Per Modena ancora un tie break vincente

VERONA- Incredibile partita a Verona, nell'anticipo della seconda giornata , nella quale la Valsa Modena riesce nell’impresa di rimontare due set, conquistando la seconda vittoria in altrettante giornate, al tie break. Gli uomini di Stoytchev partono forte ma maggiore esperienza della formazione ospite ha prevalso nei momenti topici del match, anche se gli scaligeri hanno registrato buone percentuali in attacco (51% complessivo), con Mozic e Amin capaci di mettere a terra 22 punti a testa. Finisce 2–3 (25-23; 25-17; 20-25; 23-25; 11-15) con Tommaso Rinaldi, entrato in campo a partita in corso, uomo copertina, capace con 18 conclusioni vincenti, di far pendere l'ago della bilancia dalla parte della formazione di Petrella

Verona parte schierando Spirito al palleggio, Esmaeilnezhad opposto, Mozi?-Dzavoronok schiacciatori, Grozdanov-Mosca centrali con D’Amico libero. Modena comincia col sestetto composto da Bruno-Sapozhkov in diagonale principale, Juantorena-Davyskiba di banda, Brehme-Stankovi? al centro con Federici libero.

A partire meglio sono i padroni di casa, 5-8, ma Modena pareggia subito i conti con la pipe di Davyskiba, 11-11. Verona scatta di nuovo in avanti, 14-17 con l’ace di Mozi?, ma ancora si riavvicina Modena con l’ottima serie al servizio di Rinaldi che porta al 19-19. L’allungo finale è dei padroni di casa, il set si chiude 23-25. Anche nel secondo parziale Verona mette la testa avanti, 4-9. La formazione di Stoychev non si ferma, 7-14 con l’attacco di Mozi?. Modena prova a rimettersi in carreggiata, ma Verona scappa sul 15-22 poi chiude 17-25. Comincia il terzo set coi gialloblù avanti, è subito 6-0 con due muri di Sapozhkov. Il quarto muro personale nel parziale dell’opposto russo segna il 15-8. Modena resta avanti, 22-17 col vincente di Juantorena. A mettere a referto l’ultimo punto del set è Rinaldi, 25-20 e Modena accorcia le distanze. Inizia il quarto parziale e Verona va avanti, 3-8. I gialloblù accorciano le distanze, 9-11. Modena rimette il set in parità con l’ace di Sanguinetti che vale il 15-15. Verona rimette la testa avanti, ma la serie al servizio di Bruno ribalta nuovamente la situazione, 21-19. Il primo tempo di Sanguinetti vale il 25-23 e il secondo tie-break in due gare per la squadra di coach Petrella. In avvio di quinto set l’ace di Rinaldi porta Modena sul 4-3 e al cambio campo i gialloblù conducono 8-5. Verona si porta sul 10-10, ma la serie al servizio di Sapozhkov spezza l’ultimo equilibrio e Sanguinetti chiude il match sul 15-11 e 3-2 per Modena che vince il secondo tie-break in due gare.

IL TABELLINO-

RANA VERONA – VALSA GROUP MODENA 2–3 (25-23; 25-17; 20-25; 23-25; 11-15)

RANA VERONA: Spirito 3, Amin 22, Mozic 22, Dzavoronok 14, Mosca 5, Grozdanov 3, D’Amico (L), Jovovic, Truhtchev, Cortesia 4, Zanotti, Bonisoli (L). All. Stoytchev

VALSA GROUP MODENA: Bruno 3, Sapozhkov 23, Juantorena 18, Davyskiba 6, Stankovic 10, Sanguinetti 7, Federici (L), Boninfante, G. Pinali, Rinaldi 18, R. Pinali, Brehme 3, Sighinolfi, Gollini (L). All. Petrella

ARBITRI: Zanussi,Caretti

Durata set: 30’; 25’; 26’; 32’; 19’; totale: 132’

MVP: Tommaso Rinaldi (Valsa Modena)

Spettatori: 3629