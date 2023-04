Play Off 5° posto: domani le sfide Perugia-Modena e Verona-Monza

ROMA- Penultima giornata del Girone Play Off 5° Posto Credem Banca in arrivo. Martedì 25 aprile sono in programma le sfide del 4° turno: alle 18.00 il PalaBarton ospita il classico tra Perugia e Modena, alle 19.00, in Brianza, Monza e Verona si giocano punti molto importanti per l’economia della classifica. Sosta ai box, invece, per Padova.

In calendario martedì al PalaBarton, con fischio di inizio alle 18.00, la sfida suggestiva tra Sir Safety Susa Perugia e Valsa Group Modena, faccia a faccia che in passato ha regalato grandi emozioni mettendo in palio traguardi molto importanti, come lo Scudetto 2015/16 vinto dai gialli in tre gare. Si tratta della sfida n. 44 tra i due team e il bilancio vede avanti con 23 successi a 20 i Block Devils, che si sono imposti anche nei due precedenti durante la stagione regolare. Così come nella Prima Fase, gli uomini di Andrea Anastasi occupano il vertice del Girone, mentre la formazione emiliana, che sin ora ha puntato sulla linea verde, è attualmente ultima ma cerca il salto.

Il Pala AGSM AIM riaccende i riflettori alle 19.00 con la sfida tra i padroni di casa della WithU Verona, che sabato ha impegnato la Sir ma si è dovuta accontentare di un punto, e la Vero Volley Monza, in vetta a braccetto con i Block Devils. Si tratta di una sfida chiave per la classifica visto che i brianzoli devono ancora scontare il turno di riposo. A caccia dell’impresa esterna, i giocatori di Massimo Eccheli non possono permettersi passi falsi nello scontro diretto con gli scaligeri, terzi a -1 dal duo di testa. L’unico precedente per il 5° Posto premiò Monza lo scorso anno, mentre nella Prima Fase di questa stagione si è imposto per due volte il team di Radostin Stoytchev.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – VALSA GROUP MODENA-

PRECEDENTI: 43 (20 successi Valsa Group Modena, 23 successi Sir Safety Susa Perugia).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 precedenti nella Regular Season (2 successi Perugia).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: nessuno

EX: Nessuno

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Flavio Resende Gualberto – 27 punti ai 200, Kamil Rychlicki – 27 punti ai 300 (Sir Safety Susa Perugia); Earvin Ngapeth – 14 punti ai 400, Lorenzo Sala – 25 punti ai 100, Dragan Stankovic – 11 punti ai 200 (Valsa Group Modena).

Roberto Russo (Sir Safety Susa Perugia)- « Martedì arriva Modena e con loro sono sempre belle sfide. Spero che il pubblico sia presente, la curva lo è sempre, spero lo sia un po’ di più tutto il palazzetto. Affrontiamo una squadra forte e sarà una partita difficile, ma dobbiamo arrivare primi nel girone per affrontare poi le gare importanti in casa ».

Tomas Rousseaux (Valsa Group Modena)- « Quella con Perugia è una partita che vogliamo vincere, sappiamo che sarà difficile ma faremo di tutto per mettere in campo il nostro miglior gioco e tornare con dei punti da una trasferta molto insidiosa ».

WITHU VERONA – VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 20 (6 successi Vero Volley Monza, 14 successi WithU Verona).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 precedenti nella Regular Season (2 successi Verona).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 precedente nella 2a di andata Girone 2021/22 (1 successo Monza).

EX: Marco Gaggini a Monza nel 2021/2022; Aleks Grozdanov a Monza nel 2021/2022; Stephen Maar a Verona nel 2017/2018 – Allenatori: Roberto Di Maio a Monza nel 2011/2012, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Noumory Keita – 7 punti ai 100, Rok Mozic – 35 punti ai 100, Maksim Sapozhkov – 10 punti ai 100 (WithU Verona); Georg Grozer – 30 punti ai 100 (Vero Volley Monza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Leandro Mosca – 4 punti ai 100 (WithU Verona); Thomas Beretta – 17 punti ai 100, Vlad Davyskiba – 24 punti ai 400, Gabriele Di Martino – 28 punti ai 100, Arthur Szwarc – 17 punti ai 200 (Vero Volley Monza).

Radostin Stoytchev (WithU Verona)- « In questa fase del campionato ogni partita cambia la situazione in classifica. La squadra di Monza è una delle tre che ha possibilità di variare il sestetto. Hanno come opposti Grozer e Szwarc, al centro Beretta e Di Martino e tanti altri giocatori bravi a mettere in difficoltà gli avversari. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita, ma non è una scusa, dovremo essere bravi a interpretarla. Mancanza di alternative? Se avessimo avuto Perrin con Civitanova, la serie sarebbe potuta finire diversamente perché un giocatore con esperienza sposta gli equilibri. I nostri in panchina sono molto giovani, vedi Bonisoli che ha 18 anni. È ovvio che quando si hanno atleti preparati è diverso, in futuro cercheremo di rinforzare la nostra squadra con giocatori con maggiore esperienza ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- «Il nostro obiettivo minimo è arrivare in Semifinale dei Play Off 5° posto. Riuscire a giocarla davanti al nostro pubblico sarebbe ancora più bello ed emozionante. Faremo il possibile per fare una grande gara a Verona, provando a vincere e far sì che questo diventi realtà. Sono contento dell’impegno e dell’applicazione che la squadra sta mettendo in questa fase finale della stagione. Ci stiamo allenando bene, considerando il periodo e la stanchezza accumulata. Questo mi rende fiducioso e ottimista rispetto alle possibilità che abbiamo per arrivare in fondo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4A GIORNATA PLAY OFF 5° POSTO-



Martedì 25 aprile 2023, ore 18.00



Sir Safety Susa Perugia – Valsa Group Modena Arbitri: Rossi, Salvati Video

Martedì 25 aprile 2023, ore 19.00



WithU Verona – Vero Volley Monza Arbitri: Venturi, Serafin

Riposa: Pallavolo Padova

LA CLASSIFICA-



Sir Safety Susa Perugia 5, Vero Volley Monza 5, WithU Verona 4, Pallavolo Padova 2, Valsa Group Modena 2.

1 incontro in più: Vero Volley Monza e Pallavolo Padova.