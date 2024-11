Starting Six: alle porte la 9a di andata

ROMA-La puntata di Starting Six dedicata al volley maschile, in copertina, presenta la 9a giornata di Superlega. Pasquale Di Santillo, nella rubrica Prima Fila, dopo aver commentato l’attuale classifica, parte con l’analisi del turno iniziando da Cisterna-Grottazzolina, anticipo del sabato, che mette a confronto la formazione di Falasca, reduce da due brillanti vittorie consecutive (tre nelle ultime quattro), e quella di Ortenzi fanalino di coda del torneo a caccia della scintilla positiva per tentare di risalire la china. I rientri di Petkovic e Fedrizzi potrebbero ridare nuovi slanci alla neo promossa formazione marchigiana. La sfida più gustosa del campionato è quella di Trento, attestatasi saldamente al secondo posto, e Monza che, finalmente, è riuscita a risalire la china. Gli uomini di Eccheli, reduci dal successo in Champions e dalla vittoria di Verona in campionato, hanno tanta voglia di ripetere in questa stagione le performance che le permisero di battere gli uomini di Soli sia in Coppa Italia che nelle semifinali Play Off. Milano ospita la lanciatissima Perugia con grande voglia di stupire e di fermare la capolista. Piacenza cerca riscatto a Verona. L’ex capolista dovrà però confrontarsi con la squadra di Stoytchev che, dopo un bell’inizio di stagione, ha incassato tre sconfitte consecutive. Contando sul bomber Keita gli scaligeri hanno le carte in regola per provare a mettere in difficoltà Romanò e compagni. Civitanova sarà ospite di Taranto con l’obiettivo di rimanere agganciata al treno delle grandi. Modena, dopo due ko di fila ed essere scivolata in classifica, attende Padova al Pala Panini per tornare a vincere.