2 al 3-2, come quella fatta registrare nella serie dei Quarti, quando la Gas Sales ha cambiato marcia in Gara 3 contro Modena per poi infilare tre affermazioni di fila. Domenica a Piacenza, invece, si è svolto un match intenso in cui l’Itas ha saputo resistere in una fase complicata del secondo set prima della flessione nel terzo e dello sprint decisivo.

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 22 (17 successi Cucine Lube Civitanova, 5 successi Allianz Milano)

EX: Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/2022; Daniele Sottile a Milano nel 2015/2016; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/2017; Marco Vitelli a Lube nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Marlon Yant – 2 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez – 7 punti ai 100, Jean Patry – 13 punti ai 100 (Allianz Milano).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Alex Nikolov – 35 punti ai 400, Marlon Yant Herrera – 29 punti ai 300 (Cucine Lube Civitanova).

Nei Play Off: Barthelemy Chinenyeze – 16 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez – 7 punti ai 100, Jean Patry – 9 punti ai 200 (Allianz Milano)

In carriera: Barthelemy Chinenyeze – 1 muro vincente ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Luciano De Cecco – 1 punto ai 1000 (Cucine Lube Civitanova); Marco Vitelli – 2 punti ai 1000 (Allianz Milano).

Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova)- « Gara 3 sarà un confronto tosto, Milano arriva in fiducia dopo la vittoria interna di domenica. Cercheremo di giocare meglio rispetto a Gara 2 perché in alcune situazioni abbiamo lasciato punti che poi hanno compromesso la partita, soprattutto nel tie break. Un peccato l’epilogo del secondo round perché avremmo potuto indirizzare la serie sul 2-0, ma adesso dobbiamo guardare avanti. Possiamo tornare in vantaggio tra le mura amiche. Per noi è molto importante andare sul 2-1, possiamo farlo con il sostegno dei nostri tifosi ».

Jean Patry (Allianz Milano)- « È stata una partita completamente diversa, ce lo aspettavamo e lo avevamo detto che sarebbe stata diversa rispetto a giovedì. Durante la prima partita non eravamo noi, sapevamo di poter fare molto meglio e che l’avremmo fatto. In più avevamo tutta questa energia del pubblico, del palazzetto che oggi era pieno, e questo aiuta tanto e ne abbiamo bisogno, perché la nostra squadra funziona e funziona con queste cose, l’energia, la grinta, cercare di andare a prendere punti difficili. Mercoledì sarà ancora diversa, perché sarà fuori casa e noi dobbiamo fare qualcosa di più perché non avremo questo aiuto del pubblico e dobbiamo cercare per forza di fare la partita a casa loro. Se la vinciamo poi possiamo giocare la qualificazione a casa nostra e sarebbe una bella cosa. Dobbiamo dare il 100% ed essere fiduciosi di quello che abbiamo fatto fino ad adesso ».

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 16 (12 successi Itas Trentino, 4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza).

EX: Gabriele Nelli a Piacenza nel 2019/2020; Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Trento nel 2020/2021.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Matey Kaziyski – 21 punti ai 100, Alessandro Michieletto – 27 punti ai 100 (Itas Trentino); Ricardo Lucarelli – 13 punti ai 100, Yuri Romanò – 31 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Daniele Lavia – 17 punti ai 400 (Itas Trentino); Luka Basic – 5 punti ai 100, Yoandy Leal – 5 punti ai 400, Ricardo Lucarelli – 29 punti ai 300, Francesco Recine – 7 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nei Play Off: Gabriele Nelli – 14 punti ai 100, Marko Podrascanin – 2 punti agli 800 (Itas Trentino); Edoardo Caneschi – 3 punti ai 100, Fabrizio Gironi – 11 punti ai 100, Robertlandy Simon – 3 punti ai 700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Oreste Cavuto – 2 muri vincenti ai 100, Daniele Lavia – 13 punti ai 2000, Gabriele Nelli – 18 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino). Fabrizio Gironi – 23 attacchi vincenti ai 500, Yuri Romanò – 6 attacchi vincenti ai 2000, Riccardo Sbertoli – 4 muri vincenti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Il ritmo di questi Play Off è sicuramente molto elevato e quindi il primo obiettivo fra una partita e l’altra deve essere prima di tutto recuperare le energie utili a giocare bene ogni appuntamento. Siamo avanti 2-0 e vogliamo giocarci al meglio la prima opportunità per provare a chiudere la serie. Per farlo avremo bisogno della spinta del nostro pubblico; giocare di fronte ad un palazzetto pieno offre sempre maggiore adrenalina e convinzione: quello che ci serve per provare a vincere ancora ».

Massimo Botti (Allenatore Gas sales Bluenergy Volley Piacenza) « La battuta in questo momento non ci sta entrando e per una squadra che ha sempre avuto molto da questo fondamentale e adesso non trovarlo rende tutto diventa più difficile ma comunque a prescindere da tutto dobbiamo essere più pratici e cercare di fare tesoro dei troppi errori che non portano a niente. Abbiamo una possibilità per allungare la serie di queste Semifinali e dobbiamo sfruttarla, sarà importante partire bene e non fare scappare subito i nostri avversari come è stato in Gara 2. Trento è una formazione pratica e con un ritmo migliore rispetto al nostro, che siamo reduci da una maratona, dobbiamo ritrovare quell’abbrivio che ci è servito per recuperare una serie complicata, anche se non sempre è possibile e soprattutto Trento offre poche lacune, è difficile da attaccare ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 3 SEMIFINALI PLAY OFF

Mercoledì 19 aprile 2023, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano Arbitri: Zanussi Umberto, Boris

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Simbari, Cappello

LE SERIE-

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano 1-1

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-0