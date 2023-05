Play Off 3° posto: Piacenza festeggia l'ingresso in Champions

PIACENZA- La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si prende di forza anche Gara 3 della finale per il 3° posto e chiude la serie contro Allianz Milano staccando il pass per la prossima Champions League. Un netto 3-0 (25-19, 28-26, 25-21) che ribadisce la superiorità di Romanò e compagni sulla squadra di Piazza che in tre partite non è riuscita a conquistare neanche un set. Traguardo importante per la squadra biancorossa che, dopo aver vinto la Coppa Italia, per la prima volta nei cinque anni della sua fresca storia ha conquistatoo il diritto di partecipare alla massima competizione europea.

Milano dal suo canto anche al Pala Banca ha fatto vedere il suo valore, soprattutto nel secondo parziale lasciato ai padroni di casa solo ai vantaggi, ma alla fine ha dovuto arrendersi di fronte al maggior tasso tecnico della squadra di Botti.

In avvio di gara coach Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. Dall’altra parte della rete Milano risponde con Porro e Patry in diagonale, Loser e Piano al centro, Mergarejo e Ishikawa alla banda, Pesaresi è il libero.

Il primo allungo è di Milano (1-3), l’ace di Lucarelli ristabilisce la parità a quota 3 ma poco dopo tre errori consecutivi in attacco di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza mandano in orbita i meneghini (7-11) e costringono Botti a chiamare time out. Al rientro in campo nuovo pungo di Milano (7-12), due punti consecutivi di Lucarelli ed è meno due per Piacenza (10-12). L’errore in attacco di Patry fa sentire sul collo ai suoi il fiato di Piacenza (13-14), la parità arriva con Leal subito dopo. I biancorossi hanno mollato il freno e scappano, in battuta continua ad esserci Simon, grande difesa di Leal e attacco vincente dello stesso schiacciatore (17-14), il break biancorosso è di quelli pesanti, quando Simon lascia la linea dei nove metri i punti consecutivi di Piacenza sono 7. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza trova un’altra grande serie in battuta questa volta con Romanò, suo l’ace del 23-16, il primo di sette set point arriva con l’invasione di Milano, la battuta lunga di Ishikawa consegna il parziale ai padroni di casa.

Milano segna il primo punto del secondo parziale poi è costretta ad inseguire, trova la parità a quota 9 con il muro su Lucarelli e cerca subito l’allungo (9-11) con Botti a chiamare tempo. Il primo tempo di Simon vale la parità a quota 12, un paio di errori in attacco dei biancorossi farciti da una battuta in rete spingono Milano avanti di tre lunghezze (13-16), gap presto chiuso da Piacenza, Simon e quindi Romanò ed è parità a quota 19 con Piazza a chiamare time out. E al rientro in campo muro di Romanò per il vantaggio biancorosso. Si gioca punto a punto ma sono i biancorossi a guidare le danze, ace di Romanò ed è doppio vantaggio (23-21), Piazza chiama il secondo time out a disposizione, l’errore in battuta dell’opposto di Piacenza vale per Milano il meno uno (23-22) e subito dopo Patry riporta il set in parità. Il set point è biancorosso grazie a Leal che poi sbaglia la battuta (24 pari), Lucarelli porta il secondo set point per i suoi (25-24) ed è annullato da Milano, ancora Lucarelli e ancora un set point (26-25), annullato con la battuta lunga di Brizard. Lucarelli porta il quarto set point, il muro di Leal chiude il parziale.

Milano parte bene (1-4 e 3-6), Piacenza risponde, impatta a quota 7 e quindi mette la freccia con l’ace di Caneschi (8-7). Romanò ha la mano calda, due punti nel giro di tre scambi ed è 14-12, due lunghezze di vantaggio che diventano tre con il muro di Romanò (18-15) e quattro e poi cinque con il doppio ace di Lucarelli (20-15). Grande recupero di difesa di Scanferla, chiude Romanò (22-17), il primo di quattro match ball arriva con il diagonale di Lucarelli (24-20), cala il sipario sulla partita due scambi dopo con la battuta lunga di Milano.

I PROTAGONISTI-

Edoardo Caneschi (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)- « Andare in Champions League era il nostro obiettivo, siamo stati bravi a centrarlo ed ora godiamoci questo momento. Sono sincero, non vedo l’ora di giocarla la Champions League, è stata una stagione con qualche alto e basso di troppo ma si è chiusa nel migliore dei modi. Dopo essere usciti in semifinale scudetto volevamo questo terzo posto. La nazionale? Sono solo contento ».

Yuki Ishikawa (Allianz Milano)- « È una partita in cui non abbiamo fatto bene, purtroppo è andata così e ora la stagione è finita. Abbiamo fatto però una bellissima stagione e c’è rammarico perché sicuramente potevamo e giocare meglio, ma sono comunque contento. La prossima stagione dobbiamo fare ancora meglio, un po’ di più rispetto a quello che abbiamo fatto quest’anno ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ALLIANZ MILANO 3-0 (25-19, 28-26, 25-21)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 0, Santos De Souza 14, Simon 9, Romanò 16, Leal 15, Caneschi 3, Scanferla (L), Alonso 0, Recine 0, Gironi 0. N.E. Hoffer, Basic, Cester, De Weijer. All. Botti.

ALLIANZ MILANO: Porro 4, Ishikawa 3, Loser 8, Patry 12, Mergarejo Hernandez 7, Piano 4, Pesaresi (L), Ebadipour 0, Vitelli 0, Bonacchi 0, Fusaro 0. N.E. Colombo, Lawrence. All. Piazza.

ARBITRI: Florian, Cappello.

NOTE – durata set: 28′, 33′, 26′; tot: 87′.

MVP: Souza Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori 1964