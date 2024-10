Starting Six: Grottazzolina-Padova la partita dei record

ROMA- Starting Six, l’osservatorio sulla pallavolo, che al maschile ci regala le emozioni della quarta giornata di campionato. Si parte, nei commenti di Pasquale Di Santillo, dalla vittoria di Trento che, davanti al pubblico amico, ha dovuto però lasciare un set ad una Modena in crescita e strappare ai rivali due set ai vantaggi dopo dura lotta. L’anticipo sabato che ha visto Piacenza superare Taranto in quattro set, mantenendo il vertice della classifica a punteggio pieno al pari della squadra di Soli, ma non senza soffrire la fresca verve della formazione pugliese. Qualche difficoltà anche per Perugia, priva di Giannelli, che ha lasciato il primo set ad una concreta Cisterna che poi si è dovuta arrendere davanti al maggior tasso tecnico della squadra di Lorenzetti. Milano ha fatto suo un combattutissimo derby con Monza lasciando la squadra di Eccheli nelle pastoie del bassofondo della classifica. Verona, oggi quarta in classifica, ha sconfitto in casa una Civitanova dal rendimento altalenante mentre a Grottazzolina si è assistito ad una vera e propria battaglia fra la neo promossa formazione di Ortenzi e Padova durata 178 minuti (record assoluto per la Superlega) che alla fine ha visto i veneti imporsi al tie break.