Starting Six: Brogioni, 'Superlega il campionato più bello del mondo'

In Prima Fila, affrontando come primo argomento quello legato alla nazionale maschile Brogioni sottolinea come l’amarezza per la mancata conquista di una medaglia sia stata eccessivamente amplificata, facendo rilevare come la squadra di De Giorgi sia ancora molto giovane e quindi in fase di costruzione e che comunque è ancora campione del mondo in carica, testimonianza tangibile di come la pallavolo italiana è attualmente, al maschile e al femminile, ai vertici internazionali. La delusione per il risultato di Parigi degli azzurri va analizzata, secondo Andrea, anche alla luce del valore delle nazionali affrontate e dell’altissimo livello tecnico raggiunto dalle nazionali che ci sono arrivate davanti. Nell’analisi di quanto sta avvenendo in Superlega Brogioni sottolinea come il nostro sia il campionato più bello del mondo, capace di regalare emozioni e dove l’equilibrio regna sovrano. Dopo quattro giornate nessuna formazione è ferma a 0 punti e questo è un segnale del valore tecnico, anche delle squadre più piccole. Ricordando le dichiarazioni di Anzani di qualche giorno fa l’intervistato fa rilevare come, dietro le favorite Perugia e Trento, di sia una ‘banda’ di formazioni in grado di stupire. Piacenza è già una grande che può lottare ai vertici, e poi Monza, Modena, Verona, che possono lottare per la prima posizione. Fra i prospetti più interessanti del torneo Tommaso Rinaldi di Modena e Mattia Boninfante, giovane regista di Civitanova.

Sempre Andrea Brogioni è il protagonista di Totovolley nel quale il regista toscano si cimenta nel difficile compito di azzeccare i risultati delle partite della quinta giornata di Superlega.

Social show ci regala, come ogni settimana, le immagini più spettacolari dell’ultimo turno di campionato, quelle che spopolano sul web e raccolgono il maggior numero di like.