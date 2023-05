Play Off 3° posto: Milano cerca subito il riscatto contro Piacenza

MILANO -La corsa all’ultimo pass disponibile per partecipare alla CEV Champions League 2024 non ammette cali di tensione. Reduci dal primo round di sabato, con una vittoria netta degli emiliani al PalaBancaSport, l’Allianz Milano e la Gas Sales Bluenergy Piacenza torneranno sotto rete già mercoledì 3 maggio, alle 20.30, per Gara 2 della Finale 3° Posto. La caccia al terzo posto, quindi, vede Simon e compagni già ben lanciati, ma sarebbe un grave errore sottovalutare le capacità di reazione dei meneghini, partiti sempre col freno a mano tirato nei Play Off 2022/23, ma poi in grado di lottare fino alla fine eliminando la Sir Safety Susa Perugia nei Quarti di finale e mettendo paura alla Cucine Lube Civitanova nella serie di Semifinale. La Gas Sales, invece, è una squadra esperta che dopo aver eliminato la Valsa Group Modena in Gara 5 ha ceduto alla bella con l’Itas Trentino.

ALLIANZ MILANO - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 10 (3 successi Allianz Milano, 7 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 precedenti – 1 in Finale 3° Posto (1 successo Piacenza), 2 in Regular Season (2 successi Piacenza).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF: 1 precedente nella Finale 3° Posto 2022/23 (1 successo Piacenza).

EX: Luka Basic a Milano nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/2019, 2019/2020; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/2019, 2019/2020; Yuri Romanò a Milano nel 2021/2022

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Yuki Ishikawa - 25 punti ai 200, Matteo Piano - 32 punti ai 100 (Allianz Milano); Edoardo Caneschi - 24 punti ai 100, Yoandy Leal - 40 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Yuki Ishikawa - 28 punti ai 500, Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 12 punti ai 400, Jean Patry - 26 punti ai 500, Paolo Porro - 25 punti ai 100 (Allianz Milano); Luka Basic - 5 punti ai 100, Edoardo Caneschi - 5 punti ai 200, Francesco Recine - 7 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nei Play Off: Enrico Cester - 18 punti ai 300, Fabrizio Gironi - 11 punti ai 100, Yoandy Leal - 14 punti ai 500, Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 38 punti ai 400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuki Ishikawa - 29 punti ai 300, Matteo Piano - 4 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano).

In carriera: Marco Vitelli - 2 punti ai 1000 (Allianz Milano); Fabrizio Gironi - 2 punti ai 600, 23 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).



Agustin Loser (Allianz Milano)- « Siamo arrabbiati perché giocare così non è bello. Anche contro Perugia e Civitanova è iniziata male in casa loro sempre 3-0 mi ricordo, la serie è lunga e abbiamo la voglia di vincere per andare in Champions l’anno prossimo. Gara 1 è stata una partita strana, mercoledì sarà un’altra partita di sicuro, giocheremo in casa nostra, con la nostra gente, sicuro faremo meglio rispetto alla scorsa partita, possiamo vincere o perdere ma di sicuro faremo meglio. Mi dispiace perché nei primi due set non abbiamo giocato come sappiamo fare, forse nel terzo set alla fine. Dobbiamo ripartire da quello che sappiamo fare ».

Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « L’avvio in questa serie è stato buono, ci giochiamo l’accesso alla Champions League, un obiettivo importante che vogliamo raggiungere. In Gara 1 è funzionato tutto bene, sappiamo che a Milano sarà una partita diversa, abbiamo visto in questo Play Off quanto sia difficile vincere in casa loro, ci aspettiamo una serie lunga e quindi dobbiamo stare molto attenti e concentrati. Milano è capace di grandi prestazioni, lo ha dimostrato, noi dovremo farci trovare pronti. Dovremo ripetere quanto fatto in Gara 1 ».

GARA 2 FINALE 3° POSTO-



Mercoledì 3 maggio 2023, ore 20.30

Allianz Milano - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Lot Dominga, Puecher