Trento rischia contro Taranto ma vince al tie break

TRENTO-Il secondo anticipo del secondo turno di Regular Season SuperLega Credem Banca 2023/24 regala altrettante emozioni ed incertezza, come successo poche ore prima a Verona. I Campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino questa sera hanno infatti dovuto sudare sino al quinto set per avere ragione della Gioiella Prisma Taranto nel giorno del ritorno del Mondoflex tricolore a Trento; sopra questa ambitissima superficie i padroni di casa hanno faticato ad essere continui, ma alla fine sono riusciti a coronare una rimonta simile a quella messa in atto sei giorni prima a Cisterna di Latina. Partita a razzo, la squadra di Soli ha faticato ad esprimersi in egual misura nella parte centrale del match, in cui la Gioiella Prisma ha meritato di passare a condurre e si era anche portata ad un passo dal chiudere sul sorprendente 1-3 esterno il match. La rediviva reazione dei Campioni d’Italia (sotto 17-21 nel quarto) è passata per i servizi di Michieletto per gli attacchi di Rychlicki, alla fine MVP. Ottenuta la possibilità di giocare il tie break, poi il match non ha più avuto storia. Taranto può rammaricarsi per l’occasione sprecata ma ha comunque mosso la classifica e può godersi un grande Russell (28 punti). Per Trento seconda vittoria al cardiopalma e tante indicazioni utili in vista dell’imminente Del Monte® Supercoppa.



I PROTAGONISTI-



Kamil Rychlicki (Itas Trentino)- « Siamo stati bravi a non smettere di crederci anche nel momento più difficile. Come a Cisterna abbiamo accettato di non poter giocare sempre al massimo ma siamo riusciti a venire a capo anche di questo match. È una vittoria preziosissima e che ci dà morale e convinzione nei nostri mezzi ».