Civitanova che colpo ! 3-0 alla capolista Piacenza

Assenze di rilievo su entrambi i fronti al fischio d’inizio. Nella metà campo di casa manca il martello canadese Erik Loeppky, fermato da problemi muscolari e sostituito dal convalescente Alex Nikolov, alla prima partita da titolare in questa stagione. Nella metà piacentina, invece, è assente il grande ex Robertlandy Simon, alle prese con problemi alla schiena e rimpiazzato da un altro ex, Fabio Ricci. Tra gli ospiti è rimasto alla base anche Uros Kovacevic.

In avvio di gara coach Medei parte con Boninfante e Lagumdzija in diagonale, Chinenyeze e Podrascanin al centro, Nikolov e Bottolo alla banda, Balaso è il libero. Non è della partita il canadese Loeppky per infortunio.

Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Ricci e Galassi al centro, Maar e Mandiraci alla banda, Scanferla è il libero. Simon è in panca, in mattinata ha accusato un dolore alla schiena, Kovacecic è rimasto a Piacenza per recuperare al problema articolare e Salsi dall’intervento al ginocchio.

Il parziale d’apertura registra un equilibratissimo tira e molla tra le due squadre fino a quota 18, dopodiché è proprio il turno al servizio di Nikolov a indirizzare le sorti del set sul binario dei padroni di casa. Un ace del talento bulgaro vale il break sul 20-18, che acquista maggiore consistenza già nell’azione successiva, grazie a un muro di Boninfante su Mandiraci. Il finale, tra un errore di Maar e una ricezione spettacolare di Balaso (62% di positività nel fondamentale per i padroni di casa, contro il 35% degli ospiti), che contribuisce a mantenere la Gas Sales a debita distanza, è un palcoscenico in cui si distinguono Adis Lagumdzija (top scorer con 5 punti) e l’olimpionico Chinenyeze, autore del primo tempo che sancisce il 25-20 per la Lube.

Anche nel secondo set l’allungo è dei padroni di casa, ma stavolta arriva già sul 12-10, merito di un Boninfante protagonista anche dai nove metri oltre che in cabina di regia (ben 5 punti nel parziale per lui, con 2 ace), dove il giovanissimo palleggiatore arrivato in estate da Modena, costantemente incitato da tifosi di casa, dimostra di trovarsi sempre più a suo agio. Civitanova allunga sul 17-14, grazie a un tocco di rete degli emiliani su un attacco di Lagumdzija, e il 22-18 firmato successivamente da un attacco di Chinenyeze vale di fatto da chiusura anticipata delle ostilità in favore della formazione di Medei, che attinge tatticamente dalla panchina quando occorre rafforzare la linea di ricezione sulla battuta float (dentro Bisotto), così come per provare ad allungare ulteriormente forzando col servizio (dentro l’iraniano Poriya). Finisce di nuovo 25-20, con Podrascanin e compagni che attaccano col 59% di squadra contro il 52% della Gas Sales (sugli scudi Bottolo, 75% di efficacia per lui), sono più incisivi a muro (3-1), e continuano a sfoderare un superlativo Balaso nelle retrovie.

Il terzo set è un monologo della Cucine Lube, che affonda la squadra di Anastasi con un incredibile turno in battuta di Mattia Bottolo: 4 ace consecutivi e 19-12 sul tabellone, con il definitivo 25-20 (ancora!) che viene firmato dal solito Bottolo, top scorer della sfida con 13 punti (69% in attacco, 4 ace, 77% in ricezione col 31% di perfette) alla pari del piacentino Mandiraci. Mattia Boninfante, autore addirittura di 9 punti, ne è invece l’Mvp.

I protagonisti-

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « Siamo stati bravi a imporci, nonostante l’assenza di Eric. Anzi molto bravi, abbiamo disputato una bella partita di squadra perché vincere 3-0 contro piacenza, che fino a ora non aveva mai perso, vuol dire essere stati sul pezzo. Oggi la spinta del nostro pubblico è stata importantissima, i tifosi si sono sentiti molto nel giorno del loro tredicesimo compleanno e noi gli abbiamo fatto un bel regalo con questa vittoria, ne siamo molto contenti. Per me è un po' strano giocare contro giocatori di questo calibro da protagonista, fino a due anni fa li guardavo in televisione e adesso confrontarmi con loro è un grande privilegio. Cerco di sfruttare chance come questa e godermele ogni volte ».

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « E’ stata una partita difficile in tutti i sensi, abbiamo faticato tantissimo in battuta e se si permette a Boninfante di giocare con la palla in testa anche muro e difesa va in crisi. Una sconfitta sul campo di Civitanova ci sta, non facciamo drammi, è stata una giornata negativa in alcuni fondamentali, adesso pensiamo alla prossima sfida che ci attende contro un’altra grande ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA (25-20, 25-20, 25-20).

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 9, Loeppky (L), Chinenyeze 5, Lagumdzija 11, Bottolo 13, Podrascanin 6, Gargiulo 13, Orduna ne, Bisotto, Balaso (L), Hossein Khanzadeh, Nikolov 6, Dirlic ne. Tenorio ne. All. Medei.

GAS SALES PIACENZA: Kedzierski, Ricci 3, Brizard 2, Maar9, Mandiraci 13, Scanferla (L), Galassi 4, Simon ne, Andringa, Romanò 12, Bovolenta, Gueye 1, Loreti (L) ne. All. Anastasi

ARBITRI: Vagni (PG) e Verrascina (RM).

Durata set 25’, 26’, 26’. Totale 77’.

MVP: Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 2561