Azaria Gonzi torna a giocare a Siena

SIENA- Azaria Gonzi torna a casa. Il palleggiatore, nato nel 2000 a Montepulciano, alto 193 centimetri, è un nuovo giocatore della Emma Villas Volley Siena . La squadra, cioè, nella quale aveva effettuato la trafila del settore giovanile. Da allora Gonzi ha militato in varie formazioni in giro per l’Italia, in Serie A2 e in Serie A3. È maturato rispetto ai tempi nei quali era un giovane della “cantera” della Emma Villas Volley, ora torna alla casa madre con più qualità e con maggiore consapevolezza.

LA CARRIERA-

Dopo essere stato inserito a referto in alcune gare della Emma Villas Volley Siena in Serie A2 nella stagione 2016-2017, la sua esperienza in giro per il Belpaese ha preso il via nel 2018-2019 a Macerata, in Serie A2; la stagione seguente ha militato a Civitanova, in Serie A3. Nel 2020-2021 a Cuneo, in A2. L’anno successivo gioca ancora in Piemonte, a Torino, in Serie A3. Infine nella scorsa annata ha militato a Macerata, in Serie A3.

LE PAROLE DI AZARIA GONZI-

« Sono molto contento, tornare a Siena è come avere chiuso un ciclo. Ero un ragazzino quando militavo nel settore giovanile della Emma Villas, ora torno con maggiore consapevolezza e con un bagaglio aggiuntivo non solo da un punto di vista tecnico ma anche caratteriale ».

Cosa si porta dietro da tutte le esperienze sportive e professionali che ha effettuato in giro per l’Italia?

« Un sacco di amicizie ed esperienze che complessivamente mi hanno fatto crescere e maturare. Sono stato allenato da buoni allenatori dai quali ho appreso tante cose ».

Cosa significa per lei a questo punto della sua carriera tornare a Siena?

« Anche in questo momento, mentre sto parlando con lei, ho la felpa della Emma Villas addosso. Questo per dirle quanto sono legato a questa realtà. Tornare al PalaEstra sarà una bella emozione, c’è un bel tifo. Ci sarà la tranquillità di giocare in casa, giocherò per la maglia e in questo caso non è un modo di dire. E non c’è cosa più bella di questa ».

Quale giudizio si è fatto del roster che il team senese sta allestendo per la prossima stagione?

« Conosco Stefano Trillini, ho già giocato con lui. È un ottimo giocatore e sono proprio contento di essere di nuovo insieme a lui. Ho avuto tanti buoni feedback su tutti gli altri giocatori che Siena ha ingaggiato fino a questo momento in vista della prossima stagione sportiva. E ovviamente di coach Gianluca Graziosi non si può che parlare bene ».

Che tipo di campionato di Serie A2 si aspetta?

« Il livello sarà buono, non credo che ci sarà una squadra ‘ammazza-campionato’ e nettamente più forte delle altre come è avvenuto nella scorsa stagione con Vibo Valentia. Ritengo che Cuneo sarà tra le formazioni favorite, ma ci saranno anche altre squadre che potranno essere competitive ».

Il settore giovanile di Emma Villas è molto cresciuto dai tempi nei quali vi militava lei: qual è il suo pensiero al riguardo?

« Ne sono felice, sono proprio contento del lavoro che è stato fatto. È giusto che una società effettui investimenti di questo tipo. Ricordo la mia esperienza da giovanissimo: è tanto bello potersi avvicinare e magari avere la possibilità e la fortuna di allenarsi con i giocatori della prima squadra ».

Cosa le hanno dato le ultime sue esperienze in A2 e in A3?

« A Cuneo ho vissuto la mia prima stagione piena in Serie A2, ho visto molta professionalità, l’ambiente mi ha fatto crescere. Poi ho vissuto le esperienze a Torino, che è una bella città, e lo scorso anno a Macerata che per me è una sorta di seconda casa dato che lì ho terminato le scuole superiori e ho vissuto anche il mio primo anno di università ».

Tra poco, tra l’altro, lei si laureerà.

« A luglio. Mi laureo in Economia all’Università degli studi di Macerata, la mia tesi è sull’iniquità e sulle distorsioni del sistema catastale italiano. Non è stato semplice coniugare le due cose, lo studio e lo sport. Ora che sono quasi arrivato al traguardo provo tanta soddisfazione ».

Qual è il suo sogno sportivo?

« Mi piacerebbe giocare in Serie A1, il sogno è quello. Se riuscissimo a riportare Siena in Superlega sarebbe meraviglioso ».

In questi anni di lontananza fisica lei ha sempre seguito l’Emma Villas?

« Certamente. Ho seguito i risultati, ho guardato le partite e ho letto le notizie relative alla Emma Villas sul sito e sui social. Mi è dispiaciuto che la scorsa stagione non sia andata bene. Ora faccio parte del gruppo senese, sono un giocatore del team e il mio obiettivo sarà quello di dare un contributo in prima persona per il bene del club e con la voglia di centrare dei bei risultati ».