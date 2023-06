Donovan Džavoronok grande colpo di Verona

LA CARRIERA-

Donovan Džavoronok è ormai un veterano della SuperLega: dal 2016 al 2022 ha giocato nella Vero Volley Monza, dove nel 2021 ha conquistato la Cev Cup, per poi passare a Trento nella stagione 2022/23. Con la propria Nazionale ha vinto una medaglia d’argento all’European Golden League 2018 durante la quale è stato anche premiato come miglior schiacciatore. Sempre nella stessa annata, si è classificato al secondo posto alla Challenger Cup.

LE PAROLE DI DONOVAN DŽAVORONOK-



« Sono molto felice di giocare nel Verona Volley. Ho creduto molto nel progetto che la società mi ha presentato e penso che ci siano tutti i numeri per fare bene e ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Campionato italiano innanzitutto come squadra ma poi anche a livello personale. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con questo gruppo e di assaporare il gusto e la grinta di uno dei Palazzetti più belli e caldi d’Italia con una tifoseria davvero straordinaria ».



LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO GIAN ANDREA MARCHESI-



« Siamo felici di accogliere Donovan nella grande famiglia Rana Verona. Contiamo molto sulla sua fisicità e sulla sua esperienza e crediamo che possa dare un importante contributo per la crescita della nostra squadra e del progetto sportivo ».