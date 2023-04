Play Off: Piacenza e Milano si giocano la Champions

PIACENZA- Si tratta della Finale per il 3° Posto assoluto in SuperLega Credem Banca da giocarsi al meglio delle cinque partite. Eppure il confronto tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano, sesta e ottava forza del torneo a fine Regular Season, ha rischiato seriamente di essere la resa dei conti per lo Scudetto. Entrambe le contendenti si sono arrese solo in Gara 5 delle Semifinali, lontano dalle mura amiche, cadendo a testa altissima, rispettivamente, alla BLM Group Arena di Trento e all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Il primo atto della finalina, con in palio un bersaglio grosso, ovvero l’ultimo pass disponibile per la CEV Champions League 2024, è in programma alle 18.00 di domenica 30 aprile sul taraflex del PalaBancaSport di Piacenza. Cifra tonda con il decimo confronto tra i due sodalizi che non si sono mai affrontati nei Play Off. Il bilancio sorride ai piacentini (6 vittorie a 3), che nella stagione in corso hanno avuto la meglio nei due incroci della Regular Season. Nella gara che segnerà le cento presenze del regista in stato di grazia Paolo Porro nelle competizioni di Lega, con il centrale Marco Vitelli a 2 punti dai 1000 messi a segno, la squadra ospite farà un tuffo nel passato recente trovando dall’altra parte della rete quattro ex: Luka Basic, Fabrizio Gironi, Nicolò Hoffer e la stella Yuri Romanò. In campo per agguantare la più importante competizione continentale per Club, Piacenza e Milano giocano anche per l’onore, per premiare l’attaccamento dei tifosi e per non vanificare il percorso eccellente. Forte della conquista della Del Monte ® Coppa Italia, dei precedenti stagionali e del fattore campo favorevole in Gara 1, 3 e nell’eventuale Gara 5, la Gas Sales ha le spalle larghe, ma l’Allianz che ha eliminato la Sir, mancando per centimetri il montante del KO con la Lube in Gara 4, se la gioca con tutti. La squadra che perderà la serie chiuderà formalmente al quarto posto e si qualificherà alla CEV Cup 2024. GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 9 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 3 successi Allianz Milano).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 precedenti in Regular Season (2 successi Piacenza).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF: nessun precedente.

EX: Luka Basic a Milano nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/2019, 2019/2020; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/2019, 2019/2020; Yuri Romanò a Milano nel 2021/2022

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Robertlandy Simon - 7 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Yuki Ishikawa - 32 punti ai 200, Agustin Loser - 7 punti ai 100 (Allianz Milano).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Edoardo Caneschi - 12 punti ai 200, Francesco Recine - 7 punti ai 100, Yuri Romanò - 5 punti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 18 punti ai 400, Yuki Ishikawa - 35 punti ai 500, Jean Patry - 36 punti ai 500 (Allianz Milano).

Nei Play Off: Enrico Cester - 18 punti ai 300, Fabrizio Gironi - 11 punti ai 100, Yoandy Leal - 27 punti ai 500, Yuri Romanò - 13 punti ai 400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuki Ishikawa - 36 punti ai 300, Agustin Loser - 7 punti ai 100 (Allianz Milano).

In carriera: Paolo Porro - 1 gara alle 100 giocate, Marco Vitelli - 2 punti ai 1000 (Allianz Milano).



Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Affrontiamo una serie tutta nuova per questo campionato, la Finale 3° Posto per le semifinaliste perdenti non c’è mai stata, bisogna avvicinarsi a questa novità nel giusto modo anche perché mette in palio per la vincitrice un posto in Champions League che sarebbe un appuntamento storico per la nostra Società e a cui Piacenza tiene tantissimo. Il livello tecnico in campo è pari a quello di una Finale Scudetto visto che le quattro semifinaliste hanno messo in mostra valori identici, sia noi che Milano abbiamo il rammarico di Gara 1 delle Semifinali, entrambi non siamo riusciti a giocarla al meglio complice anche il calendario un pochino complicato. L’ago della bilancia possono essere le motivazioni, chi ne ha di più riuscirà a prevalere, affrontiamo una squadra che ha nel ritmo gioco, nel prolungare l’azione e nella difesa punti cardini, dovremo avere molta pazienza ».

Paolo Porro (Allianz Milano)- « Contro Piacenza sarà una partita importante e una serie importante perché comunque ci dà l’accesso in Champions League. Noi sappiamo di aver fatto un bel percorso ma abbiamo ancora un po’ di amaro in bocca sicuramente, soprattutto per Gara 4 e Gara 5 contro Civitanova. Vogliamo andare in Europa nella competizione più importante e quindi daremo il tutto per tutto in queste partite e ci metteremo il cuore ».

GARA 1 PLAY OFF 3° POSTO-



Domenica 30 aprile 2023, ore 18.00-

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Allianz Milano Arbitri: Cerra Alessandro, Cesare