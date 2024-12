Starting Six: Monza-Piacenza, Civitanova-Milano che sfide !

ROMA- Puntata al maschile di Starting Six che presenta il turno di Superlega che precede di qualche giorno i Quarti Finale di Coppa Italia. In Match&Play Pasquale Di Santillo accende i riflettori sui tre incontri di maggiore rilevanza della seconda di ritorno a partire dal primo anticipo del sabato fra Piacenza e Monza che vede a confronto la squadra di Eccheli in piena crisi di risultati, scivolata al penultimo posto della classifica, e quella di Anastasi a caccia di punti per rimanere agganciata alle prime posizioni. Nel secondo Cisterna, autentica rivelazione della prima fase del torneo, attende Verona per una sfida dal pronostico impossibile. Domenica la capolista Perugia ospita Padova per continuare la marcia in vetta alla classifica e tenere a bada il ritorno di Trento che, dopo la parziale delusione del secondo posto al Mondiale per Club e la conquista dei quarti di Cev, scenderà al Pala Mazzola di Taranto per riproporre la propria candidatura alla vittoria finale. Partita tutta da seguire quella fra Civitanova e Milano, separate in classifica da soli due punti (con i cucinieri che devono recuperare una partita), e pronte a battersi ad armi pari. Grottazzolina, dopo il primo successo stagionale in quel di Monza, vuole dare seguito al suo tentativo di rimonta ospitando Modena che però è a caccia di una vittoria che le possa permettere di scalare la classifica.

Social Club ci regala le prodezze di Alessandro Bovolenta, figlio dell’indimenticato Igor, che sta trovando continuità di rendimento facendo intuire una sua progressiva crescita nel prossimo futuro. Lo stesso Alessandro ha raccontato ai colleghi della Lega Pallavolo il suo momento ed il suo stato d’animo.

On Fire mette in risalto lo straordinario campionato di qualcuno, Michele Baranowicz che, pur non essendo più giovanissimo ha trovato in questa stagione l’entusiasmo di un ragazzino trascinando, con la sua illuminante regia, Cisterna verso traguardi importanti. Premiato a novembre come MVP di Superlega, ha tutta l’intenzione di continuare a sognare insieme ai suoi compagni.

Coppe Europee-Ancora un turno europeo favorevole alle squadre tricolore con cinque vittorie ed una sconfitta indolore, quella di Trento che, pur sconfitta dal Benfica in quel di Cagliari ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Cev Cup in virtù della vittoria dell’andata in Portogallo. Ai quarti di Challenge Cup Civitanova che ha travolto il Topola all’Eurosole passando di slancio il turno. Tre vittorie per le nostre in Champions League. Perugia senza problemi con il Saint Nazaire e primo posto a punteggio pieno nella Pool D, Milano supera in tre set l’Innsbruck e continua la corsa verso la qualificazione, Monza regola il Fenerbahce in quattro set conquistando il quarto successo in altrettante partite.