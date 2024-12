Starting Six. Perugia sbanca Monza, Civitanova ferma Trento

Match&Play ci porta subito a Civitanova dove, nel fortino dell’Eurosole, la squadra di Medei ha spazzato via le resistenze di Trento, alla seconda sconfitta stagionale in campionato. Un risultato che esalta il rendimento dei cucinieri fra le mura amiche e toglie il primo posto a Michieletto e compagne. Sul gradino più alto del podio torna Perugia, vittoriosa in rimonta sul campo di Monza. Piacenza nell’anticipo fa un sol boccone del fanalino di coda Grottazzolina. Vittorie pesanti per Verona, nel derby contro Padova, per Modena al tie break sul campo di Taranto, con doppia rimonta. Milano, nell’anticipo giocato il 7 novembre aveva sconfitto Cisterna.

Overthestat, come sempre, ci riporta le classifiche di rendimento individuali nell’ultimo turno. Fra i marcatori Reggers (Milano) con 33 punti, poi Faure (Cisterna) con 27 e Michieletto (Trento) con 26. Al servizio giornata super per Buchegger (Modena) con 5 ace seguito da Lanza (Taranto) e Fedrizzi (Grottazzolina) con 3. Fra i muratori prestazione monstre di Anzani (Modena) con 9, seguono Keita (Verona) e Giannelli (Perugia) con 3.

Nelle classifiche dopo la 10° giornata Keita (Verona) è al comando fra i bomber con 249 punti, a distanza il secondo, Alessandro Michieletto (Trento) con 208, poi Reggers (Milano) con 183. Nella classifica degli ace in due al comando Plotnytskyi (Perugia) e Lagumdzija (Civitanova) con 20, al terzo posto Bayram (Cisterna) e Michieletto (Trento) con 17. Fra i blockers Simone Anzani (Modena) è in testa con 27, seguito da Demyanenko (Grottazzolina) con 26, terzi a pari merito D'Heer (Taranto) e Flavio (Trento) con 25.

Coppe Europee presenta la due giorni che vedrà protagoniste le italiane. Nella 3a di andata della fase a Pool di Champions, Milano ospita oggi i polacchi dell’ Aluron, Monza sarà in trasferta in Germania in casa dell’Helios Grizzlys Giesen. Domani Perugia ad Ankara per la supersfida con l’ Halkbank. In Cev Cup Trento protagonista in casa del Benfica nell’andata degli ottavi, nell’andata degli ottavi, mentre Civitanova sarà in Serbia, nell’andata degli ottavi, ospite del Karadjordje.

In Beach Passion una lunga intervista, realizzata dai colleghi della Fipav, con Paolo Nicolai, nuovo responsabile tecnico delle coppie tricolori maschili in vista del prossimo quadriennio Olimpico.