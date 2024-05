Volley Mercato: Ahmed Ikhbayri, opposto libico per Modena

MODENA- Ahmed Ikhbayri farà parte del roster di Modena Volley per la stagione 2024/2025. L’opposto di nazionalità libica, classe 1996, è reduce da due stagioni giocate nel campionato coreano. In passato ha collezionato esperienze anche nel campionato serbo e in quello sloveno con la maglia del Maribor con cui ha giocato anche la Champions League. Nel suo palmares individuale vanta la conquista del titolo di miglior opposto ai Campionati Africani 2023 e quello di capocannoniere del campionato sloveno 2022.