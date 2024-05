Volley Mercato: Diogo Fevereiro secondo palleggiatore di Taranto

LA CARRIERA-

Diogo Fevereiro classe 2005, per 181 cm di altezza, originario del Portogallo, di Lisbona, sarà il secondo palleggiatore della Gioiella Prisma, dietro l’ala sapiente di Jan Zimmermann. Nato pallavolisticamente nelle fila del Ginasio Clube de Santo Tirso, Fevereiro sviluppa le sue capacità pallavolistiche nell’Sc Espinho under 21, e successivamente approda al Benfica, prima Under 21 e poi in prima squadra. Durante l’ultima stagione si è ben distinto anche in Champions a più riprese (anche contro la squadra di Piacenza ) partendo da terzo palleggiatore ma intervenendo più volte in campo, meritando l’attenzione della dirigenza ionica. A livello nazionale, Fevereiro ha militato nella nazionale under 17 e 19. Dotato di un buon palleggio e molta fantasia nella distribuzione, Fevereiro ha saputo conquistare grandi spazi di gioco sia in maglia Portoghese che nella prima squadra del Benfica.

Le parole di Diogo Fevereiro-

« Sono molto felice di giocare in Superlega, uno dei migliori campionati al mondo, con i migliori giocatori. Non vedo l’ora di iniziare la stagione a Taranto per migliorarmi e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Per me giocare a Taranto è una sfida di altissimo livello e spero di poter misurarmi in campo nel migliore dei modi ».

Le parole del direttore sportivo Mirko Corsano-

« Diogo Fevereiro è un giocatore con una buona base di partenza e con ampi margini di crescita. Data la sua giovane età porterà al gruppo quell’entusiasmo e quella sfrontatezza di cui la squadra ha bisogno, sin dalle prime battute del campionato, e imparerà a misurarsi con un campionato di alto livello come il nostro direttamente sul campo ».