Starting Six: Grottazzolina lascia l'ultimo posto, Perugia continua a correre

Match&Play accende in apertura i riflettori sulla lotta per la salvezza. Il colpo grosso lo ha messo a segno Grottazzolina che, superando in quattro set Modena, ha messo a segno la seconda vittoria consecutiva. La squadra di Ortenzi, che fino a due settimane fa sembrava spacciata, ha rilanciato le proprie ambizioni di salvezza scavalcando in classifica Monza che nulla ha potuto, nell’anticipo del sabato, sul campo di Piacenza. Sempre sabato sera Verona ha espugnato il campo di Cisterna mantenendosi a ridosso delle grandi. Non perde un colpo la capolista Perugia che, dopo aver lasciato il primo set a Padova, si è poi presa i tre punti ed il successo che le permettono di mantenere la vetta. Tiene botta Trento che passa sul campo di Taranto, sia pure sudando le proverbiali sette camicie per aver ragione della coriacea formazione di Boninfante. Civitanova fa valere ancora la legge dell’Eurosole travolgendo Milano e mantenendo saldamente la terza posizione.

In Overthestat la consueta analisi delle migliori performance della giornata. Fra i bomber primeggia Petkovic di Grottazzolina con 26 punti davanti a Luca Porro (Padova) con 22, poi Michieletto (Trento) e Davyskiba (Modena) con 21. Dai 9 metri è vincente Luca Porro con 6 battute vincenti, al secondo posto quattro giocatori con 4 aces Michieletto, Fedrizzi (Grottazzolina), Plotnytskyi (Perugia) e Marr (Piacenza). Fra i muratori il vincitore di tappa è Stankovic (Modena) con 6, seguito da cinque giocatori con 4: Nedeljkovic (Cisterna), Lanza (Taranto), Flavio e Sbertoli (Trento) e Boninfante (Civitanova). Nelle classifiche dopo la 2a di ritorno fra i migliori marcatori in testa sempre Keita (Verona) con 304 punti, seguono Reggers (Milano) con 237 e Michieletto con 229. Al servizio sempre solo in testa Plotnytskyi con 34 aces, poi Buccheger (Modena) con 24 e Lagumdzija (Civitanova) con 22. Fra gli specialisti del muro balza al comando Nedeljkovic che ne ha messi a segno fino ad oggi 32, poi una coppia a pari merito con 29, Anzani (Modena) e Flavio (Trento).

Uno sguardo anche alle partite che andranno in scena fra Natale e Capodanno, fra campionato e Coppa Italia. In Superlega, nella terza giornata spiccano Trento-Milano, Perugia-Modena e Monza-Civitanova. In Coppa gara secca dei quarti: Trento-Cisterna, Perugia-Modena, Civitanova-Milano e Verona-Piacenza le gare senza appello.