Finale scudetto: Trento domina Gara 3 e va 2-1

TRENTO- Una prova di sostanza, efficace, continua ed aggressiva in tutti i fondamentali: in questo modo l’Itas Trentino torna a mettere la testa avanti nella serie di Finale Play Off SuperLega Credem Banca 2023 . Superando la Cucine Lube Civitanova questa sera con un perentorio (25-17, 25-20, 25-16) in gara 3, la squadra gialloblù ha infatti conquistato nuovamente il vantaggio nel confronto con i Campioni d’Italia in carica e allo stesso tempo si è portata ad un solo passo dalla vittoria dello scudetto, che potrebbe arrivare già venerdì prossimo all’Eurosuole Forum in caso di una nuova affermazione sui biancorossi. A parziale giustificazione della non convincente prestazione della squadra di Blengini l’uscita dal campo nel corso del primo set di Ivan Zaytsev per un problema alla spalla che ha sconvolto i piani tattici dei Campioni d’Italia. La squadra di Lorenzetti si è guadagnata il primo di due match ball (il secondo eventualmente alla BLM Group Arena, in gara 5 del 17 maggio) toccando livelli di gioco assoluti; il fattore campo – sempre rispettato nei primi tre atti del confronto – ha avuto da questo punto di vista ancora una volta il suo peso specifico: i 4.000 spettatori della BLM Group Arena hanno infatti accompagnato in maniera straordinaria ogni azione della loro squadra, facendo pendere l’ago della bilancia verso il fronte trentino ben prima della metà di ogni set giocato.

Padroni di casa in campo con Sbertoli in cabina di regia, Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto in banda, D’Heer (Lisinac indisponibile) e Podrascanin al centro, Laurenzano libero. Civitanova schierata con De Cecco al palleggio in diagonale con l’opposto Zaytsev (uscito nel primo set), Yant e Nikolov in banda, Anzani e Chinenyeze al centro, Balaso libero.

Con una battuta precisa ed incisiva, un attacco ispirato ottimamente da Sbertoli ed un muro che ha preso presto le misure agli avversari, i gialloblù hanno infatti dominato la scena, facendosi guidare nella fase di contrattacco da un superlativo Matey Kaziyski, assoluto mvp del match tanto da realizzare ben 11 break point sui 18 palloni vincenti complessivamente messi a terra (col 64% a rete e 4 ace). A spalleggiare perfettamente il capitano, l’eccellente Michieletto visto stasera in tutti i fondamentali (71% a rete, 5 muri ed il 78% in ricezione) e l’infermabile Podrascanin al centro della rete (73%). E nel finale grande ingresso anche per Džavoronok, giusto per dare l’ultima spallata ad una Cucine Lube che ha faticato a mettere il pallone a terra con continuità, come raccontano il 42% in attacco e i soli due punti ottenuti fra muro (2) e battuta (0).

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « E’ stata una partita dove specialmente nei primi due set ci è davvero riuscito tutto, come del resto era accaduto a parti invertite giovedì scorso alla Lube a Civitanova Marche. Sicuramente non è questo il rapporto di forza fra le due squadre e spero che nessuno pensi che sia effettivamente così: sarebbe un errore. Non abbiamo ancora fatto nulla e non dobbiamo illuderci che il 2-1 sia già un passaggio fondamentale; per vincere questa serie ci servirà ancora tanta personalità e talento. Questi Play Off ci insegnano che niente è scontato e quindi venerdì prossimo all’Eurosuole dovremo mettere in campo maggiore personalità rispetto a quella che abbiamo mostrato in gara 2 ».

Enrico Diamantini (Cucine Lube Civitanova)- « Il rammarico più grande è per il fatto che abbiamo mollato, cosa che in passato non era mai successa. Vero che abbiamo dovuto fare i conti con diversi problemi, compresi quelli di natura fisica, ma dobbiamo provarci in ogni caso. Con Zaytsev fuori abbiamo perso quell’equilibrio in campo che ci ha accompagnato in questi Play Off, ma siamo una squadra con grandi capacità, possiamo e dobbiamo farcela lo stesso. Testa a Gara 4 per riportare la serie nuovamente in parità ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO - CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-0 (25-17, 25-20, 25-16)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Lavia 4, D'Heer 5, Kaziyski 18, Michieletto 15, Podrascanin 10, Nelli 0, Laurenzano (L), Dzavoronok 4. N.E. Pace, Cavuto, Berger, Lisinac, Depalma. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 0, Yant Herrera 9, Anzani 4, Zaytsev 0, Nikolov 7, Chinenyeze 3, Garcia Fernandez 9, Balaso (L), D'Amico, Bottolo 4, Diamantini 1. N.E. Ambrose (L), Gottardo, Sottile. All. Blengini.

ARBITRI: Simbari, Goitre.

NOTE - durata set: 23', 32', 24'; tot: 79'.

MVP: Matey Kaziyski (Itas Trentino)

Spettatori: 4.000