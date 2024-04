Conegliano-Scandicci, inizia la battaglia per il titolo

CONEGLIANO (TREVISO)- Comincerà domani, mercoledì 17 aprile, l'ultimo appuntamento della stagione 2023-24: la Finale Scudetto dei Playoff Serie A1 Tigotà. In diretta dal Palaverde a partire dalle 20.30 e in onda su Rai Sport, Sky Sport Arena e VBTV, la Prosecco Doc Imoco Conegliano affronterà davanti al suo pubblico la Savino Del Bene Scandicci per la Gara 1 della Serie che assegna il 79° tricolore. L'una contro l'altra la prima e la seconda classificata della Regular Season: da un lato la formazione di coach Santarelli, a caccia del sesto scudetto consecutivo, il settimo nella storia, dall'altro la squadra di coach Barbolini, alla prima apparizione in una Finale Scudetto. Due dei migliori team al mondo, guidati da due allenatori cinque volte campioni d'Italia, in lotta per il podio all time dietro gli 11 trofei di Sergio Guerra e gli 8 di Loredana Lugli. Due palleggiatrici che hanno fatto e continuano a fare la storia di questo sport come Wolosz e Ognjenovic, due giovani opposte già campionesse affermate come Haak e Antropova, tante stelle nazionali e internazionali come Robinson-Cook, Plummer, Fahr, Lubian e De Gennaro da un lato, Zhu, Herbots, Carol, Nwakalor e Parrocchiale dall'altro, con panchine altrettanto competitive e pronte a dare il loro contributo. Uno spettacolo assicurato che emozionerà il pubblico sugli spalti e terrà incollati i migliaia di spettatori che in Italia e nel mondo seguiranno la partita da casa. Un confronto che prevederà sicuramente altre due sfide, con Gara 2 in programma a Palazzo Wanny sabato 20 aprile, sempre alle 20.30, e Gara 3 nuovamente al Palaverde alle ore 18 di mercoledì 24 aprile. Le eventuali Gara 4 e Gara 5 verranno invece disputate sabato 27 (ore 20.30) e martedì 30 aprile (ore 17.30).

PRECEDENTI: 29 (24 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 5 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Isabelle Haak a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019; Marina Lubian a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - Allenatori: Fabio Gabban a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017

Joanna Wolosz (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Alla fine siamo riuscite ad arrivare in fondo a tutte le competizioni, era il nostro obiettivo, e adesso possiamo concentrarci sulla finale scudetto. La semifinale con Novara è stata molto dura, abbiamo faticato, ma siamo riuscite a conquistare la finale giocando una grande gara3, anche in finale ci vorrà la nostra migliore versione in campo perchè quest'anno i playoff del campionato hanno avuto un livello altissimo che si eleverà ancora di più in questa finale scudetto. Stavolta è un'avversaria nuova rispetto agli ultimi anni, per la prima volta ci giocheremo lo scudetto con Scandicci che si è dimostrata una grande squadra per tutta questa stagione e sarà bellissimo affrontarle. Nella squadra toscana ci sono campionesse incredibili, ragazze che hanno fatto e continuano a fare la storia della pallavolo e per me sarà un'emozione e uno stimolo particolare affrontare Maja (Ognienovic) che gioca nel mio stesso ruolo ed era uno dei miei idoli, una giocatrice fantastica che sarà un piacere affrontare. Ci aspetta una serie incerta e combattuta, dovremo iniziare bene mercoledì e sono contenta che siamo al completo perchè ci sarà bisogno di tutte. Iniziamo nel nostro Palaverde e sarà importante perchè quest'anno forse più di ogni altra stagione giocare nel nostro palazzetto è un'esperienza fantastica, uno spettacolo tutto gialloblù che ci carica, non vediamo l'ora di iniziare la finale ».

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Al di là del fatto che si tratta della prima volta per questa società, approdare a una finale scudetto è il massimo che si possa sperare alla fine di un campionato, quindi affrontiamo queste finali con tantissimo entusiasmo, con tanta voglia di fare bene e con la convinzione che arriviamo a questo appuntamento in una buona condizione, sia fisica che anche di gioco. Allo stesso tempo abbiamo la consapevolezza che giochiamo contro una formazione che non ha bisogno di presentazioni, una squadra che ha vinto cinque scudetti consecutivi e che perde una volta ogni 40-50 partite, però è una avversaria che dobbiamo affrontare assolutamente a viso aperto ».

GARA 1 FINALE PLAY OFF-

Mercoledì: 17 aprile 2024, ore 20.30



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Pozzato, Zavater