La sfida salvezza Monza-Grottazzolina apre il girone di ritorno

ROMA- Messo in archivio il girone d’andata della Regular Season 2024/25 e delineato il tabellone della Del Monte Coppa ® Italia SuperLega, con i Quarti di Finale in programma il 29 e 30 dicembre 2024 e la Final Four fissata per il 25 e 26 gennaio 2025 tra le mura dell’Unipol Arena di Bologna, le squadre sono pronte per le prime fatiche del girone di ritorno. Fatta eccezione per la Cucine Lube Civitanova e l’Itas Trentino, attualmente in Brasile per il Mondiale per Club, e di conseguenza le loro avversarie, cioè Sonepar Padova e Cisterna Volley.

Gli incontri in programma alla Kioene Arena e alla IlT quotidiano Arena non sono ancora stati fissati in calendario. L’ultimo turno ha quindi definito la classifica della massima serie dopo il giro di boa.

Già stabilito da giorni il titolo di campione d’inverno, conquistato dalla Sir Susa Vim Perugia, che domenica 15 dicembre, alle 18.00, in diretta su DAZN, farà visita alla Rana Verona, balzata al quarto posto davanti alla Gas Sales Bluenergy Piacenza in extremis, con gli emiliani che ora bramano una reazione al PalaPanini nel posticipo esterno delle 20.30 di domenica, con diretta Rai Sport, contro la Valsa Group Modena, finita ottava dopo lo stop casalingo nella sfida con l’Allianz Milano. In virtù del successo corsaro per 3-1 raccolto in Emilia, i meneghini hanno blindato il sesto posto, in attesa di ripartire dalla sfida interna con la Gioiella Prisma Taranto, con fischio d’inizio domenica alle 16.00 e live streaming su DAZN. A dare il battesimo al girone di ritorno, invece, sarà la diretta su Rai Play del confronto di domani, venerdì 13 dicembre, alle 20.00, tra Mint Vero Volley Monza e Yuasa Battery Grottazzolina. Un successo dei padroni di casa isolerebbe ulteriormente il fanalino di coda marchigiano, che invece vuole riaprire i giochi e rinvigorire le proprie forze dopo il giro di boa.

TUTTE LE SFIDE-

Mint Vero Volley Monza - Yuasa Battery Grottazzolina-

Ossigeno allo stato puro in palio nell’anticipo tra Mint Vero Volley Monza e Yuasa Battery Grottazzolina, ovvero l’undicesima forza della SuperLega a 7 punti e l’ultima della classe a quota 2. Nell’unico precedente, al debutto stagionale del torneo in corso, i brianzoli hanno vinto al PalaSavelli di Porto San Giorgio con molta fatica, al termine di una maratona estenuante. Il preludio di un torneo in salita per entrambe le squadre. Il girone di andata si è chiuso con due sconfitte: il team lombardo ha ceduto in quattro set a Cisterna di Latina, quello marchigiano ha perso con il massimo scarto in casa il derby regionale con Civitanova anticipato tra la nona e la decima giornata. L’unico ex in campo è Francesco Comparoni, a Monza nel 2021/22 e nel 2023/24.



PRECEDENTI: 1 (1 successo Mint Vero Volley Monza)

EX: Francesco Comparoni a Monza nel 2021/22, 2023/24

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Affrontiamo uno scontro salvezza cruciale, una sfida che richiede tutta la nostra concentrazione e determinazione. Dovremo scendere in campo con la piena consapevolezza dell'importanza di questo incontro, adottando l'atteggiamento giusto che partite di questa natura richiedono. Ogni dettaglio sarà fondamentale per costruire il risultato, e ci impegneremo al massimo per raggiungere il nostro obiettivo ».

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- «Sicuramente per noi questa è una partita importante, vogliamo iniziare il girone di ritorno con un piglio diverso sia nel lavoro che facciamo in palestra, sia poi in quello che si tradurrà sul campo. Ci stiamo allenando con una buona intensità, continuiamo ad avere qualche problema ma dobbiamo essere bravi a nasconderlo, è inutile stare a guardare quello che ci manca. Dobbiamo lavorare con quello che c'è, con quello che possiamo fare adesso per vincere perché abbiamo, secondo me, delle buone qualità; possiamo fare delle buone cose anche quando siamo in difficoltà e dobbiamo attaccarci a quelle ».

Allianz Milano - Gioiella Prisma Taranto-

Nona sfida tra Allianz Milano e Gioiella Prisma Taranto, con gli ambrosiani che hanno sempre battuto gli ionici fino alla debacle maturata nel 1° turno di andata del torneo in corso al PalaMazzola. Gli uomini di Roberto Piazza, forti del 3-1 esterno inflitto a Modena valso il 6° posto a quota 18 e una rievocativa trasferta all’Eurosuole Forum nei Quarti di Coppa Italia, vogliono riscattare lo scivolone dell’andata sfruttando il fattore campo. Il gruppo di Dante Boninfante, ora a 10 punti come Padova, vuole vendere cara la pelle dopo il match difficile perso in tre set a Verona. Quattro gli ex nei roster: da una parte Jacopo Larizza (gara n. 200 in carriera), dall’altra Aimone Alletti, Fabrizio Gironi e Marco Rizzo (gara n. 400 in carriera).



PRECEDENTI: 8 (7 successi Allianz Milano, 1 successo Gioiella Prisma Taranto)

EX: Jacopo Larizza a Taranto nel 2022/23; Aimone Alletti a Milano nel 2015/16, 2019/20; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Marco Rizzo a Milano nel 2014/15

Matteo Staforini (Allianz Milano)- « Con la partita di Taranto inizia la seconda fase del campionato. Da qui in avanti sarà un mese ricco di partite molto belle da giocare a partire da quella di domenica in casa nostra, dove vogliamo "vendicare" il risultato dell'andata contro una Taranto che sta esprimendo bene il suo gioco e che sta dando filo da torcere a chiunque ».

Fabrizio Gironi (Gioiella Prisma Taranto)- « Questa partita con Milano servirà a ritrovare un po’ di certezze e buon gioco che non siamo riusciti a esprimere nella partita con Verona. Sicuramente Milano non sarà la stessa squadra del girone di andata, lo confermano anche molti degli ultimi risultati, vedi la vittoria su un campo difficile come quello di Modena, ma anche le prestazioni che stanno avendo in Champions League. Milano è una squadra che ora ha trovato la sua grinta e ha anche dei terminali offensivi importanti come Reggers che è uno dei migliori realizzatori del campionato, Kaziyski e Louati che sono due giocatori molto esperti, Louati anche campione olimpico, gente che sa giocare molto bene a pallavolo e in questo periodo lo sta dimostrando. Sarà quindi una partita molto difficile come alla fine lo sono tutte quelle di questo campionato ».

Rana Verona - Sir Susa Vim Perugia-

Il girone di ritorno si apre con il botto al Pala Agsm Aim. I padroni di casa della Rana Verona ospitano i campioni d’inverno della Sir Susa Vim Perugia, battuti 7 volte su 41 incroci. Grazie al 3-0 su Taranto, la formazione scaligera si è presa il quarto posto al giro di boa superando Piacenza e garantendosi il fattore campo contro gli emiliani nei Quarti di Coppa Italia, anche per via del successo al tie break dei Block Devils sulla Gas Sales nell’11a di ritorno al PalaBarton. Gli umbri non fanno sconti e vogliono proseguire la scia di vittorie. Verona sogna l’impresa interna contro i due ex in campo, Massimo Colaci e Sebastian Solé, e l’ex in panchina, Angelo Lorenzetti. Record vicini in Regular Season per Donovan Dzavoronok (gara n. 200) e Luca Spirito (1 muro ai 200) e nella carriera italiana per Wassim Ben Tara (5 attacchi vincenti ai 500).



PRECEDENTI: 41 (34 successi Sir Susa Vim Perugia, 7 successi Rana Verona)

EX: Massimo Colaci a Verona nel 2008/09, 2009/10; Sebastian Solé a Verona nel 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Verona nel 2006/07

Rok Mozic (Rana Verona)- « Sicuramente sarà una delle partite più difficili da affrontare, in SuperLega non ci sono gare facili. Non hanno ancora perso e questo fa capire il valore della squadra. L'importante sarà dare il massimo in campo, con tutta l'energia che abbiamo, anche perché giochiamo in casa davanti a tanto pubblico. Dobbiamo crederci e andare a tutto fuoco, abbiamo già dimostrato di poter giocarcela contro di loro ».

Alessandro Piccinelli (Sir Susa Vim Perugia)- « Stiamo avendo una settimana piena per preparare questa partita, e anche per recuperare energie, dopo il grande dispendio sia fisico che mentale del match di domenica con Piacenza. Inizia il girone di ritorno, ma è anche tutta una fase di preparazione per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Ci arriveremo pronti per affrontare un'altra partita lunga, tosta, impegnativa, fuori casa. Verona è cresciuta, sta continuando a crescere e sta lavorando molto bene. E' sicuramente una delle squadre più in forma di questa fase della Superlega perché, rispetto all'inizio di stagione, ha recuperato tutti gli infortunati e ora sono ad organico completo e restano un avversario estremamente pericoloso, soprattutto in casa loro ».

Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza-

Alla vigilia del faccia a faccia n. 21, con un bilancio di 10 vittorie a testa negli scontri diretti, la Valsa Group Modena e la Gas Sales Bluenergy Piacenza completano il giro di boa con l’amaro in bocca per le sconfitte impattanti in chiave Coppa Italia. I gialli sono caduti in casa con Milano e si ritrovano ottavi, con tanto di trasferta a Perugia nel primo turno di Coppa. Gli emiliani si sono battuti nella tana dei Block Devils, ma hanno ceduto al tie-break scivolando al quinto posto e quindi fuori dalle quattro teste di serie per il trofeo nazionale. La truppa ospite dovrà cercare il pass per la Final Four di Coppa Italia su campo di Verona, la squadra che ha superato in classifica la Gas Sales sul filo di lana nell’11° turno. Tre gli ex: da una parte Dragan Stankovic (9 punti ai 3000 in Italia), dall’altra Uros Kovacevic e Nicola Salsi. Doppio record in Italia per Stephen Maar (8 punti ai 3000 e 1 attacco vincente ai 2500).



PRECEDENTI: 20 (10 successi Valsa Group Modena, 10 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20; Uros Kovacevic a Modena nel 2012/13, 2013/14, 2014/15; Nicola Salsi a Modena nel 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2022/23

Paul Buchegger (Valsa Group Modena)- « Dobbiamo subito cambiare passo e spingere al massimo nelle prossime partite. Piacenza? Mi aspetto un match combattuto, dobbiamo ripartire subito e dimostrare che siamo forti e che possiamo giocarcela contro chiunque ».

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Stiamo riprendendo un percorso che ci aveva dato parecchie soddisfazioni ma è stato poi rallentato dall’assenza di alcuni giocatori per infortunio. I ragazzi in palestra stanno lavorando molto bene, a Modena ci aspetta una partita complicata vuoi per la caratura degli avversari vuoi perché entrambi arriviamo da una sconfitta ma sono fiducioso perché piano piano stiamo tornando al completo e vedo nel gruppo tanta voglia di fare. Mi aspetto anche a Modena la stessa caparbietà vista a Perugia ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a DI RITORNO-

Venerdì 13 dicembre 2024, ore 20.00

Mint Vero Volley Monza – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Cappello Gianluca, Zanussi

Domenica 15 dicembre 2024, ore 16.00

Allianz Milano – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Giardini Massimiliano, Rossi Alessandro

Domenica 15 dicembre 2024, ore 18.00

Rana Verona – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Pozzato Andrea, Cerra Alessandro

Domenica 15 dicembre 2024, ore 20.30

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Vagni Ilaria, Curto Giuseppe

Date da definire

Itas Trentino – Cisterna Volley

Sonepar Padova – Cucine Lube Civitanova

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 30, Itas Trentino 27, Cucine Lube Civitanova 23, Rana Verona 21, Gas Sales Bluenergy Piacenza 21, Allianz Milano 18, Cisterna Volley 15, Valsa Group Modena 14, Sonepar Padova 10, Gioiella Prisma Taranto 10, Mint Vero Volley Monza 7, Yuasa Battery Grottazzolina 2.