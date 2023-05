Play Off 3° posto: Piacenza può chiuderla domani

PIACENZA- La Finale per il 3° Posto in SuperLega Credem Banca potrebbe avere il suo epilogo dopo appena tre gare. Sabato 6 maggio, alle 18.00, la Gas Sales Bluenergy Piacenza può gestire un match ball tra le mura amiche contro l’Allianz Milano. Avanti 2-0 nella serie al meglio dei cinque match, gli emiliani sono a un solo successo dall’agguantare definitivamente il terzo gradino del podio nella massima serie. Di conseguenza, è sempre più nitido nel mirino di Robertlandy Simon e compagni il pass per la CEV Champions League 2024. Si tratterebbe di un altro grande risultato dopo la vittoria stagionale della Del Monte® Coppa Italia ed evidenzierebbe un salto di qualità dopo il sesto posto al termine della Regular Season. Milano non ci sta. Così come hanno reso la vita difficile agli uomini di Massimo Botti nel terzo set di Gara 2, i meneghini di Roberto Piazza hanno intenzione di lottare strenuamente fino all’ultimo pallone, consapevoli di avere i mezzi per tenere viva la serie e di poter violare un altro campo illustre dopo i successi centrati sui taraflex di Civitanova e Perugia. GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 11 (3 successi Allianz Milano, 8 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 4 – 2 nei Play Off 3° Posto ( 2 successi Piacenza), 2 in Regular Season (2 successi Piacenza)

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 3° POSTO: 2 nel 2022/23 (2 successi Piacenza)

EX: Luka Basic a Milano nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/2019, 2019/2020; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/2019, 2019/2020; Yuri Romanò a Milano nel 2021/2022

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Luka Basic - 5 punti ai 100, Edoardo Caneschi - 2 punti ai 200, Yoandy Leal - 36 punti ai 500, Francesco Recine - 7 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuki Ishikawa - 17 punti ai 500, Agustin Loser - 25 punti ai 300, Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 5 punti ai 400, Jean Patry - 22 punti ai 500 (Allianz Milano).

In carriera: Fabrizio Gironi - 2 punti ai 600, - 23 attacchi vincenti ai 500, Robertlandy Simon - 31 punti ai 2500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Marco Vitelli - 2 punti ai 1000, Jean Patry - 3 punti ai 1700 (Allianz Milano).



Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)- « Abbiamo una grande opportunità e dobbiamo sfruttarla. Giocare davanti al nostro pubblico la possibilità di staccare il pass per la prossima Champions League ci darà ancora più forza. Siamo in vantaggio ma questo non vuole dire nulla o quasi, sappiamo bene che Milano può mettere in difficoltà qualsiasi squadra e quindi anche noi. Lo ha dimostrato in questi Play Off, lo ha dimostrato anche in Gara 2, siamo pronti per un’altra grande partita consci che per noi non sarà comunque l’ultima spiaggia ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « C’è in palio una Champions League, sono gare speciali in cui bisogna dare qualcosa in più, questa cosa in più che abbiamo sempre dato nei Quarti di Finale e in Semifinale. Piacenza è riuscita a dare le stesse cose che ha dato in Gara 3, in Gara 4 e in Gara 5 dei Quarti di Finale e delle Semifinali, dobbiamo essere bravi noi ora ad andare a Piacenza con lo stesso animo ».



GARA 3 FINALE PLAY OFF 3° POSTO-



Sabato 6 maggio 2023, ore 18.00-

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Allianz Milano Arbitri: Florian, Cappello