Robbert Andringa quarto schiacciatore di Piacenza

LA CARRIERA-

Robbert Andringa è alla sua prima stagione nel campionato italiano, le ultime sei le ha giocate in Polonia dove ha vestito la maglia del AZS Olsztyn. Ha giocato in Olanda con Lycurgus Groningen, nel campionato belga dove ha vinto con il Volley Aalst la Coppa del Belgio e la Supercoppa del Belgio e nel campionato francese con lo Stade Poitevin Poitiers. Dal 2010 fa parte della Nazionale Olandese ora allenata dall’italiano Roberto Piazza e in questo periodo è impegnato nella VNL.

LE PAROLE DI ROBBERT ANDRIGA-

« Dopo sei stagioni giocate in Polonia ho sentito che era il momento d fare un altro passo nella mia carriera, il campionato italiano è uno dei più competitivi al mondo e mi piaceva provare a giocare in Italia e vivere in Italia. Quando è arrivata la chiamata di Piacenza non ci ho impiegato molto a dire di sì, tra l’altro il mio arrivo a Piacenza ha un retroscena curioso: ho visto soltanto una partita dal vivo in Italia, molti anni fa proprio al PalabancaSport, era Piacenza -Cuneo, sono ora felice di potermi allenare e giocare in quel palasport e in una delle squadre più forti d’Italia e non solo d’Italia. So che il campionato italiano è di un livello molto alto, non esistono partite facili, tutte le squadre sono ben attrezzate e capaci di giocare una pallavolo di livello, in questo momento molti giocatori dei più forti del pianeta giocano in Italia e sono davvero entusiasta di potere affrontare questo campionato. Credo di essere un giocatore completo, il lavoro non mi spaventa e ho tanta voglia di migliorare, i miei punti di forza sono la ricezione e la difesa ».