Volley Mercato: Monza riporta in Italia Taylor Averill

LA CARRIERA-

La carriera del nuovo centrale di Monza parte dal Bay to Bay Volleyball Club durante il periodo scolastico nella Branham High School. Nel 2011 si iscrive alla UC Irvine University (California), mentre nel 2012 passa alla University of Hawaii dove dal ruolo di schiacciatore-opposto viene spostato al centro. Qui ottiene i suoi migliori risultati a livello universitario, guadagnandosi la prima convocazione con la nazionale maggiore a stelle e strisce con la quale vince una medaglia d’argento alla Coppa Panamericana giocata a Tijuana, Messico. Nella stagione 2015/16 il suo primo ingaggio fuori dagli USA, chiamato dalla Pallavolo Padova; in Veneto rimane due stagioni, prima di spostarsi in Lombardia per vestire i colori della Powervolley Milano. Nel campionato 2018/19 si sposta in Francia, allo Chaumont: al termine della stagione interrompe l’attività sportiva per problemi fisici. Rientra in campo per l’annata 2020/21 vestendo la maglia del Cannes, sempre nella massima divisione francese, con cui vince il Campionato. Nella stagione successiva, la carriera di Averill prosegue in Polonia, con la casacca dell’AZS Olsztyn, dove rimane per due annate, per poi spostarsi, sempre nella massima divisione polacca, al Projekt Warszawa con cui, nella stagione 2023/24, conquista la CEV Challenge Cup battendo in finale proprio la MINT Vero Volley Monza.

Le parole di Taylor Averill-

« Sono estremamente felice di arrivare al Vero Volley nella prossima stagione avevo molta voglia di tornare in Italia e Monza mi ha dato questa bella opportunità. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro e conoscere i miei nuovi compagni, oltre che il caloroso pubblico dell’Opiquad Arena ».