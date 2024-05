Starting Six: Massimo Righi: "Siamo in costante crescita"

ROMA- In Starting Six riservato al movimento maschile Pasquale Di Santillo ha intervistato Massimo Righi, presidente della Lega Maschile analizzando la stagione partendo ovviamente dal trionfo ad Antalya di Trento che ha riportato in Italia la Champions Maschile, trionfo che mancava dal 2019, senza dimenticare il Mondiale per Club conquistato da Perugia. Righi fra le tante riflessioni ha sottolineato come non solo la Superlega, ma l’intero movimento abbia mantenuto anche quest’anno standard altissimi, migliorando, se possibile, i riscontri rispetto al passato grazie all’impegno di tutte le componenti e dalla sinergia Lega e club. Altro aspetto sottolineato dal presidente è quello legato al processo costante di crescita del pubblico e degli ascolti televisivi che anche in questa stagione hanno fatto registrare numeri straordinari recuperando totalmente dopo le difficoltà dettate dagli anni difficili legati alla pandemia. Dalle parole di Righi la grande soddisfazione per il fatto di come la pallavolo italiana nel mondo sia considerato un modello e un esempio di un modello sportivo in un paese prettamente calciofilo come il nostro. Annunciate alcune importanti novità come quella di poter far ascoltare al pubblico quello che dicono gli arbitri nel corso dei video check (esperimento provato per la prima volta in occasione della Final Four di A2), e quello di portare la Supercoppa italiana all’estero. Clamorosa la richiesta arrivata dal Giappone di giocare la prima di campionato di Superlega a Tokyo a testimonianza dell’attenzione planetaria sul nostro campionato. Ultime riflessioni sulla nazionale con la sottolineatura di come la Superlega sia allenante per la squadra azzurra e sulla riforma del vincolo sportivo che potrebbe creare difficoltà ai club e soprattutto ai vivai.