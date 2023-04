Play Off 5° posto: successi per Perugia e Monza

ROMA- Nel terzo turno dei Play Off Challenge successi per la Sir Safety Susa Perugia e Vero Volley Monza in virtù dei quali le due formazioni guidano appaiate la classifica. La squadra di Anastasi ha sofferto per battere un’ottima WithU Verona che, in vantaggio 2-1 ha poi subito la reazione dei Block Devils i quali si sono imposti al tir break. Nessun problema invece per la formazione di Eccheli che ha dominato contro Padova imponendosi in tre set.

LE DUE SFIDE-

VERO VOLLEY MONZA – PALLAVOLO PADOVA-

L’ultima gara casalinga del girone dei Play Off 5°posto della Vero Volley Monza si chiude con un bel successo per 3-0. All’Arena di Monza Beretta e compagni si impongono sulla Pallavolo Padova in un’ora e mezza, avvicinando sempre più l’obiettivo Semifinale (volano le prime quattro della classifica) e portandosi a casa il secondo successo nella competizione dopo quello al tie-break su Modena alla prima giornata. A fare la differenza per i padroni di casa, oltre alla verve offensiva ben interpretata da Szwarc, Maar e Davyskiba (tutti e tre in doppia cifra, il primo MVP della sfida), ben serviti da un ispirato Fernando Kreling in regia, la maggiore lucidità nelle fasi centrali del primo e secondo parziale. Preso il largo (16-12 nella prima frazione e 16-11 nella seconda) Monza è stata brava a custodire il vantaggio, sprintando con determinazione nel finale nonostante i tentativi di rientro degli ospiti guidati da Takahashi e Desmet. Nel terzo parziale Cuttini prova a cambiare tutto inserendo Gardini, Volpato e Asparuhov ma, a parte il vantaggio nel prologo (8-5), è Monza, con l’ingresso di Grozer e un paio di ottime difese e precise finalizzazioni, ad esaltarsi e volare con un bel break fino al 25-22 finale. I 10 muri messi a segno dai lombardi (2 a testa di Galassi e Beretta) rispetto ai 4 dei patavini, con il 56% attacco (72% nel secondo set) sono le ciliegine sulla torta della Vero Volley, ora attesa martedì dalla trasferta di Verona contro la WithU.

Monza si presenta in campo con la diagonale Kreling-Szwarc, Galassi e Di Martino centrali e Maar-Davyskiba laterali, con Federici libero. Cuttini risponde con Zoppellari in regia, Guzzo opposto, Canella e Crosato al centro, Takahashi e Desmet bande e Zenger libero. Il primo break è della Vero Volley con la giocata centrale di Galassi (4-2), ben imitato da Davyskiba in pipe (5-3). Due lampi di Takahashi valgono la parità dei veneti (6-6), bravi a passare avanti con il muro di Crosato su Davyskiba, 7-6. Equilibrio fino al 9-9, con Szwarc a rispondere a Takahashi, poi gran colpo di Maar su invito di Davyskiba e muro di Szwarc su Desmet a lanciare la Vero Volley sull’11-9. Una difesa di Galassi, ben chiusa in attacco da Maar e le alzate di Fernando Kreling, esaltano Monza, che alza i giri del motore e scappa sul 14-10 con il muro di Szwarc su Desmet. Takahashi è l’ultimo dei suoi ad alzare bandiera bianca: il suo attacco vincente da posto quattro accorcia le distanze, ma Davyskiba piazza il più cinque monzese (18-13). Il muro di Fernando Kreling su Desmet spiana la strada ai padroni di casa (19-14), poco lucidi nelle due azioni successive (un errore a testa di Fernando e Davyskiba) ed Eccheli chiama time-out sul 19-16 per i suoi. Dentro Saitta e Asparuhov per Zoppellari e Guzzo, avvicinandosi a meno due con il lampo centrale di Canella, 20-18. Szwarc e Beretta riallontano Monza (22-18), ma Padova graffia con Takahashi e Guzzo (muro su Maar), 22-20. Due assoli di Szwarc ed il primo tempo di Beretta chiudono il primo set, 25-21, per la Vero Volley Monza.

Stessi dodici di inizio gara alla ripresa del gioco, con il break di Monza (2-0) subito recuperato dagli ospiti (2-2). Equilibrio fino al 6-6, con qualche sbavatura di troppo da entrambe le parti, poi attacco vincente di Davyskiba e risposta di Desmet (7-7). Szwarc schiaccia forte per la Vero Volley, brava a trovare il più tre (12-9) con l’ace di Galassi ed il tocco vincente di Maar che costringono Cuttini al time-out. Alla ripresa del gioco arriva il muro di Maar su Guzzo (13-9), sempre sul prezioso turno dai nove metri di Galassi, ma Desmet tiene in corsa la Pallavolo Padova, 14-11. Ancora Desmet a schiacciare bene per i patavini, imitato a dovere da Canella per il meno due, 15-13, ma Davyskiba e Beretta (ace) spingono Monza sul 17-13, con Cuttini che chiama time-out. Due muri monzesi, sempre di Beretta e Davyskiba, valgono il 20-14 per i brianzoli, che sfruttano l’errore dal centro di Crosato per scappare sul 21-14. Cuttini rivoluziona il sestetto inserendo Saitta, Gardini, Volpato e Asparuhov ed i suoi rosicchiano qualche punto (22-17). Szwarc non sbaglia, ma la slash di Gardini sul velenoso turno di Asparuhov in battuta permette a Padova di avvicinarsi, 23-20. Ancora Szwarc a piazzare il diagonale del 24-20: l’errore di Gardini dai nove metri vale il 25-21 Vero Volley.

Grozer prende il posto di Szwarc tra le fila monzesi nel terzo set, Gardini, Volpato e Asparuhov rispettivamente di quelle di Guzzo, Canella e Takahashi per Padova. Break ospite con l’ace di Volpato e l’errore di Fernando Kreling (5-2) ed Eccheli chiama time-out. Mani e fuori di Asparuhov a coincidere con il 7-4 Padova, ma il lampo di Davyskiba accorcia a meno uno, 9-8. Grozer e Maar riaccendono i lombardi, bravi a piazzare il pari (10-10) e Cuttini ferma il gioco. Il set scivola via con le fiammate di Grozer a portare Monza avanti, 14-13: l’errore di Desmet dopo il lampo di Maar costringe Cuttini ad un nuovo time-out per dare una scossa ai suoi sul vantaggio lombardo, 16-14. Asparuhov schiaccia forte dai nove metri, i padroni di casa commettono qualche ingenuità e gli ospiti impattano (17-17), aprendo una fase di punto a punto fino al 18-18. Maar punisce i veneti sfruttando anche un ottimo turno dai nove metri di Galassi (20-18), Grozer mura Gardini e la Vero Volley scappa sul 21-18. L’ace di Zoppellari coincide con il meno uno Padova (22-21), ma è nuovamente Maar a fare male da posto quattro, 23-21. Grozer e Beretta chiudono il set, 25-22, e la gara, 3-0, per la Vero Volley Monza.

I PROTAGONISTI-

Thomas Beretta (Vero Volley Monza)- « Siamo felici per la prova di stasera contro una squadra come Padova che durante la regular season ci ha fatto penare non poco. Abbiamo fatto un bel gioco: tutti hanno voglia di stare in campo e stanno spingendo per dare il loro contributo. Sono felice per la squadra e per i compagni. Ora martedì ci aspetta l’ultima gara del girone, in trasferta contro Verona, dove proveremo a spingere un’altra volta per provare a chiudere al meglio in classifica. L’obiettivo è provare a vincere questo torneo ».

Julian Zenger (Pallavolo Padova)- « Monza ci ha messo tanta pressione in battuta e ha fatto un buon lavoro nella fase muro-difesa. Nel terzo set ci è mancato poco perché eravamo vicini, lavoreremo anche su questo. Ora abbiamo un paio di giorni di riposo e poi inizieremo a preparare la grande partita che ci aspetta domenica prossima con Perugia ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)

VERO VOLLEY MONZA: Kreling 2, Davyskiba 10, Galassi 8, Szwarc 13, Maar 10, Beretta 7, Federici (L), Pirazzoli (L), Rossi 0, Grozer 7. N.E. Zimmermann, Di Martino, Hernandez, Marttila. All. Eccheli.

PALLAVOLO PADOVA: Zoppellari 0, Desmet 9, Canella 2, Guzzo 4, Takahashi 9, Crosato 5, Zenger (L), Asparuhov 7, Cengia 0, Saitta 0, Gardini 5, Volpato 2. N.E. Lelli. All. Cuttini.

ARBITRI: Cavalieri, Rolla.

NOTE – durata set: 28′, 32′, 30′; tot: 90′.

MVP: Arthur Szwarc (Vero Volley Monza)

Spettatori: 675

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – WITHU VERONA-

Vittoria al tie break della Sir Safety Susa Perugia nella terza giornata della fase a girone dei Playoff Challenge. I Block Devils superano 3-2 la WithU Verona dopo un match sulle montagne russe. Molto bene Perugia nel primo parziale, poi bella reazione di Verona che prima pareggia e poi sorpassa, poi padroni di casa che tornano a tirare forte dai nove metri ed a giocare bene in fase break conquistando quarto e quinto.

Attacco e muro i fondamentali che fanno la differenza per i bianconeri che hanno percentuali migliori sotto rete (56% di efficacia contro 43% in attacco, 16 muri vincenti contro 7 degli scaligeri). Decisivo nel quarto parziale anche il servizio (4 ace diretti).

Mvp della sfida il capitano di Perugia Wilfredo Leon che chiude con 19 punti, 6 ace, 4 muri ed il 60% in attacco. Doppia cifra in casa Sir Safety Susa anche per la coppia di opposti Herrera (13 punti con il 52%) e Rychlicki (10 col 60%) e per un ottimo Russo che ne mette 15 con il 77% in primo tempo e 5 muri vincenti).

Con il successo di stasera Perugia blinda praticamente un posto nelle semifinali dei Playoff Challenge, manca un set per la matematica certezza di essere tra le prime quattro.

Martedì, Festa della Liberazione, Block Devils di nuovo in campo alle ore 18:00 e di nuovo al PalaBarton. A Pian di Massiano arriva la Valsa Group Modena per la quarta giornata del girone e per una sfida sempre affascinante.

Russo, Plotnytskyi e Piccinelli le novità di Anastasi rispetto a Monza. coach Stoytchev si affida alla distribuzione di Spirito, con la diagonale completata da Sapozhkov. In banda confermato il tandem formato da Keita e Mozic, con Cortesia e Grozdanov al centro e Gaggini nel ruolo di libero.

Avvio equilibrato (3-3). Ancora parità dopo il punto di Cortesia (6-6). Break bianconero con una doppietta (attacco e muro) di Leon (10-7). Russo mantiene le distanze (12-9). Doppio ace di Leon poi Giannelli di seconda intenzione (15-9). Muro vincente di Russo (17-9). Plotnytskyi chiude un super scambio (19-11). Herrera con il maniout poi finezza di Plotnytskyi (22-13). Il servizio in rete di Spirito porta Perugia al set point (24-15). Chiude subito Plotnytskyi con la pipe (25-15).

Reazione veemente di Verona nel secondo set con Keita protagonista (3-9). Perugia accorcia con il turno al servizio di Leon (7-10). Herrera buca il muro avversario (10-12). Verona riparte con il solito Keita (12-17). I padroni di casa sistemano il sideout, ma non riascono a ricucire (16-20). Keita avvicina i suoi al traguardo parziale (17-22). Dentro Solè e Ropret per un Giannelli non al meglio dopo uno scontro di gioco. Il turno al servizio di Plotnytskyi (un ace) rimette tutto in discussione (22-22). Gli ospiti arrivano al set point (23-24). In rete il servizio di Jensen, si va ai vantaggi (24-24). L’ace di Keita pareggia i conti (24-26).

Gli ospiti sfruttano l’abbrivio del parziale vinto e partono forte anche nel terzo set (7-11). Il muro di Russo dimezza (11-13). Il turno al servizio di Mozic scava il solco (11-16). Perugia, con Rychlicki per Herrera, si riavvicina (16-18). Verona però non si volta indietro e con Mozic vola 19-23. Ketia firma il 22-25 che manda avanti la WhitU.

Torna Giannelli nel quarto parziale. Punteggio in equilibrio nella prima parte con Russo che dà il doppio vantaggio ai suoi (11-9). Muro a tre dei Block Devils che vanno a +3 (14-11). Doppio ace di Leon (16-11). Altro ace di Leon (18-11). Altri due per Perugia con Russo (20-11). Solè due volte per le vie centrali (23-13). Ancora Solè, set point Perugia (24-14). Semeniuk manda il match al tie break (25-15).

Quattro muri vincenti danno il break iniziale ai bianconeri nel quinto (7-3). Semeniuk manda le squadre al cambio di campo (8-3). Ancora il martello polacco (10-4). Solè con il facile smash poi Leon buca il taraflex con la pipe (13-5). Match point con Rychlicki (14-5). L’errore di Mozic chiude i giochi (15-6).

I PROTAGONISTI-

Roberto Russo (Sir Safety Susa Perugia)- « Abbiamo avuto degli alti e bassi stasera e questo lo paghi quando giochi con qualsiasi squadra della Superlega. Alla fine l’abbiamo spuntata al tie break faticando, ma siamo contenti della vittoria perché non è facile giocare contro una squadra fisica come Verona ».

Radostin Stoytchev (WithU Verona)- « Sono stati molto strani i set di questa partita. In battuta sono molto forti e quando entravano in serie per noi era difficile contrastarli. Poi nei momenti in cui siamo riusciti a fare bene il cambio-palla abbiamo giocato alla pari. È un campionato che é stato equilibrato dall'inizio alla fine e questa fase ne è l’ennesima conferma. Sono tutte partite molto difficili, ma ci teniamo a vincere tutti i set. Questa è la mentalità che stiamo creando. Non mi piace fare i calcoli. Nel prossimo impegno dovremo essere molto lucidi nel prossimo impegno, perché Monza è un’altra squadra di qualità ».

IL TABELLINO-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – WITHU VERONA 3-2 (25-15, 24-26, 22-25, 25-14, 15-6)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 1, Plotnytskyi 7, Resende Gualberto 2, Herrera Jaime 13, Leon Venero 19, Russo 15, Piccinelli (L), Semeniuk 8, Rychlicki 10, Solé 7, Ropret 0. N.E. Colaci, Cardenas Morales, Mengozzi. All. Anastasi.

WITHU VERONA: Spirito 2, Mozic 15, Grozdanov 6, Sapozhkov 13, Keita 20, Cortesia 3, Bonisoli (L), Gaggini (L), Magalini 0, Vieira De Oliveira 1, Mosca 2, Jensen 1. N.E. Zanotti, Menazza. All. Stoytchev.

ARBITRI: Brunelli, Turtu’

NOTE – durata set: 24′, 37′, 27′, 24′, 12′; tot: 124′.

MVP: Leon

Spettatori: 2259

I RISULTATI-

Sir Safety Susa Perugia-WithU Verona 3-2 (25-15, 24-26, 22-25, 25-14, 15-6);

Vero Volley Monza-Pallavolo Padova 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)

Ha riposato: Valsa Group Modena

LA CLASSIFICA-



Sir Safety Susa Perugia 5, Vero Volley Monza 5, WithU Verona 4, Pallavolo Padova 2, Valsa Group Modena 2.

Note: 1 Incontro in più: Vero Volley Monza, Pallavolo Padova.

IL PROSSIMO TURNO- 25/04/2023

Sir Safety Susa Perugia-Valsa Group Modena Ore 18.00

WithU Verona-Vero Volley Monza Ore 19.00

Riposa: Pallavolo Padova