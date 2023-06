Santambrogio vice Orduna a Catania

CATANIA - Giovane, milanese ed entusiasta di affacciarsi alla SuperLega con la Farmitalia Saturnia Catania. Filippo Santambrogio ha passato la sua stagione con Conad Reggio Emilia, ma ora è pronto a mettersi in gioco con un Campionato diverso, con l’idea di continuare a lavorare sodo per farsi spazio e raggiungere i propri obiettivi.

LE PAROLE DI FILIPPO SANTAMBROGIO-

« Tra le mie ambizioni la SuperLega c’è sempre stata e già sapere di potersi allenare con atleti di altissimo livello è un primo obiettivo raggiunto. Quando si parla di un campionato di massima serie come il nostro, con un palcoscenico così importante come quello di Catania, l’importante è mettersi a servizio della squadra. E’ una scommessa importante quella della società e noi giocatori non potevamo che accoglierla scegliendo di sposarla a nostra volta. Passare da una serie A3 ad una SuperLega non è da tutti, non bisogna prepararsi solo mentalmente, ma arrivare con tutto quanto necessario. Di Catania mi ha stupito il calore dei tifosi, quel palazzetto è grande e importante ».