Finale 3° posto: Piacenza vince Gara 1

PIACENZA- La Gas Sales Bluenergy Piacenza fa la voce grossa con Allianz Milano e in neppure un’ora e mezza di gioco vince Gara 1 della Finale 3° / 4° Posto che si gioca al meglio delle cinque partite. Il primo passo verso la Champions League della prossima stagione è dei biancorossi bravi a mettere all’angolo Milano fin dai primi scambi. Due set dominati con un Romanò sugli scudi (88% e 60% in attacco) ed tanta efficacia dalla linea dei nove metri oltre ad una buona prova a muro. Poi nel terzo parziale partenza bruciante di Piacenza (5-0), set che sembra tutto in discesa (10-5 e 18-10) poi la reazione di Milano che capitalizza qualche passaggio a vuoto dei padroni di casa ed impatta a quota 21. La reazione di Piacenza è immediata, piazza un parziale di 4-1 condito da due muri consecutivi e vince Gara 1. Simon chiude con un 71% in attacco e cinque block in piazzati, Caneschi con il 71% in attacco e Lucarelli con il 73%.

Mercoledì 3 maggio (ore 20.30) a Milano secondo atto di questa Finale che assegna alla vincitrice della serie il pass per la prossima Cev Champions League mentre la perdente giocherà la Cev Volleyball Cup.

In avvio di gara coach Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. Dall’altra parte della rete Milano risponde con Porro e Patry in diagonale, Loser e Piano al centro, Mergarejo e Ishikawa alla banda, Pesaresi è il libero.

Il primo vero allungo della partita è targato Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza grazie al turno in battuta di Brizard che piazza due ace consecutivi e crea problemi alla ricezione meneghina, quando esce dalla linea dei nove metri si è sul 11-6. Milano un paio di punti li mette a segno ma grazie al muro riparte forte Piacenza, due block in consecutivi ed è 14-8 con Piazza a chiamare il secondo time out a disposizione. Romanò ha la mano calda, gioca anche di fino l’opposto mancino, suo il pallonetto del 15-9 seguito dall’ace di Simon. Viaggia con il vento in poppa la formazione biancorossa (19-12), Milano con Porro in battuta un paio di punti li recupera (19-14), Romanò gioca con le mani del muro avversario e segna il punto che riporta i suoi a più 7 (22-15), Romanò (88% per lui a fine set in attacco) porta in dote ai suoi il primo di otto set point (24-16), chiude Leal.

Il primo break del set Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza lo mette a segno quando le due squadre sono appaiate a quota 5: Romanò mette a segno un perfetto diagonale, Leal un ace (7-5) con Piazza a chiamare time out. Due muri consecutivi di Piacenza (12-8) e il tecnico di Milano chiama il secondo time out. Bel recupero di Scanferla, perfetto primo tempo di Caneschi che ripete quanto fatto l’azione precedente (17-11), gioca bene Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Milano fatica a trovare colpi e continuità. Romanò segna il 22-14, pipe di Lucarelli (23-15), il primo di tanti set point arriva sull’attacco out di Milano (24-15), al cambio campo si va sulla battuta lunga meneghina.

Parte forte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (5-0) condito da due ace di Lucarelli che costringono Piazza a chiamare time out. Continua a spingere sull’acceleratore la formazione biancorossa, punto di Lucarelli (10-5), un paio di punti Milano li recupera (10-7) ma il comando del gioco è in mano ai padroni di casa. Diagonale stretto di Romanò (13-8), Piazza chiama il secondo time out e al ritorno in campo è Patry a mettere a segno un mani fuori (13-9). Romanò a segno due volte consecutive (15-9), il muro di Caneschi vale il più 7 (17-10), attacco out di Ishikawa (18-10), fallo fischiato a Brizard e attacco out di Romanò, muro subito da Caneschi, Milano recupera (18-13) e Botti chiama il primo time out della serata. Al rientro in campo gran punto di Leal (19-13), l’ace di Loser riporta i suoi a meno 4 (19-16). Errore di Lucarelli, muro subito dallo stesso schiacciatore, Milano fa sentire il fiato sul collo ai biancorossi (19-17) e Botti chiama time out. L’ace di Margarejo vale la parità a quota 21 e corona il lungo inseguimento dei meneghini, Leal e muro di Simon (23-21), nuovo muro di Simon e sono tre i match ball per Piacenza (24-21), chiude alla seconda occasione Leal.

I PROTAGONISTI-

Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)- « Ero curioso di vedere come avrebbe reagito la squadra dopo la partita di Trento, devo dire che ho visto una bella reazione ma non dimentichiamoci che questa è solo la prima partita. A Milano affronteremo una squadra ben diversa che ha dimostrato sul finire del terzo set il suo valore e sappiamo bene che vincere a Milano non è facile, questi play off lo hanno detto chiaramente. Abbiamo giocato una buona pallavolo, possiamo fare meglio nel contrattacco, qualche occasione non l’abbiamo sfruttata al meglio ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Powervolley Milano)- «É stata una delle tante partite di inizio Play Off: Gara 1 con Perugia, Gara 1 con Civitanova e adesso Gara 1 con Piacenza. Sembra quasi che preparare le partite dall’inizio a noi costi sacrificio, ci piace rimontarle. Solo che dare il vantaggio del fattore campo è già qualcosa di importante, in più dare spirito a Piacenza non mi sembra il caso in questo periodo finale. Loro hanno fatto delle cose straordinarie al servizio? Forse, in alcuni momenti sicuramente, Lucarelli, ad esempio ha indovinato un filotto importante nel terzo set, poi però l’ha indovinato anche Mergarejo nel finale del terzo riuscendo a rimontarlo. Ci è mancato qualcosa nelle nostre fasi normali, cioè nella difesa, in transizione, lì dobbiamo essere un po’ più cinici. Mi aspetto una gara totalmente diversa mercoledì, se non altro come approccio alla gara; poi si vedrà il campo cosa ci dirà. Il nostro pubblico sicuramente sarà il nostro settimo uomo in campo e lo ha sempre dimostrato».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ALLIANZ MILANO 3-0 (25-17, 25-16, 25-22)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 2, Santos De Souza 10, Simon 11, Romanò 15, Leal 13, Caneschi 7, Scanferla (L), Recine 0, Gironi 0. N.E. Hoffer, Basic, Alonso, De Weijer, Cester. All. Botti.

ALLIANZ MILANO: Porro 0, Ishikawa 7, Loser 9, Patry 10, Mergarejo Hernandez 6, Piano 6, Vitelli 0, Pesaresi (L), Bonacchi 0, Fusaro 0. N.E. Colombo, Ebadipour, Lawrence. All. Piazza.

ARBITRI: Cerra, Cesare.

NOTE – durata set: 23′, 24′, 36′; tot: 83′.

MVP: Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori 1822