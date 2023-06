Milano ha scelto il vice Porro: sarà Nicola Zonta

LA CARRIERA-

Il giovane di Tolmezzo vanta già una tripla esperienza in serie cadetta (Club Italia, Bergamo e Castellana Grotte) e un importante curriculum nel giovanile: nel 2017-18 è stato campione d’Italia under 19 con Segrate, miglior palleggiatore alle finali under 18 sempre con Segrate e nel 2019 ha conquistato un argento con la nazionale al mondiale del Barhein.

LE PAROLE DI NICOLA ZONTA-

Ciao Nicola, benvenuto a Milano. O forse dovremmo dire bentornato, visto che dopo la tua esperienza a Cuneo giovanissimo hai fatto due anni la serie B qui vicino, a Segrate, esperienza che ti ha lanciato poi nel Club Italia di A2. Che ricordi hai di quelle stagioni milanesi coronate dallo scudetto giovanile e dal trofeo di miglior palleggiatore U18?

« Sicuramente di quelle due stagioni a Segrate ho ricordi molto positivi, non solo per i successi a livello giovanile, ma anche per la crescita come giocatore sia a livello tecnico che caratteriale ».

Dopo tre anni in A2, sei passato a Fano in A3 con coach Maurizio Castellano, dove hai completato la tua crescita e portato la squadra al primato in stagione regolare. Cosa vi è mancato per tagliare il traguardo della promozione?

« È stata una stagione fantastica quest’ultima, nonostante non siamo riusciti a raggiungere la promozione. Penso che nella fase dei playoff ci sia mancata un po’ di lucidità in certi frangenti nelle partite decisive dove sono i dettagli a fare la differenza ma sono comunque orgoglioso della stagione che abbiamo fatto ».

Ora il doppio grande salto in Superlega, come stai vivendo questa lunga vigilia?

« Approdare nel campionato di Superlega è per me un sogno, è uno dei migliori campionati al mondo dove giocano tantissimi campioni, non vedo l’ora di iniziare ».

Hai già avuto modo di parlare o di conoscere coach Roberto Piazza?

« Ci siamo parlati al telefono, sarà certamente un piacere poter lavorare con lui, il suo palmares e la sua carriera parlano da soli. Sono sicuro che mi aiuterà molto a crescere ».

Sei giovanissimo, 23 anni appena compiuti, ma forse per la prima volta dovrai fare da secondo a qualcuno ancora più giovane, Paolo Porro, quale sarà il tuo ruolo in squadra?

« Penso che nonostante Paolo sia così giovane, io possa imparare molto da lui. Nel mio piccolo darò il massimo per aiutare la squadra, sono sicuro che possiamo toglierci delle belle soddisfazioni ».

Allianz Milano ha riportato a Milano la pallavolo che conta e l’entusiasmo dei tifosi con un’ultima stagione esaltante. Cosa ti aspetti dall’Allianz Cloud? E da tutto l’ambiente di Milano?

« Non ho ancora messo piede all’Allianz Cloud, ma dalle immagini che ho visto si tratta di un impianto fantastico e sicuramente grazie al pubblico viene valorizzato ancora di più. Spero di vedere tante famiglie sugli spalti, entusiaste e pronte a sostenerci ad ogni partita. Il nostro compito sarà di fare divertire il pubblico durante tutti i match. Credo che Milano sia diventata una grande realtà della pallavolo italiana oltre che in Superlega, anche a livello giovanile. Ringrazio tutta la Società per avermi dato questa possibilità ».

Vuoi fare un saluto ai tuoi nuovi tifosi? E magari una promessa?

« So che è partita la campagna abbonamenti, mi piacerebbe che venissero sottoscritte tante tessere annuali. Per il resto, auguro una buona estate a tutti e mando saluto ai nostri tifosi. Vi aspetto tutti al palazzetto per divertirci insieme! ».